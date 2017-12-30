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2017: Лучшие фильмы и сериалы года

Роман КОРНЕЕВ, 30 декабря 2017
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2017: Лучшие фильмы и сериалы года

Подводить итоги года обычно легко и приятно — лишний раз похвалить понравившееся и обругать неприятное, за чем дело стало, однако с уходящим годом в целом есть проблема — настолько пустой год, в который иногда месяцами ничего заметного не происходило, многолетние антирекорды посещаемости кинотеатров падали один за другим, а общее число достойных хоть какого-нибудь упоминания фильмов не достигает в итоге и пяти десятков, сложно даже и припомнить (в особо ударные годы в подобных обзорах счёт шёл на сотни наименований), разве что какой-нибудь миллениум приходит на ум, длившийся три года провал которого мы не заметили просто потому, что у нас в то время вообще не было кинопроката как такового. Впрочем, явно загнавшему себя в глубокий творческий кризис Голливуду тут же нашлась достойная замена в лице отечественных фильмов зачёркнуто заокеанских стриминговых видеосервисов, активно начавших производить собственный контент, о чём мы поговорим в самом конце. Итак, начнём наш обзор завершившегося года, по традиции раздавая каждому свою уникальную награду, чтобы никто не ушёл обиженным.

Начался 2017й, по традиции, с того, что народ массово нёс деньги в кинотеатры на дежурное российское кино, а потом принимался плеваться в соцсетях, на какое же дерьмо его затащили. Некоей связи между тем, что ты идёшь на что попало, а потом получаешь те же фильмы вид сбоку и так из года в год, наш зритель проследить не хочет. Так мы и выхватили в начале года подряд «Викинг», «Притяжение» и «Защитников», из которых только последние не попали в десятку кассовых лидеров года. Так что все на просмотр всяких там «Коловратов» и прочего шлака. Вы это поддержали рублём, нечего теперь кривиться. По итогам же стрельб победителем в подобном странном соцсоревновании «кто соберёт больше дизлайков» выступают братья Андреасяны, им мы и вручаем подарочный золотой унитаз с дарственной надписью Уве Болла, «Защитники» же становятся худшим фильмом года, а заодно и всех времён по версии наших читателей. А человеком года в отечественном кинобизе становится министр Мединский с его волшебным калькулятором. Роста доли отечественных фильмов в прокате он добился, осталось понять, надолго ли это продлится, с таким-то репертуаром. А вот самым кассовым отечественным фильмом года и тоже всех времён внезапно становится российско-диснеевский «Последний богатырь», чей успех можно сравнить разве что с главным заокеанским финансовым прорывом года, но об этом позже.

Чтобы закончить с отечественным кино и больше к нему не возвращаться, в ушедшем году нам были представлены три дежурных байопика — два космических (чуть не подравшихся за дату 12 апреля) и один спортивный — это «Время первых», «Салют-7» и «Движение вверх». Несмотря на жуткие опасения, все три оказались качеством заметно выше среднего, причём победил в итоге советский спорт, а не советский космос, так что баскетболисты получают от нас переходящий кубок «Номер 17» с дарственной судебной тяжбой от вдов и сирот впридачу.

Впрочем, судебные тяжбы были связаны в отчётном году в основном с многострадальной «Матильдой», профинансированной всё тем же Мединским, фильм в итоге получает статуэтку нанайских мальчиков, как символ борьбы за всё хорошее против всего поклонского.

Ну и главным артхаусом года в отечественном кинобизе становится дежурный Звягинцев и его фильм «Нелюбовь». Кино, разумеется, никто не видел, но все мнение имеют, потому вот вам, господин режиссёр, деревянная пальмовая ветвь, расписанная под хохлому. Отличный элемент декора.

В конце концов, главным кассовым прорывом года становится «Гоголь. Начало», который внезапно собрал полмиллиарда рублей, притом что это даже не кино, а тупо две склеенные серии дешёвого сериала. Зрители так обалдели от такой наглости, что даже не сумели заминусовать фильм ниже уровня Сарика.

А мы снова возвращаемся к началу года, где на фоне отечественных поделий неплохо собрало в российском прокате «Кредо убийцы», с треском провалившись в прочих странах, кроме разве что Китая (рекордные сборы всего подряд в Поднебесной, регулярно обгоняющие даже американский прокат — это ещё один тренд сезона), фильм получает переходящее знамя имени фильма «Дум» как напоминание, что экранизации видеоигр — не самая лучшая идея, и пора бы с подобным уже завязать, поскольку это с годами всё больше напоминает попытку продать радиослушателям местечковый УКВ-аудиоспектакль по мотивам голливудского блокбастера, бюджеты видеоигр давно превысили самые жадные голливудские хотелки, и тягаться с таким продуктом, да ещё и просить за это денег — глупее идеи не придумаешь.

А вот какой жанр внезапно жив, так это мюзикл. «Ла-Ла Ленд» не только стал лучшим оскароносником в целом дохлого и переполненного политкорректными экивоками сезона, но ещё и надолго закрепился в зрительских чартах лучших фильмов года, подвинуть его оттуда удалось только летним блокбастерам и одному сериалу, однако лучший оригинальный саундтрек года по-прежнему остаётся за ним.

