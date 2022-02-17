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Лулу и Бриггс | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 17.02.22

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Все ролики фильма "Лулу и Бриггс" (5, из них 5 новых)

 
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Название фильма: Лулу и Бриггс
Оригинальное название: Dog
Прокат в России фильма "Лулу и Бриггс": 23 февраля 2022 года
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» Голливуд » Комедии » Про животных
О фильме "Лулу и Бриггс":

Ченнинг Татум снял роуд-муви (или, если хотите, бадди-муви) про военную собачку, которую надо доставить на армейские похороны (нет, не собачки, собачка жива). Он же сыграл главную роль. Нет, не собачки.

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Лулу и Бриггс:

Лулу и Бриггс
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Кими: Киберпанк 2022
Вас записывают, изучают, взламывают, продают с потрохами и делают на вас огромные деньги, а за одно и делают из вас рабов на корпоративной молотилке чужих душ

Анчартед: на картах не значится: Зато весело
Для тех, кому нравятся оригинальные игры, есть оригинальные игры. Экранизации — не для них

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