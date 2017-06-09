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Мумия:
Мумия: Хороня заживо
о фильме: рецензия | кадры: 15 | трейлеры: 24 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Сегодня в кино, кажется, нет ничего более непредсказуемого, чем голливудский блокбастер и особенно его судьба после премьеры. Контекст, в котором он создаётся и выходит, значительно важнее всего остального, а двойные стандарты доминируют как никогда. Слишком много подводных камней. И в этих условиях крупнейшие студии зачем-то продолжают мечтать о собственных сериалах, как у «Марвел», хотя разумнее всего вернуться к одиночным фильмам. Просто потому, что тогда не придётся выкидывать все планы в корзину.
«Мумия» — вторая попытка «Юнивёрсал» создать киновселенную монстров, куда войдут все классические «хаммеровские» чудовища — Франкенштейн, Дракула, Мумия, Человек-невидимка и так далее. Сначала они хотели делать нечто, судя по всему, в духе «Игры престолов», а теперь — «Лиги выдающихся джентльменов». Рассел Кроу в роли доктора Джекилла им видится директором таинственной организации, которая борется со злом во всех его проявлениях. «Мумия» — отчасти знакомство с ним. Двухчасовой пролог и введение — ровно каким был «Бэтмен против Супермена» для «Лиги справедливости».
Всё дело в правильном отношении. Новая «Мумия» — пилот, и только так к нему нужно относиться. Этого никто не скрывал, а даже наоборот — вся рекламная кампания только об этом и твердила (но, видимо, тщетно). Добро пожаловать, начало новой, «тёмной» киновселенной. «Юнивёрсал» настроена на проект как никогда, и решительным образом шагает дорогой «Уорнеров» во всех смыслах. Пригласить Тома Круза в подобную авантюру — ход ещё более фантастический, чем сделать Бена Аффлека Бэтменом, потому что, будем честны, Круз — последняя голливудская кинозвезда в классическом смысле, выше него никого не осталось.
Понятно, что на Круза наверняка ушла треть бюджета. На это намекает и скромность фильма: тут немножко падает самолёт и немножко разрушается Лондон, но всё это по размаху уступает любому современному кинокомиксу. Но Круз стоит своих денег, потому что самоотверженно работает где угодно — и на «Мумии» тоже.
Здесь он — вылитый Натан Дрейк, и даже жаль, что это не экранизация “Uncharted”. Не очень благородный охотник за сокровищами становится самым желанным мужчиной для мумифицированной дочери фараона и заодно избранным сосудом для бога смерти.
Круз ожидаемо делает персонажа интереснее, чем есть по сценарию — просто благодаря своему комедийному таланту. Остальные — девушка-археолог, призрачный друг и даже слегка Джекилл — ему подыгрывают, одновременно сохраняя драматичные лица. «Мумия» старается быть обаятельным и эмоционально сложным кино — и авантюрным, и страшным, и смешным, и романтичным, и трагичным. Разумеется, какие-то вещи раскрываются лучше, а на какие-то банально не хватает времени. Но что замечательно: это кино умеет выбрать правильный момент для шутки, и само по себе шутит аккуратно, уместно, в каком-то смысле старомодно — не как «Стражи галактики 2» или новые «Пираты», где шутками не обменивались, а разговаривали.
Сюжет, правда, избитый и даже немного пошлый, учитывая, как он похож на все сюжеты про египетских богов и мумии, включая «Отряд самоубийц». Но его делают лучше посторонние вещи. Это чуть ли не первый блокбастер за очень долгое время, где злодей вызывает сострадание. Где его только называют злодеем. И диалоги — ни разу не коробящие, естественные, а не как в «Чудо-женщине», где либо пафосные лозунги, либо имитация речи роботами. А Круз и Уоллис вместе ничем не хуже каких-нибудь Майкла Дугласа и Кэтлин Тёрнер в «Романе с камнем». Тут можно сказать словами самого Круза, что «хотелось бы, чтоб времени у них было больше», но с другой стороны, лучше синица в руках.
Разумеется, «Мумия», как и всякий пилот, больше заботится о будущем. Раздаёт обещания и пытается показать себя чересчур широко. Например, она неожиданно переходит от приключения в городское фэнтези — и обратно. Получается иногда небанально: египетская мумия гоняется за Крузом по непривычной для неё, чисто готической локации. В конце ты хочешь получить ещё десять таких фильмов. Прямо сейчас. За любые деньги.
Проблема в том, что в кинотеатрах такие вещи больше не прокатывают. «Марвел», «Трансформеры» и «Звёздные войны» в безопасности лишь потому, что начали раньше всех. Сегодня нужно вешать логотип «Нетфликса» и выпускать сразу несколько серий. Если бы «Мумия» ровно в том же виде вышла прямиком на
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