А вот на звание лучшей мелодрамы за год помимо страданий Райана Гослинга претендовало сразу несколько околофантастических историй, из которых победителем, пожалуй, назовём «Космос между нами», хотя и «Орбита 9», и «Матрица времени» в общем тоже были хороши. И отдельно в сторонке стоит гей-драма «Зови меня моим именем», которая сумела далеко шагнуть за пределы собственного узкого поджанра. Худшей же мелодрамой стало самокопание разводящейся пары Джоли-Питт «Лазурный берег».

Если двигаться дальше от начала года, то в январе-феврале быстро наступает царство внесезонных блокбастеров, среди которых лидером становится «Джон Уик 2». Фильм легко перерос историю о собачке и начал стремительно расширять свою собственную вселенную, становясь самым успешным независимым мальчиковым франчайзом последнего времени.

Увы и ах, главным девочковым вожделением при этом остаются мудовые рыдания по имени «На 50 оттенков темнее». В отличие от оригинала в лице «Сумерек» это поделие ругают, кажется, вообще все, но продолжают упорно ходить, что не перестаёт удивлять. Как говорится, все на просмотр «50 оттенков свободы», где Анастейшу наконец поимеют нормальным бдсмным образом. Спойлер: на самом деле нет.

Возвращаясь же к мальчиковым делам, тут вышли подряд два неформатных кинокомикса: анимационный «Лего: Бэтмен» и игровой «Логан: Росомаха». Первый получает от нас расширенный подарочный набор «Лего френдс на пляже», а второй становится лучшим комиксом года, хотя конкуренция тут была очень плотной. Из всех прочих людей в трико «Человек-паук: Возвращение домой» становится лучшим подростковым комиксом, «Стражи Галактики 2» — лучшим комедийным комиксом (плюс традиционно лучший гестстар-саундтрек), «Чудо-женщина» — лучшим феминистским фильмом года, а «Тор 3» и «Лига справедливости» отделываются поощрительными призами от фанатов, к коим мы не относимся.

Далее по графику премьер у нас вышли сразу два внезапных камбэка культовых франшиз, не имеющих друг с другом, впрочем, ничего общего: это «Конг: Остров Черепа» и «Трейнспоттинг 2». Однако в смысле грандиозности и фанатского хайпа их обоих обошёл, разумеется, «Бегущий по лезвию 2049», который и становится лучшим сиквелом или римейком года, а также лучшей фантастикой в обход «Планеты обезьян» (приз за лучший социальный подтекст года и лучшие компьютерные персонажи) и всяких там «Звёздных войн» (им достаётся приз за лучший беззвучный эпизод).

А вот где случилась настоящая драка, так это в разряде худшей фантастики. Тут вам и худшая подростковая фантастика «Могучие рейнджеры», худший блокбастер «Валериан и Город тысячи планет», и худший римейк «Призрак в доспехах» (получите также худшую женскую роль для Скарлетт Йоханссон), и худший сиквел «Чужой: Завет» (плюс худший сценарий, который даже «Трансформеры 5» не сумели забороть, хотя и очень старались), и худшее фэнтэзи «Мумия» (плюс худший антигерой имени «Отряда самоубийц»), и худшая экранизация «Тёмная башня». Ух, сколько сразу всего худшего.

Но за год было и лучшее. Например, вышедший у нас в марте (вот так мы пока скромно продвинулись, но ничего, сейчас пойдёт быстрее) герметический триллер «Сплит» даёт сразу лучший триллер и лучшую мужскую роль Джеймсу Макавою, Шьямалану же мы пожелаем и дальше побыстрее возвращаться в строй, тем более что кросс-овер героев Макавоя и Уиллиса «Стекло» уже не за горами.

Так постепенно мы дошли до первых блокбастеров, в марте стартовали «Босс-молокосос», который становится лучшим коммерческим мультфильмом года, опережая «Гадкого я 3», тогда как «Тайна Коко» получает поощрительный приз имени «Головоломки» за самый сентиментальный мультфильм, а «Ван Гог. С любовью, Винсент» становится лучшим мультфильмом для взрослых, а также лучшим байопиком.

В числе немультфильмов главным игровым блокбастером из некомиксов должна была стать «Красавица и чудовище» (как это было за океаном, и только под самый звон бокалов фильм догонят «Последние джедаи»), но у нас её без шансов заменили новые и диснеевские же «Пираты Карибского моря», с чем фильм и поздравляем, он у нас в итоге самый кассовый фильм года и лучший рублёвый старт всех времён, а также приз зрительских симпатий за лучший несериал года. Ну и наконец «Дисней», кто ещё не понял, это самый успешный мэйджор года и у нас, и в США, и по миру, а скоро станет и самым крупным.

Тут же в марте у нас стартовало «Лекарство от здоровья», которое получает от нас награду за лучшую режиссуру — поздравляем Гора Вербински. Лучший же сценарий и режиссуру в жанровом кино мы отдаём стартовавшей чуть позже «Перестрелке», она же становится лучшим боевиком года в обход «Форсажа 8», «Взрывной блондинки», «Малыша на драйве» (лучший музыкальный боевик) и даже «Телохранителя киллера», который, тем не менее, становится лучшим комедийным боевиком года.

