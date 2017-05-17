:

Чужой: Завет: Что-то пошло не так

Роман КОРНЕЕВ , 17 мая 2017

Поставьте фильму оценку!

Когда Ридли Скотт вернулся во вселенную «Чужих», все поначалу радовались. Ну как же, благополучно угробленный будущим режиссёром «Амели» при полном содействии сценариста Уэдона франчайз вернулся в руки его создателя (хотя все понимают, что единственный по-настоящему успешный фильм про ксеноморфов снял не Скотт, а Кэмерон), и первые промо-материалы были завораживающе красивы, все эти Жокеи, дизайнерские интерьеры, стиль, в общем. Хотя, например, в том же «Воскрешении» стиля тоже было навалом, но вы понимаете.

Однако фильм с первых же моментов начался странным рыбоглазым существом, не то давшим начало жизни, не то ещё чего, а закончился таким «лолшто», что даже завзятые фанаты выпучивались и начинали задавать неудобные вопросы. Ридли же Скотт в ответ принялся раздавать интервью, что ах раз так, я хотел сделать из «Прометея» дилогию-трилогию, но раз вы такие злые я поступлю, как вы просили, сверну всю эту катавасию и сделаю вам прямой приквел к «Чужому», с фэйсхаггерами и Королевой, как заказывали, вы только потом не обижайтесь. Сиквел получил название «Чужой: Завет» (хотя логичнее было бы назвать «Ковчег», учитывая сюжет), и весь свой промо-период провёл в режиме тизера.

Мол, смотрите, у нас и вот такой кадр как в классике, и вот такой, и смотрите, у нас снова космотриллер, а в конце мы сбросим чужого с паровоза современности! У нас снова по сюжету очередная экспедиция (на этот раз колонизационная), там снова героическая женщина, героический андроид, чужой корабль, контаминация, нападение, бегство, взлёт… где-то мы всё это уже видели, скажут одни. Давай нам этого побольше, кричат другие. Однако подвох, как и в случае с «Прометеем», был совсем не в этом.

Его можно было почувствовать в т.н. «короткометражке» по имени «Связующее звено», а на самом деле неловко склёпанном и до безумия спойлерном тизере-отрывке о прибытии Дэвида и Шоу на планету лысиков. В этом минутном видео содержится всё — и кровная обида Скотта на фанатов (лицо реджи во вступлении особенно ок), и предельно краткий пересказ «Прометея 2» (типа летели-летели и оп-па прилетели), и главная причина не смотреть «Завет» вовсе. Но, как обычно, выяснится это всё исключительно по итогам просмотра фильма. Если бы знать.

А пока мы рассаживаемся в креслах, нам быстро покажут предысторию команды «Ковенанта», а именно — ненужное ни для чего камео Джеймса Франко, после чего они быстро поймают сигнал и такие — о, мы срочно сходим с курса и летим не куда велено, а куда попало, там же сигнал! Собственно уже на этом месте можно было смело уходить из зала, потому что про фильм понятно ровным счётом всё.

И уровень проработки персонажей (верующий-идиот, относительно разумная бой-баба, идиот в шляпе, синтет, остальные идиоты), и уровень мотивировок сюжета (потому что гладиолус), и уровень спецэффектов (кажется, со времён первого фильма они не изменились ни на йоту), и вообще всё, включая режиссуру, актёрскую игру и звуковые эффекты.

Потому что когда героическая команда оказывается над населённой (!) планетой с гигантскими постройками (!) они продолжают делать ровно то же, что в начале фильма. А именно — с упорством имбецилов «искать сигнал», лететь на грозу, совершать идиотские поступки, истерить, постоянно ругаться, делать не то, что велено (не закрывать люк, когда говорят закрыть, и закрывать, когда не велят, а потом его же всё-таки открывать, когда как бы уже совсем непонятно зачем, а потом снова пытаться его закрыть), горевать о погибшем товарище примерно секунды полторы, а потом сразу, без паузы, делать «ковбой стафф» на глазах у почтеннейшей публики.

То есть тут реально всё делается наоборот, вопиющая некомпетентность всех и вся, ничего не объясняется ничем, лысые чуваки так и вовсе явно дурачки деревенские, ну или типичные зрители «Евровидения», если проводить аналогию — собрались поглазеть, потом побежали. Это легендарная космическая цивилизация? Это безумие! Это «Чужой: Завет»!

Такое ощущение, что сценарист всех последних частей бондианы Джон Логан писал всё это под тяжёлым отходняком, не успевая вовремя закидываться. Вот, например, пресловутая земная пшеница из трейлера — она была к чему? Или Дэвид их привёл на «место преступления» зачем? А заразились только двое по какой причине? У вируса кончились патроны?

Ну и как верх идиотизма — постоянно тычущиеся в камеру обычные современные «гопро», причём даже не самой последней модели. Вы серьёзно? В далёком будущем? Вот так всё плохо? То есть по уровню постановки «Завет» вполне сравним с недавними андреасяновскими шедеврами вроде «Заshitников», а по количеству спецэффектов им даже проигрывает, в то время как бюджет у него, на минуточку, 110 миллионов.

По сути, единственное хорошее, что осталось в фильме (ну, кроме фейсхаггеров, которых тоже, впрочем, зажевали и как-то они ни о чём) — это тот самый Дэвид/Уолтер в исполнении Майкла Фассбендера, тут вам и юмор (больше не шутит никто), и любовные сцены с вистлом, и декламация стихов, и какие-никакие диалоги, и первый, он же последний твист в фильме. Конечно, понятно, что второй андроид в сюжете нужен как козе баян, и притащили его только чтобы было с кем вести те самые беседы-объяснялки, не более того.

Погодите, спросите вы, а как же весь этот Гигер-стайл, капающая слюна, человек против чужого, Ньют, беги! А в том-то и дело, что за безумно тупым сюжетом всё это куда-то окончательно подрассосалось, так что даже милейший машап «Чужой против Хищника» смотрится каноничной твердокаменной НФ с сильными сюжетными ходами, обильными спецэффектами и железобетонной харизмой. На фоне диалога про «нельзя опуститься ниже 50 километров над бурей» сыграет любая залипуха.

В конце же просмотра остаётся такое ощущение пустоты всего увиденного, что только диву даёшься. Триллер, где не страшно, а смешно, фантастика, где нет ни фантастики, ни смысла, ни дизайна. Зверюшки, которых так много и они такие разные, но следить за ними совершенно не интересно, и непонятно, чем так Дэвид так восторгается.

Да и мы сами, от чего мы фанатеем столько лет? Это же какая-то галиматья.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/05/17/aliencovenant.shtml

Написать отзыв:

Имя E-mail Заголовок Сообщение:

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей. Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Ссылки по теме: