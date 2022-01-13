  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2022 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Подкаст
Фильмы 2021 Фильмы 2022 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #20: Лучшие фильмы 2021 года

Лакричная пицца

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Возвращение в невинность

Роман КОРНЕЕВ, 13 января 2022
Рецензия

Пол Томас Андерсон методично продолжает деконструкцию различных эпох американской истории, но в «Лакричной пицце» он не столько движется вперёд, сколько возвращается к уже пройденному, а именно в Калифорнию 70-х. Во «Врождённом пороке» главный трагик американской истории остался непонятым зрителем, хотя, наверное, он никогда не признается в этом публично, и теперь настала пора повторить то же самое, но иначе. В «Лакричной пицце» та же история про порок, деньги, слом «великой Америки» (той самой, о которой до сих пор мечтают заокеанские бумеры, хотя это именно они её и ломали), сексуальную революцию, гибель старого Голливуда, бензиновый кризис, излёт маршей за свободу и прочее вынесено на второй или третий план, преломляясь в детской и неловкой истории о любви пятнадцатилетнего и двадцатипятилетней.

Хоффман-младший и одна из поющих сестёр Хаим последовательно помещаются режиссёром в тематические ситуации, попутно увлечённо занимаясь продажей водяных матрасов (самая густая и навязчивая символика времён расцвета «магазинов на диване»), настойчивыми стараниями выстроить актёрскую карьеру, участием в местных выборах и общением с близкими. Здесь нет какого-то последовательного нарратива, кроме настойчивых попыток потрогать сиськи, зато есть целый океан нежной невинности, за которой ясно просматривается не столько эпоха, сколько личные о ней воспоминания автора, который родился в 1970-м, и потому на это время пришлось его детство, но никак не подростковая пора.

Лакричная пицца

Пусть Пол Томас Андерсон в своей обычной насупленности и старается казаться серьёзным бумером, сам он чисто календарно относится к «поколению пепси», и нотки этого будущего невольно прорезаются в безбашенных сценках с грузовиком и вообще в беззаботном отношении ко всему происходящему. Для героев, как и, очевидно, для автора, это светлый мир, где всё возможно, а если что-то идёт не так, от этого всегда можно просто убежать.

Единственные нотки «взрослого», назидательного в сюжет привносят эпизодические роли старшего поколения, тут уж автор не мог изменить себе. И камео Шона Пенна тут особенно настойчиво твердит — мы стоим на плечах гигантов, какими бы мелкими и незначительными они не оказывались после пристального рассмотрения. Но эти вставные гиганты последовательно оказываются лишними на этом празднике жизни, аутентичен же тут только Брэдли Купер, который явное взрослое альтер-эго автора, тот самый воображаемый литературный герой, от имени которого ведётся повествование. Его мораль прямолинейна, понятна и не чужда героям, и от него, в отличие от всего остального, не убежишь, будь он сколь угодно смешон. Как не убежишь и от неумолимого течения времени: в конце фильм выходит на ту же ностальгическую ноту, которой заканчивается «Рок-волна» — наступает новая эпоха, которая сметёт всё хорошее, что осталось в прошлом. А всё плохое вроде дурных копов или трусливых двуличных политиканов оставит на месте.

Лакричная пицца


 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Лакричная пицца
Оригинальное название: Licorice Pizza
Прокат в России фильма "Лакричная пицца": 13 января 2022 года
См. также: все фильмы 2022, фильмы 2021 список, новинки кино
» Независимое кино » Комедии
        ... » Мелодрамы
О фильме "Лакричная пицца":

Пол Томас Андерсон представляет подростковую мелодраму о беззаботных 70х.

В эпизодических ролях: Брэдли Купер, Бен Стиллер, Шон Пенн, Майя Рудольф, Джон Си Райли.

На главную | Лакричная пицца: билеты, раписание сеансов | Новинки кино

Новинки кино:
Кингсмен: НачалоЛакричная пиццаАллея кошмаровПадение ЛуныБэтменСоник 2 в киноМиньоны: ГрювитацияТри богатыря и конь на троне
Недавние громкие новинки:
Человек-паук: Нет пути домойМатрица: ВоскрешениеВечныеОхотники за привидениями: наследникиОчень странные делаВеном 2Хэллоуин убиваетНе время умирать

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Мелодрама":
Лакричная пицца Отрывок
Первый встречный Промо-ролик
» О съёмках
» Русский трейлер
» Трейлер
Спенсер: Тайна принцессы Дианы Отрывок
Власть пса Трейлер
» Русский трейлер
Лакричная пицца Русский трейлер
Спенсер: Тайна принцессы Дианы Музыкальный ролик
Лакричная пицца Трейлер
Спенсер: Тайна принцессы Дианы Трейлер
Учёности плоды Трейлер
Спенсер: Тайна принцессы Дианы Русский тизер-трейлер
Тихий омут О съёмках
  
Новые трейлеры:
Кингсмен: Начало Русское музыкальное видео
Игра теней Русский минутный трейлер
Лакричная пицца Отрывок
Аллея кошмаров Русский отрывок 2
» Русский ролик о съёмках 3
Фальшивомонетчик Русский отрывок 2
Белфаст TV-ролик 2
Сирано Отрывок 2
Кими Трейлер
Миротворец Отрывок
Смерть на Ниле Минутный TV-ролик
Сирано Персонажный ролик
Первый встречный Промо-ролик
Миротворец Персонажный тизер 3
» Персонажный тизер 2
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2022
Новинки кино: 2022 январь февраль март апрель
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Лакричная пицца:

Лакричная пицца
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Лакричная пицца: Возвращение в невинность
Наступает новая эпоха, которая сметёт всё хорошее, что осталось в прошлом. А всё плохое оставит на месте

2021: Лучшее и худшее + подкаст
Завершается киногод, и мы по традиции придумываем каждому заслуживающему упоминания фильму уникальную номинацию

Садоводы: Жизнь это не театр
У сериала небанальная, острая позиция: он оправдывает настоящих преступников и обесчеловечивает полицейские методы и судейскую систему

Камон Камон: Не забудь
Кино трогательное, спокойное, стремящееся одновременно к документальной честности и ностальгическому настроению

Искушение: Имя Розы
Верховен в своём байопике не стремится ни к особой натуралистичности повествования, ни к вящей биографичности, ни даже к собственно историчности
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2022 фильмы 2022 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2022   фильмы 2021   фильмы 2022   Афиша кино   Лучшие фильмы 2021 2022  
2003-2022 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

2021: Лучшее и худшее + подкаст . «Матрица: Воскрешение», подкаст . «Человек-паук», подкаст . «Чемпион мира», отзыв . «Вестсайдская история», отзыв . «Бенедетта: Искушение», отзыв . «Не смотрите вверх», отзыв . «Камон Камон», отзыв . «Садоводы», отзыв . «Колесо Времени», отзыв . «Лакричная пицца», отзыв . «Непрощённая», отзыв . «Дом Гуччи», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2022 Рецензии Блог Трейлеры Подкаст
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2022 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2022 2021 Отзывы Соцсети WIKI  

Афиша кино: "Кингсмен: Начало", "Человек-паук", "Лакричная пицца", "Фальшивомонетчик", "Крик", "Последний богатырь 3", "Зверопой 2", "Чемпион мира"
Новинки кино 2022: "Аллея кошмаров", "Падение Луны", "Сирано", "Анчартед: на картах не значится", "Смерть на Ниле", "Скорая помощь", "Бэтмен", "Декабрь", "Затерянный город"

2003-2022 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   