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Белфаст
Рецензия: Дом, любовь и фантазия
Кеннет Брана снял, возможно, самый трогательный фильм в своей карьере. Детские воспоминания, мечты и шалости переплелись на экране с отдельными яркими деталями повседневной жизни Белфаста конца 60-х годов. Девятилетний Бадди борется с драконами, болеет за любимую футбольную команду, мечтает подружиться с приглянувшейся ему милой одноклассницей Кэти и ждёт, когда отец вернётся с заработков из Англии. Фильм во многом автобиографичен для Браны, но его воспоминания о детстве то и дело погружаются в нежные сумерки вымысла, благодаря чему зрители всего мира легко смогут узнать в Бадди себя и поэтому очаруются им ещё сильнее.
В «Смерти на Ниле» тоже есть эпизод с воспоминаниями Пуаро о том, как он сражался на полях Первой мировой войны, и это едва ли не самая прямолинейная и неуместная сцена из всех фильме, которая утверждает: автор может делать в кино многое, но к теме драматических воспоминаний, упакованных в многозначительные чёрно-белые кадры, ему лучше никогда не обращаться. Поэтому становится немного страшно за «Белфаст», где воспоминания — главный источник Кеннета Браны — сценариста фильма и режиссёра. Но, к счастью, любые опасения на этот счёт развеиваются во время первой же пробежки Бадди по родной улице, где все знают друг друга по имени и каждую минуту готовы добродушно пошутить над собой и над соседом.
«Белфаст» лишён всякой многозначительности. Его чёрно-белые кадры притягательны и выразительны, в них каждая деталь — от приспущенного гольфа на одной ноге Бадди до романа Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин» среди рождественских подарков — говорит о любви Браны к своим героям и к каждой, мельчайшей детали, составляющей их жизнь. Безденежье и безработица не были для них поводом утратить жизнерадостность. Но из-за угла уже доносился тревожный гул, обещавший навсегда лишить их беспечности и покоя: на улицах Белфаста начинались волнения, приведшие к кровопролитию и жестокому, многолетнему конфликту между католиками и протестантами.
Бране удалось сделать личную историю универсальной, создать рассказ о людях, которые ещё вчера жили в мирном городе, погружённые в заботы и маленькие радости повседневности, а сегодня чувствуют себя абсолютно потерянными, у них выбита почва из-под ног, и они вынуждены принимать сложные, разбивающие сердце и привычный уклад жизни решения. А обаяние и непосредственность маленького Бадди дарят фильму живую интонацию и искренность.
Чёрно-белая картина начинается с цветных панорам современного Белфаста, что добавит в фильм о прошлом саспенс предвкушения будущего. Ещё раз цвет появится на экране, когда герои ленты отправятся в кино, и на мгновение вымышленный, экранный мир покажется Бадди и зрителям «Белфаста» реальнее окружающей действительности. И нет ничего дороже сердцу, чем фантазия о том, что, уезжая из дома, ты не покидаешь его, а увозишь с собой, в душе и в памяти, то, что любишь: улицу, дом, вкус чая, танец мамы с папой в местном пабе и ласковый взгляд бабушки. Так ты вновь обретаешь точку опоры, и из нежности рождается надежда.
Название фильма: Белфаст
Оригинальное название: Belfast
Прокат в России фильма "Белфаст": 10 марта 2022 года
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О фильме "Белфаст":
Кеннет Брана переосмысливает недавнюю историю Северной Ирландии в её самые драматические годы.
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