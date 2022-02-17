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Лулу и Бриггс | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 5 | постеры: 2 | в ролях
Отрывок New :: 17.02.22
Название фильма: Лулу и Бриггс
Оригинальное название: Dog
Прокат в России фильма "Лулу и Бриггс": 23 февраля 2022 года
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» Голливуд » Комедии » Про животных
О фильме "Лулу и Бриггс":
Ченнинг Татум снял роуд-муви (или, если хотите, бадди-муви) про военную собачку, которую надо доставить на армейские похороны (нет, не собачки, собачка жива). Он же сыграл главную роль. Нет, не собачки.
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