|
Netflix закрыл сериал сестёр Вачовских «Восьмое чувство» после второго сезона
Сервис Netflix закрыл сериал «Восьмое чувство» сестёр Ланы и Лилли Вачовски. Информацию о закрытии популярного фантастического шоу после двух сезонов подтвердила вице-президент Netflix Синди Холланд. Премьера второго сезона состоялась в мае в 2017 года.
Сериал рассказывал историю восьми «сенсейтов» — людей особой расы, способных обмениваться мыслями и чувствами на расстоянии, за которыми охотится таинственная организация.
«После 23-х эпизодов, 16-ти городов и 13-ти стран история кластера из восьми сенсейтов подошла к своему завершению, — говорится в официальном заявлении Netflix. — Эта история получилась именно такой, о какой мы мечтали вместе с фанатами: смелой, эмоциональной, энергичной, задорной и незабываемой. Никогда ещё не было такого поистине глобального шоу — с таким разнообразным и международным актёрским составом и командой, которое собрало вокруг себя страстных поклонников по всему миру. Мы благодарны Лане, Лилли, Джо и Гранту Хиллу за их видение, а также актёрам и команде за их мастерство и приверженность своему делу».
История, рассказанная в «Восьмом чувстве», оборвалась в конце второго сезона на полуслове, и фанаты, огорчённые закрытием сериала, уже
По информации издания
Недавно Netflix закрыл ещё один крупнобюджетный сериал после первого сезона — музыкальную драму База Лурмана «Отжиг», повествующую об истории хип-хопа.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/06/02/3728.shtml
Смотрите также:
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
|
Сервис Netflix закрыл сериал «Восьмое чувство» сестёр Ланы и Лилли Вачовски...
Брендан Фрейзер сыграет одну из ведущих ролей в многосерийном телевизионном проекте для телеканала FX «Доверие»...
Мумия, Mummy
Прокат в России: 8 июня 2017 года
Человек-паук: Возвращение домой, Spider-Man: Homecoming
Прокат в России: 6 июля 2017 года
» TV-ролик
Дюнкерк, Dunkirk
Прокат в России: 20 июля 2017 года
1 июня, четверг
1 июня состоялась первая официальная пресс-конференция 39-го Московского международного кинофестиваля...
Хейли Стейнфелд договаривается об участии в спин-оффе «Трансформеров», посвящённому автоботу Бамблби...
Weinstein Company и Dimension разрабатывают телевизионную перезагрузку серии комиксов Фрэнка Миллера «Город грехов»...
Закари Кинто присоединился к актёрам научно-фантастического триллера «Отель Артемис»...
Чарли Хитон, хорошо известный по роли старшего брата Уилла в сериале «Очень странные дела», примет участие в съёмках кинокомикса «Люди Икс: Новые мутанты». Также в...
Убийство в Восточном экспрессе, Murder on the Orient Express new
Прокат в России: 9 ноября 2017 года
» Трейлер
» Отрывок
31 мая, среда
Режиссёр Адам Вингард возглавит съёмки фильма «Годзилла против Конга» для кинокомпаний Legendary Entertainment и Warner Bros...
Нил Бломкамп вернулся к съёмкам научно-фантастических короткометражных фильмов, с которых он некогда...
|
|
|
|
|
Каннский кинофестиваль, фоторепортаж Главные сериалы лета, анонс «Пираты Карибского моря 5», рецензия Новый «Твин Пикс», отзыв «Меч короля Артура», рецензия «Стражи Галактики 2», рецензия «Одарённая», отзыв «Чужой: Завет», рецензия Сериал «Арчер», 8 сезон, отзыв «Спасатели Малибу», отзыв «Восьмое чувство», 2 сезон, отзыв