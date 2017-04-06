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Время первых: Два фильма

Роман КОРНЕЕВ , 6 апреля 2017

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Изначально этот проект задумывался таким бенефисом подружившегося с космонавтом Леоновым артиста Миронова, который вместе с другом Хабенским должен был разыграть для нас герметическое бадди-муви о двух космонавтах в закрытом и открытом пространстве, своеобразно замыкая таким образом из космоса фильм «Бумажный солдат» в такую неофициальную дилогию о заглядывании за грань (там, кто помнит, герои тоже ждали Леонова из полёта). Если же вспомнить, что финал фильма изначально был запланирован на местах съёмок второй половины «Географа», то становится понятно, насколько артхаусным он был задуман.

В свете этого выбор режиссёром сначала Сергея Бодрова (однако тот ушёл снимать «Седьмого сына»), а затем Юрия Быкова представляется логичным: суровая мужская дружба, интерьеры вместо спецэффектов и обилие диалогов — совершенно не похоже на наш ответ «Гравитации». Но, разумеется, всё изменилось, когда на проект пришёл продюсерить Бекмамбетов. Поскольку сам он о работе режиссёра имеет представление весьма своеобразное (для Бека реджи всегда был чем-то средним между супервайзером визуальных эффектов, линейным продюсером и девочкой-хлопушкой, он и сам так снимает, без исключений), то под его началом проект изменился до неузнаваемости.

Полуторагодичная работа команды компьютерной графики сделала своё дело — когда сначала рисуют эффекты, а потом «подгоняют» под них для экономии живых статистов (никаких не актёров, чего уж там), работа режиссёра становится по сути не нужна. Быков в итоге разругался с Беком до того, что его вычеркнули из титров, а вместо него вписали того самого реджи-супервайзера Дмитрия Киселёва, который все «Ёлки» и такие шедевры мировой режиссуры, как римейкнутые «Джентльмены удачи» да «Чёрная молния». Зато он ловко экономит рендер, удачно расставляя маркеры на хромакейных задниках, чтобы ничего не загораживало.

С титрами даже слегка перестарались, описав там Киселёва как «сценариста и режиссёра-постановщика», хотя в братской могиле из целых пяти писателей он всё-таки не значится. Сам сценарий при этом, под бравым голливудским монтажом имени Тимбека и под весом мединских денег успел претерпеть массу метаморфоз — несмотря на все консультации Леонова Королёв пулей мечется в соседних сценах между ЦУПом и Байконуром, а весь фильм сквозняком сопровождают бесконечно бегущие с криком «папка!» девочки, вечно застывшие жёны, странный ночной сюууур с птичкой в траве (временами он вообще похож на самопародию, или просто пародию, как будто Бек откровенно издевается над «артхаусником» Быковым и «советским режиссёром» Бодровым — режиссёр в кадре на него откровенно похож, несмотря на очки).

Да и интонация фильма изменилась диаметрально — бадди-муви стало именно что таким героическим «фильмом-катастрофой» в стилистике Куарона (даже свой Анингаак есть). Однако оператор у нас из всё того же «Глобуса», а не с «Золотого глобуса», так что Эммануэля Любецки бековским рендерам забороть не получится никак — кадры красивые, но все сняты с одного плана (ну, хватило денег на один задник, на два не хватило), немного перебиваемого скромной «субъективкой» и перецифрованного в скромное триде. На пролёт камеры через забрало денег не завезли, звыняйте.

Вот и приходится отвлекать внимание зрителя от скудости шпецэффекта интерьерами и пенсионерами — и если «быковские» интерлюдии изнутри «Востока-2» смотрятся логично и нескучно, то переключения на ЦУП надоедают минуте на десятой, насколько они вялы и однообразны. Артист Ильин, конечно, старается, но его Королёв это не Королёв, а артист Ильин, бесконечно втягивающий шею, стараясь тем самым сыграть Королёва, право, Астахов в одноимённом сериале был больше похож, хотя он играет главного советского ракетостроителя куда более молодым.

То есть если убрать из фильма все ночные символизмы, совершенно вставной номер про репрессированного отца (на самом деле уникальный случай — отца Леонова уже в 39м реабилитировали, и он благополучно вернулся из лагерей, например, Королёв, которому во время войны несколько раз сокращали срок, продолжал работать в «шарашках» и был реабилитирован аж в 1955м), безмолвных статистов в ЦУПе-КБ и безбожно затянутый финал (в реальности их нашли довольно быстро), то от фильма остаётся две неравных части — «быковская» лирика о дружбе младшего Леонова и старшего Беляева (ему на титрах есть отдельное посвящение) и «бекмамбетовская» компьютерная красота с патетикой, которые дружат друг с другом почти что никак.

При этом вторая половина всё время норовит перетянуть одеяло на себя — такой же вставной (и полностью выдуманный, ну почитайте хотя бы симптомы кислородного отравления) эпизод с датчиком, как будто двух «нештаток» в том полёте было недостаточно для создания в кадре напряжения, все эти триллерообразные заманухи «нет, я открою шлюз, нет, не откроешь», да и сам выход в космос, в реальности продлившийся всего 12 минут, в фильме занимает минимум полчаса, даже с Брежневым пообщаться из космоса успел Леонов, а не только уронить пресловутую крышку от фотоаппарата (в фильме она к нему, конечно же, не вернулась, и выбросил он её специально, по команде с Земли).

В общем, получившийся фильм впечатление оставляет, может, и неплохое (а по сравнению с недавними рекордсменами антирейтингов в лице «Притяжения» и «Викинга» так и вовсе хорошее), но в целом это так или иначе повторение уже пройденного (посчитайте ссылки на фильмы в этом тексте) без малейшей степени оригинальности, так ко всему это самое «пройденное» у новичка получается заметно хуже предшественников. «Бумажный солдат» — артхаусная драма мирового уровня, «Гравитация» — лучшая фантастика (ну да, а что) последних лет, с визуальной стороны тоже — это как сравнивать нормальный сыр с пальмовым, канает ровно пока не попробуешь настоящий продукт. Единственное, что как всегда на высоте, так это игра Хабенского и Миронова, с которых этот проект и начинался. Зачем было всё остальное — непонятно. А подвигом советских космонавтов мы и так гордимся, без стараний Мединского и Бекмамбетова.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/04/06/vremya1x.shtml

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