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Миротворец

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Рецензия: Ганн страйкс бэк

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 20 февраля 2022
Рецензия

Как любой дисишный успех в кино за последние годы, «Миротворец» — итог совсем случайного удачного стечения обстоятельств. «Уорнерам» нужен был контент для HBO Max, Джону Сена — звёздная роль, где он доказал бы всем, что он хороший драматический актёр (и это вполне получилось, забегая вперёд), а Джеймс Ганн, очевидно, видел в этом прекрасный повод развлечься и, как потом оказалось, поснимать в одной из главных ролей свою жену. Пандемия удачно сыграла на руку, чтобы в перерыве между «Отрядом самоубийц» и «Стражами галактики», Ганн написал и почти единолично отснял все восемь эпизодов первого дисишного сериала, причём некоторые сцены финала были сняты уже марвеловской съёмочной группой «Стражей». Примерно то же делал Снайдер, бесплатно доснимая сцены новой «Лиги справедливости», когда был занят уже «Армией мертвецов».

Сериал снят просто в трёх соснах и, условно, на заднем дворе, но в то же время вворачивает ну очень здорово нарисованные спецэффекты, когда они реально необходимы (как тайная отцовская комната, пришельцы или всегда крадущий свои сцены Орлуша).

Ганна серьёзно ограничили в бюджете, но зато дали полную творческую свободу. Даже больше, чем на «Отряде самоубийц», который тоже ощущался как полный карт-бланш. Здесь же он ещё с ходу шутит про cancel culture, которая однажды задела его самого, и время от времени между типичными для себя ироничными издевательствами над персонажами и разным сарказмом, продолжает злобно подкалывать на тему чего-то актуального, так что герои вроде обращаются друг к другу, но ощущается как прямая реплика автора — зрителю. Не самое очевидное место для сатиры, если подумать.

Хотя с другой стороны, трэш — а «Миротворец» именно трэш, пусть и в хорошем смысле — всегда имеет соцподтекст. А Ганну есть что сказать — он человек не то чтобы сильно сдержанный. Плюс, не любит изменять себе. Это читается не только в шутках, но просто в том, на каких конфликтах он стоит все свои фильмы: всегда командные приключения травмированных родителями фриков. Часто против своих же родителей. Он повторяет и свою же линию Старлорда и его отца из «Стражей галактики 2», и фактически тасуют персонажные отношения Стражей в команде «Миротворца», и даже финал с кайдзю и плавающей внутри него Харли Квинн он тоже обыгрывает в финале сериала, причём осознанно иронизируя над этим. Всё это, с одной стороны, самоповторы, но с другой — всё равно весело, поэтому пока можно называть просто — авторским стилем. «Миротворец» — это самый настоящий Джеймс Ганн.

Миротворец

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Название сериала: Миротворец
Оригинальное название: Peacemaker
Планы выпуска: 2022 год
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О сериале "Миротворец":

Джон Сина в сериале Джеймса Ганна об одном из персонажей «Отряда самоубийц 2».

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Миротворец:

Миротворец
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 3
трейлеры: 18

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