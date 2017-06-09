:

Мумия: Хороня заживо

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 9 июня 2017

Поставьте фильму оценку!

Сегодня в кино, кажется, нет ничего более непредсказуемого, чем голливудский блокбастер и особенно его судьба после премьеры. Контекст, в котором он создаётся и выходит, значительно важнее всего остального, а двойные стандарты доминируют как никогда. Слишком много подводных камней. И в этих условиях крупнейшие студии зачем-то продолжают мечтать о собственных сериалах, как у «Марвел», хотя разумнее всего вернуться к одиночным фильмам. Просто потому, что тогда не придётся выкидывать все планы в корзину.

«Мумия» — вторая попытка «Юнивёрсал» создать киновселенную монстров, куда войдут все классические «хаммеровские» чудовища — Франкенштейн, Дракула, Мумия, Человек-невидимка и так далее. Сначала они хотели делать нечто, судя по всему, в духе «Игры престолов», а теперь — «Лиги выдающихся джентльменов». Рассел Кроу в роли доктора Джекилла им видится директором таинственной организации, которая борется со злом во всех его проявлениях. «Мумия» — отчасти знакомство с ним. Двухчасовой пролог и введение — ровно каким был «Бэтмен против Супермена» для «Лиги справедливости».

Всё дело в правильном отношении. Новая «Мумия» — пилот, и только так к нему нужно относиться. Этого никто не скрывал, а даже наоборот — вся рекламная кампания только об этом и твердила (но, видимо, тщетно). Добро пожаловать, начало новой, «тёмной» киновселенной. «Юнивёрсал» настроена на проект как никогда, и решительным образом шагает дорогой «Уорнеров» во всех смыслах. Пригласить Тома Круза в подобную авантюру — ход ещё более фантастический, чем сделать Бена Аффлека Бэтменом, потому что, будем честны, Круз — последняя голливудская кинозвезда в классическом смысле, выше него никого не осталось.

Понятно, что на Круза наверняка ушла треть бюджета. На это намекает и скромность фильма: тут немножко падает самолёт и немножко разрушается Лондон, но всё это по размаху уступает любому современному кинокомиксу. Но Круз стоит своих денег, потому что самоотверженно работает где угодно — и на «Мумии» тоже.

Здесь он — вылитый Натан Дрейк, и даже жаль, что это не экранизация “Uncharted”. Не очень благородный охотник за сокровищами становится самым желанным мужчиной для мумифицированной дочери фараона и заодно избранным сосудом для бога смерти.

Круз ожидаемо делает персонажа интереснее, чем есть по сценарию — просто благодаря своему комедийному таланту. Остальные — девушка-археолог, призрачный друг и даже слегка Джекилл — ему подыгрывают, одновременно сохраняя драматичные лица. «Мумия» старается быть обаятельным и эмоционально сложным кино — и авантюрным, и страшным, и смешным, и романтичным, и трагичным. Разумеется, какие-то вещи раскрываются лучше, а на какие-то банально не хватает времени. Но что замечательно: это кино умеет выбрать правильный момент для шутки, и само по себе шутит аккуратно, уместно, в каком-то смысле старомодно — не как «Стражи галактики 2» или новые «Пираты», где шутками не обменивались, а разговаривали.

Сюжет, правда, избитый и даже немного пошлый, учитывая, как он похож на все сюжеты про египетских богов и мумии, включая «Отряд самоубийц». Но его делают лучше посторонние вещи. Это чуть ли не первый блокбастер за очень долгое время, где злодей вызывает сострадание. Где его только называют злодеем. И диалоги — ни разу не коробящие, естественные, а не как в «Чудо-женщине», где либо пафосные лозунги, либо имитация речи роботами. А Круз и Уоллис вместе ничем не хуже каких-нибудь Майкла Дугласа и Кэтлин Тёрнер в «Романе с камнем». Тут можно сказать словами самого Круза, что «хотелось бы, чтоб времени у них было больше», но с другой стороны, лучше синица в руках.

Разумеется, «Мумия», как и всякий пилот, больше заботится о будущем. Раздаёт обещания и пытается показать себя чересчур широко. Например, она неожиданно переходит от приключения в городское фэнтези — и обратно. Получается иногда небанально: египетская мумия гоняется за Крузом по непривычной для неё, чисто готической локации. В конце ты хочешь получить ещё десять таких фильмов. Прямо сейчас. За любые деньги.

Проблема в том, что в кинотеатрах такие вещи больше не прокатывают. «Марвел», «Трансформеры» и «Звёздные войны» в безопасности лишь потому, что начали раньше всех. Сегодня нужно вешать логотип «Нетфликса» и выпускать сразу несколько серий. Если бы «Мумия» ровно в том же виде вышла прямиком на торрентах стриминговых каналах, то Интернет ещё полгода бы отходил, как от «Вестворлда» или «Странных дел». Мы бы устали от мемасов на тему «Посмотрел на другую девушку — получил по роже» или вроде того. Но, к сожалению, всё, что сейчас можно сделать для «Мумии», которую западная пресса разгромила с той же силой, что «Бэтмена против Супермена» — это самим перестать пользоваться двойными стандартами.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/06/09/mummy2017.shtml

Написать отзыв: