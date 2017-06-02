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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Netflix закрыл сериал сестёр Вачовских «Восьмое чувство» после второго сезона

Новости » Сериалы, 02 июня 2017, 19:51:29
Восьмое чувство

Сервис Netflix закрыл сериал «Восьмое чувство» сестёр Ланы и Лилли Вачовски. Информацию о закрытии популярного фантастического шоу после двух сезонов подтвердила вице-президент Netflix Синди Холланд. Премьера второго сезона состоялась в мае в 2017 года.

Сериал рассказывал историю восьми «сенсейтов» — людей особой расы, способных обмениваться мыслями и чувствами на расстоянии, за которыми охотится таинственная организация.

«После 23-х эпизодов, 16-ти городов и 13-ти стран история кластера из восьми сенсейтов подошла к своему завершению, — говорится в официальном заявлении Netflix. — Эта история получилась именно такой, о какой мы мечтали вместе с фанатами: смелой, эмоциональной, энергичной, задорной и незабываемой. Никогда ещё не было такого поистине глобального шоу — с таким разнообразным и международным актёрским составом и командой, которое собрало вокруг себя страстных поклонников по всему миру. Мы благодарны Лане, Лилли, Джо и Гранту Хиллу за их видение, а также актёрам и команде за их мастерство и приверженность своему делу».

История, рассказанная в «Восьмом чувстве», оборвалась в конце второго сезона на полуслове, и фанаты, огорчённые закрытием сериала, уже опубликовали петицию с требованием устранить несправедливость или хотя бы объяснить, что происходит — закрытие сериала стало большой неожиданностью, учитывая высокие рейтинги и множество восторженных отзывов об этом шоу. За один день документ набрал более двухсот сорока тысяч подписей.

По информации издания Deadline, шоу было закрыто из-за невозможности продлить контракты с ведущими актёрами. Из-за продолжительной работы на подготовительных и заключительных стадиях производства, второй сезон вышел на экраны спустя почти два года после премьеры сериала. К этому времени контракты с ведущими актёрами истекли. После завершения монтажа второго сезона зимой текущего года Netflix попытался заключить новые контракты с основными исполнителями на потенциальный третий сезон. Однако договоренность не была достигнута.

Недавно Netflix закрыл ещё один крупнобюджетный сериал после первого сезона — музыкальную драму База Лурмана «Отжиг», повествующую об истории хип-хопа.


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