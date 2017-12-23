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Джуманджи 2: Зов джунглей:

Джуманджи 2: Зов джунглей: Программа минимум

Никита КОМАРОВ, 23 декабря 2017
Статьи » Рецензия Приключения и фэнтэзи
 
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«Мы попробуем переосмыслить «Джуманджи» и подогнать его под сегодняшний день», — сообщил пять лет назад тогдашний президент Columbia Pictures Даг Белград; перевод с корпоративного — «мы нашли ещё одну дойную корову, оставшуюся у нас с 90-х». Президенты уходят, но инициативы остаются, и «Зов джунглей» вполне подогнан под сегодняшний день, в том смысле, что он имеет при себе знакомое (сколь угодно смутно) название, сегодняшних актёров и ничего принципиально нового.

Дежурные мета-рефлексии по поводу своего собственного существования, присущие ныне самым разнообразным возрождениям брендов, достаточно зрелых, чтобы кто-нибудь чувствовал по ним ностальгию, на фоне общего отсутствия воображения лежат, как редкие камни на дне высохшего водоёма. В первой же сцене вынесенную в название игру крайне символично находят зарытой в песке, где она в противном случае могла бы ещё сколько угодно лежать, не попадаясь никому на глаза; да это же антиквариат, вздыхают при виде неё подростки-миллениалы, чьё сюжетное предназначение — быть наказанными после уроков и резко пройти через персональное развитие — делает фильм полной спецэффектов вариацией на «Клуб Завтрак». Главный декабрьский блокбастер 1995 года давно и безнадёжно устарел, но это не значит, что мы не можем вырастить на его останках декабрьский блокбастер 2017 года, который устареет ещё быстрее и безнадёжнее.

Подобно тому, как главной причиной смотреть оригинал был Робин Уильямс, «Зов джунглей» завлекает, в первую очередь, актёрским составом, способным, надо полагать, на моменты энергичного, живого взаимодействия в каких угодно условиях. Условия не лучшие. Все играют аватары подростков, каждый делает это по-своему, и как минимум половина не попадает в цель. Дуэйн Джонсон ответственно пытается играть задрота в теле Дуэйна Джонсона, и в процессе отключает свои сильные стороны; в любой роли, где «мощная харизма» является два раза повторённым гэгом, а не константой, он имеет мало смысла. В то же время рядом с ним Кевин Харт делает единственное, что умеет, а именно истерит и выпучивает глаза по любому поводу, абсолютно не заботясь о том, похож он или нет на своего героя в реальном мире.

В итоге единственная находка за все два часа — Джек Блэк в роли эгоцентричной кисы-инстаграмщицы; да, это не персонаж, а одна очевидная полуторачасовая шутка, но здесь она выступает одним же стабильным источником хоть какого-то веселья, особенно в сцене обучения Карен Гиллан флирту. Последняя получает единственную возможность проявить свои комические таланты, когда от её персонажа требуется применить обучение на практике; весь эпизод достаточно забавен, чтобы проигнорировать тот факт, что на каких-то двух охранников незачем было тратить столько времени и сил.

Джуманджи 2: Зов джунглей

Автором сюжета и главным из четырёх сценаристов в титрах значится Крис Маккенна, режиссёром — Джейк Каздан; у обоих позади куда более творчески интересные деяния — перу Маккенны принадлежит часть самых оригинальных и смешных серий «Сообщества», Каздан в пародийной биографии Дьюи Кокса снял одну из немногих отличных голливудских комедий 21-го века, но после её коммерческого провала с концами удалился в анонимную халтуру. Сценарий в новом «Джуманджи» не заморачивается ни с антагонистами — никому не нужными байкерами во главе с никому не нужным Каннавэйлом, проводящим в кадре в общей сложности минут десять, — ни на сюжетообразующий квест, на продумывание которого времени должно было уйти не больше. Режиссура идёт тем же путём, не подчёркивая толком ни одного момента юмора, экшна или напряжения.

Интерес извращённым образом рождается из эпизодов, в которых авторы, кажется, пытаются активно избежать то работы, то ожидаемой критики. Остановить действие ради банальнейшего приступа экспозиции — всё нормально, это же как кат-сцена в видеоигре. Одевая героиню Гиллан в открытый топ и короткие шорты, фильм даёт ей возмутиться — «Кто так одевается в джунгли!» — затем, разумеется, оставляет её в тех же топе и шортах, то ли лукаво разводя руками — что поделаешь, так уж вышло, — то ли искренне думая, что, раз он сам сознался в нелогичности и (а точнее, ради) объективации, проблема волшебным образом исчезает. Как и в случае с финалом, в котором игру радостно уничтожают — как будто она не вернётся в очередном фильме через три года, пять, десять или двадцать — промолчать было бы хотя бы честно.

Штука в том, что, в конечном счёте, всё это достаточно функционально собрано, чтобы не было мучительно больно, и в финале, где все персонажи находят для себя что-то лучшее, нет ничего неправильного. Но самая говорящая сцена — та, в которой вскоре после попадания в игру их аватары попросту читают вслух все свои сильные и слабые стороны, лишая самих себя и зрителя возможности сюрпризов. Именно на функциональность — не больше, не меньше — фильм и настроен, и кого-либо чем-то приятно удивить просто не входит в его программу. С таким же успехом его мог создать компьютер специально для людей, упустивших сеанс «Звёздных войн». Он уходит на титры под очевидную песню Guns N’ Roses, и в любых её десяти секундах энергии больше, чем во всех предшествующих двух часах.

Джуманджи 2: Зов джунглей

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Джуманджи 2: Зов джунглей:

Джуманджи 2: Зов джунглей
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 29
трейлеры: 7

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