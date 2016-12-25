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2016: Итоги года кино

Роман КОРНЕЕВ, 25 декабря 2016
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Дэдпул

Подведение итогов — занятие зачастую неблагодарное, ведь всегда впоследствии выяснится, что самое интересное ты всё-таки пропустил, однако в конце декабря чисто календарное событие заставляет нас обернуться на прошедший год и попытаться вспомнить, чем он нам запомнился, чтобы по традиции субъективным и волюнтаристским образом раздать каждому заметному фильму в нашем прокате свою персональную номинацию или антипремию. Начнём же, как положено, с начала.

Выживший

Оскаровская гонка прошлого сезона оказалась интереснее церемонии, так «Выживший» вместе с вымученным «Оскаром» Лео Ди породил самое большое количество шуток и пародий, потому назначается нами самой насупленной драмой года. Ну, а медведица лично получает приз за лучшую женскую роль второго плана.

Этот же фильм вместе с «Омерзительной восьмёркой» открыл целую цепочку вестернов, нео-вестернов и вестерн-римейков, где и «Строго на запад», и «Джейн берёт ружьё», и «Великолепная восьмёрка», но лучшим всё равно признаётся «Костяной томагавк», если кто не видел, срочно ищите. А вообще жанр в прекрасной форме, будем надеяться, что в будущем нас ждёт ещё немало открытий из царства полковника Кольта.

Если же вернуться к оскароносникам, то лучшим в прошедшем сезоне была, пожалуй, «Игра на понижение», которая в паре с тут же вышедшим сериалом «Миллиарды» составила отличный тандем на тему жизни финансовых воротил, а также собрала у себя под крышей тучу харизматичных персонажей, из которых Кристиан Бэйл получает лучшую мужскую роль второго плана, а сериал, соответственно, становится лучшим драматическим в этом сезоне.

Игра на понижение

Как обычно, дальше нам досталась череда голливудских римейков, спин-оффов, перезапусков и сиквелов, из которых внезапно выделился «Крид: Наследие Рокки», за что ему выдаётся приз за верность традициям.

А вот среди кандидатов на антипремию за самый бессмысленный сиквел или римейк выстроилась такая очередь, что глаза разбегаются: «Дивергент 3: За стеной», «Падение Лондона», «Алиса в Зазеркалье», «День независимости 2: Возрождение», «Охотники за привидениями», «Механик 2: Воскрешение», «Бриджит Джонс 3», «Бен-Гур», «Инферно» и «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся». Один другого бессмысленнее, так что наградим их чохом, в дополнение вручив «Алисе» за худшее триде, Бекмамбетову переходящий вымпел «закопайте стюардессу», а «Охотницам» утешительный приз за лучшую антирекламу феминизма всех времён.

Далее по программе у нас длительное засилье жанрового кино, приходящееся на февраль-месяц. Для начала «Пятая волна» получает почётный приз самой идиотской подростковой фантастики сезона (там есть ещё «Равные», но не забороть), далее «13 часов: Тайные солдаты Бенгази» Майкла Бэя становятся лучшим боевиком года, получая приз в виде тактической бороды, наконец «50 оттенков чёрного» без шансов получают переходящий вымпел имени фильма «Сумерки» за самый унылый бдсм всех времён.

Дэдпул

Впрочем, довольно о плохом, начало 2016 года запомнится в первую очередь кассовым прорывом «Дэдпула» (больше у нас собрали в этом сезоне только мультфильмы), который до последнего претендовал ещё и на приз зрительских симпатий, хоть в итоге и проиграл «Зверополису», тем не менее, фильм будет у нас лучшей мелодрамой года.

Лучшим же независимым комиксом, а заодно лучшим костюмным фильмом становится британское кино «Гордость и предубеждение и зомби», в котором удивительным образом сочетается следование канону и наличие оживших мертвецов в кадре.

Удаляясь в сторону марта, следующим фильмом, который необходимо упомянуть, будет «Да здравствует Цезарь!» братьев Коэнов, который получает премию за лучший актёрский ансамбль, саундтрек и лучшую голливудскую автопародию.

Зверополис

Далее уже упомянутый выше «Зверополис» становится лучшим анимационным блокбастером (а ещё и самым кассовым фильмом) года, обходя тут таких претендентов как «Тайная жизнь домашних животных», очередной «Ледниковый период», «Моана», «Энгри бёрдс в кино» и «В поисках Дори», также «Зверополис» признаётся обладателем почётного вымпела имени Джорджа Ромеро за лучший социальный подтекст. Вышедшие тут же отечественные «Смешарики: Легенда о золотом драконе» на в общем-то безрыбье назначаются лучшим отечественным мульфильмом. Наконец лучшим авторским мультфильмом является очередной стопмоушн-шедевр студии «Лайка» по имени «Кубо. Легенда о самурае».

Но вернёмся в более массовому кино, а именно к кинокомикс-тяжеловесам, которых за год традиционно вышло много. Итак, загибаем пальцы: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» в лице Зака Снайдера получает приз за лучший самоповтор в виде двух одинаковых статуэток по имени Марта, фильму «Первый мститель: Противостояние» достаётся шестицветный приз за лучший гей-романс, «Люди Икс: Апокалипсис» остаются с поощрительным призом за будущие заслуги имени «Старого Логана» (собственно его экранизация оказалась лучшим трейлером года), «Отряд самоубийц» получает антиприз за самое большое количество несбывшихся надежд и награду за лучший гестстар-саундтрек, и наконец «Доктор Стрэндж» становится обладателем переходящего приза имени Нолана-старшего за визуальные эффекты.

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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2016/12/25/best2016.shtml
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