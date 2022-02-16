Рецензия: Киберпанк 2022

Роман КОРНЕЕВ , 16 февраля 2022

Скучающий на самоизоляции Содерберг всё-таки не выдержал и снял свой клаустрофобный триллер. Как обычно, туча кадров, снятых на мобилку через камрип скайп-вечеринки. Как обычно, героиня, которая не может покинуть помещение, как обычно, кровавое преступление и коварные злодеи с проникновением. С тем же успехом можно было снова переснять «Женщину в окне», хотя погодите, её и так уже пересняли. Впрочем, Содерберг не был бы Содербергом, если бы не придумал запихнуть в свою «Кими» ещё и фильм-объяснялку, пусть и посвящённый исключительно вопросам киберслежки вообще и шпионским колонкам в частности. Тут вас методично записывают, тщательно изучают, легко взламывают, регулярно продают с потрохами и делают на вас огромные деньги, а заодно и делают из вас рабов на корпоративной молотилке чужих душ, где вы каждый день расшифровываете для тупой машины значения чужих слов с учётом местных идиоматических выражений.

И всё это во многом уже было. «Разрабы» на эту же тему высказались куда радикальнее, что же касается клаустрофобии, то все мы после локдауна слегка клаустрофобы, и пусть режиссёру с его ручной камерой и довольно неплохо удалось воспроизвести тот ужас, который накатывал на каждого из нас при первом выходе на улицу после месяцев взаперти, вряд ли ради этого стоит смотреть даже и веб-муви.

Однако тот же Содерберг не был бы Содербергом, если бы не сумел подметить в своём мини-исследовании, насколько же мы с вами сейчас уже живём в мире киберпанка с говорящими колонками, домами-тюрьмами, хакерами-мнемониками и зловредными корпорациями. Даже еду нам уже привозят домой прямо в окно. И Содерберг тщательно надёргивает из вполне бытовой реальности с её вечным человеком-соседом (в постковидном аду будут специальные чаны для тех, кто решил, что ремонт в это тяжёлое время — отличная идея), подглядывающим в окно вуайеристом, гостевым партнёром из окна напротив и да, работой на вечной удалёнке с пустым офисом по праздникам. Киберпанк уже здесь, а мы и не заметили. Разве что робота-палесоса и робота-доставщика Содерберг решил отчего-то в своё кино не включать. А жаль.