Так мы дошли до начала лета, осталось вспомнить «Спасателей Малибу», где Дуэйн Джонсон получает технический фол за попытку заполнить собой всей Голливуд, но харизма сезона — несомненно остаётся за ним (см. хотя бы «Джуманджи 2», а лучше — всё тот же «Форсаж»).

Из летних релизов покуда неохваченным остался разве что «Дюнкерк», который получает приз им. Михалкова за самые вымученные батальные сцены и вообще за равнение на мастера. Нолан буквально копирует режиссёрские приёмы нашего усатого.

С началом осени же, помимо внезапно лучшей женской роли для Нуми Рапас в фильме «Тайна 7 сестёр», случилось главное событие года вообще.

Им оказался детский триллер «Оно», который в итоге становится главным кассовым прорывом, лучшей экранизацией, а точнее банально лучшим фильмом года, он же обладатель приза за лучший актёрский ансамбль имени «Очень странных дел» и за лучшую женско-детскую роль имени Милли Бобби Браун. Надеюсь, теперь подобных фильмов станет больше. Неформатные ужастики — это вообще тренд сезона в целом.

Ну и ещё из осеннего репертуара остались неохваченными всякие независьки, и околоартхаус. «мама!» с маленькой буквы получает приз за худший способ поговорить с Богом с большой, «Снеговик» становится самой бессмысленной экранизацией года, в этом смысле он даже опережает «Убийство в Восточном экспрессе», который получает от нас фальшивые усы Кеннета Браны и пожелание не выходить из вагона, не совершать ошибки. А вот кто нас порадовал — это «Субурбикон». Оказывается, стилистика братьев Коэнов может быть аутентично воссоздана не только в виде сериала «Фарго», но и в виде постановки стародавнего сценария, который становится лучшим сценарием года.

Ну и наконец из осеннего «Геошторм» становится худшим фильмом-катастрофой года, вы ругали прошлогоднего Эммериха? Он вам не торт? Ну так получите, распишитесь.

Вообще же, если составлять, например, пятёрку самых знаковых событий не в кинопрокате, а обобщённо, включая сериалы и расплодившиеся интернет-мувики имени нетфликса-амазона-хулу-далее-везде, то четыре из пяти событий года окажутся не имеющими отношения ни к Голливуду, ни к кинопрокату. Есть там и свои блокбастеры, и свои громкие камбэки, и свои прорывы, и они да, уже куда значимее для культуры в целом, чем самый заметный победитель Канн или оскароносник. Судите сами.

На самом деле событием года стал сиквел «Твин Пикса», который обсуждали буквально все, и который по диапазону стилистик и жанров внутри себя покрывает огромный промежуток между ультра-артхаусом, комедией, боевиком, детективом и мистическим реализмом. Там круто буквально всё: актёрские работы, сценарий, режиссура, постановка, когда смотришь без паузы любой самый крутой современный фильм и одну из серий нового «Твин Пикса» на выбор, сомнений просто не остаётся — кто главный в доме, ясно кому угодно.

Но ведь помимо «Твин Пикса» в этом году случилась и масса других громких премьер: «Американские боги» с их пелевинщиной и «Дарк» с его скандинавской суровостью, «Шанс» с его честной попыткой снять «не-Хауса» и «Молодой Папа» с его вылизанной соррентиновской картинкой, «Блеск» с его переосмыслением темы объективации — куда более крутым, чем все «вундервуман» вместе взятые.

На фоне сериальных новинок даже хвалёный «Шерлок» начинают ругать, а фанатская истерика вокруг внезапного закрытия «Восьмого чувства» сравнима по накалу только с сексуальным скандалом вокруг Кевина Спейси.

Начинают постепенно выстреливать и односерийные проекты. «Яркость» — это явно лучший фэнтэзи-фильм за довольно долгое время (и уж точно он лучше «Варкрафта», который тоже про орков, людей и эльфов), «1922» сумел повторить жанровые высоты прошлогодней «Ведьмы», а в фильме «Сначала они убили моего отца» даже Анжелина Джоли внезапно показала невероятный накал драмы, чего от неё не ожидал уже никто. И это только начало, дорогие читатели, трендом следующего года станет окончательное вытеснение кинопроката из числа культурных и творческих тренд-сеттеров, прокат постепенно становится вотчиной пары-тройки голливудских бокбастеров за сезон, в то время как общий производственный бюджет одного только «Нетфликса» уже сравнялся со всем Голливудом вместе взятым. А значит, тут неминуемо будут появляться и новые имена, и новые бренды.

На этой неожиданной ноте мы прощаемся с вами до следующего года, предлагайте в комментариях свои номинации и делитесь собственным мнениям по итогам года.


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Подводить итоги года обычно легко и приятно — лишний раз похвалить понравившееся и обругать неприятное. Обзор завершившегося года, по традиции раздаём каждому свою уникальную награду, чтобы никто не ушёл обиженным

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