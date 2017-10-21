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Геошторм: Падение Батлера

Роман КОРНЕЕВ , 21 октября 2017

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Жанр фильма-катастрофы находится в перманентном кризисе, кажется, с момента своего окончательного оформления в середине девяностых, когда компьютерные спецэффекты наконец вышли на должный уровень. Видимо, дело в названии жанра: успешных фильмов-катастроф настолько мало, что все из них можно перечислить на пальцах одной руки, и останется ещё запас, то есть, как та яхта, фильмы-катастрофы как правило оборачиваются катастрофой для их создателей (и нас, зрителей), но тем не менее, годы идут, и время от времени находится очередной смельчак, причём так или иначе всё по-прежнему связано с именем Роланда Эммериха.

Если бы продюсеры «Геошторма» знали, во что ввязываются. Во всяком случае если бы провал «Дня независимости 2» случился раньше начала производства, всё наверняка отменили бы к чёртовой матери, но увы, производственный цикл таких фильмов долог, и год назад уже дороги назад не было. Потому что вручать 120 миллионов долларов в руки человеку, чей режиссёрский опыт ограничивается парой сериалов — это по меньшей мере требует недюжинной веры в проект. И в жанр.

Ведь главное достижение режиссёра картины Дина Дэвлина — это сценарий для четырёх культовых фильмов девяностых — «Универсального солдата», «Звёздных врат», «Дня независимости» и «Годзиллы». Из них сразу два относятся к классике жанра фильма-катастрофы и оба сняты Эммерихом, из остальных же его успешных фильмов «Послезавтра» и «2012» он снял уже по собственному сценарию. То есть, по мнению продюсеров секрет успеха такой — берём сценариста, последняя удачная работа которого вышла 20 лет назад, сажаем его в режиссёрское кресло, досыпаем сверху горой недорогих спецэффектов, профит.

При таком подходе результат немного предсказуем. Ещё на стадии трейлера стало понятно, что вся роль Батлера сведётся к выпучиванию глаз на станции, а сама станция, увы, будет выглядеть во всём этом балагане вставным зубом или, если хотите, богом из машины. Что спецэффекты будут в лучшем случае из нулевых, к тому же всё будет украдено, в основном из «Послезавтра», поскольку речь идёт о климате. Что актёры в кадре всю дорогу не будут знать, куда девать руки, а Энди Гарсиа с трудом будет давать Терри Бенедикта, но на выходе будет получаться разве что Мутко. Наконец, совершенно очевидным для знатока, но прискорбным для результата фактом станет очевидное предположение, что все или почти все достойные моменты «Геошторма» нам уже показали в том самом трейлере, и в кино можно просто не ходить.

Это вообще одно из проклятий современного кинематографа, куда ни ткни. Конечно, иной фильм может внезапно оказаться бадди-муви, или романтической комедией, или мюзиклом, но это тоже такая редкость и экзотика, что подобные исключения только подтверждают правило.

По сути, после того трейлера Дэвлину бы оборотиться назад и попытаться удивить зрителя по своей основной, то есть сценарной части — крутыми диалогами, внезапными твистами, лихо закрученным сюжетом но увы, сценарий написан задолго до трейлера и очевиден из него так же стопроцентно, как и всё остальное. Из этой истории с самого начала так пасло рип-оффом «Падения Лондона» (в основном благодаря Батлеру в кадре, но со всеми вытекающими), который тоже, формально, фильм-катастрофа, что избавиться от этого ощущения было бы крайне затруднительно. А никто и не пытался.

Итак, есть два брата, один старший и умный, другой младший и пронырливый, какого на станцию отправишь, какого спасать мир заставишь. Один построил гигантскую межнупланетную систему спутников для управления погодой, другой его оттуда выгнал. Один живёт в трейлере и видит дочу раз в месяц на выходные, другой тайно окучивает охранницу Президента (и тут снова «Падение Лондона») и это выглядит странно. Один обижен на второго, а другой почему-то отчаянно и совершенно голословно делает вид, что он такой серьёзный и главный в семье. Последнее обстоятельство, на минуточку, является сквозным сюжетом, и не роялит от слова совсем.

И вот где-то между титрами «прошло три года» (признак плохого начала фильма, такое годится разве что для послетитровых сцен, опытный сценарист это должен бы знать) и очередной братской ругачкой у дверей трейлера внезапно выясняется, что афганистан-сбой-вирус-геошторм. Последним словом, кажется, Дэвлин буквально гордится, но оно тоже вызывает разве что недоумение. Потому что полфильма мы видим даже не романтическую комедию про секретную службу, а дурной фильм про хакеров, где все бегают с голографическими планшетами и причитают про доступы к спутникам, бэкдоры и жёсткие диски в стенных панелях. И это не работает. Вот вообще не работает. Герои заполошно бегают по станции и Вашингтону, а толку ноль. Багованная версия «Мистера робота» в сочетании с убогим детективом вокруг госсекретаря, плюс клоунада на орбите, получите смех в зале, причём совсем не там, где задумано, а пол-фильма, повторюсь, уже прошло.

Те три вставки собственно катаклизма, что были показаны — были показаны и в трейлере, химии между персонажами нет как нет, из всех актёров не отбывает номер разве что Эбби Корниш, которой, впрочем, достаётся в сюжете самая идиотская роль «некогда объяснять, дорогая, нам срочно нужно украсть секретную информацию, а потом и Президента». Это же как раз то, чем занимаются в сикрет сервисе!

В общем, к началу, собственно, геошторма на экране есть самым идиотским образом самоуничтожающаяся станция, съезд партии и офигительная история про поездку с отцом на рыбалку. Погнали!

Вот тут и происходит та единственная сцена, ради которой стоило смотреть фильм. И это банальная автомобильная погоня, в которой звучит единственная шутка в фильме, задуманная таковой, и сработавшая как надо. Женись на ней! Занавес. Ну, лучше было бы, чтобы занавес. Потому что потом следует ещё полчаса дурной пародии на «Гравитацию», причём настолько дурной, что я уже ожидал, что начнёт играть «Майор Том», а сладкая парочка сверзится на этом спутнике аки Буллок обратно на Землю. На самом деле нет, но не суть.

Подводя итоги: как фильм-катастрофа это всё настолько вторично, что даже глазам больно, как научная фантастика это так убого, что хочется пришибить сценариста, как бадди-муви это не работает, как боевик про заговор и хакеров — тоже. Остаётся пара удачных сцен вроде «это не то, что ты думаешь, дорогая», но ради них терпеть почти два часа в душном зале, набитом заливающимся пивасом офисным планктоном — совсем не то удовольствие, которого ты ждёшь от кино.

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