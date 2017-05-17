  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2017 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы WIKI  

Ахтунг! Фанатское кино

Чужой: Завет:

Чужой: Завет: Что-то пошло не так

Роман КОРНЕЕВ, 17 мая 2017
Статьи » Рецензия Фантастика
Отзывы: [2]
 
Поставьте фильму оценку!

Когда Ридли Скотт вернулся во вселенную «Чужих», все поначалу радовались. Ну как же, благополучно угробленный будущим режиссёром «Амели» при полном содействии сценариста Уэдона франчайз вернулся в руки его создателя (хотя все понимают, что единственный по-настоящему успешный фильм про ксеноморфов снял не Скотт, а Кэмерон), и первые промо-материалы были завораживающе красивы, все эти Жокеи, дизайнерские интерьеры, стиль, в общем. Хотя, например, в том же «Воскрешении» стиля тоже было навалом, но вы понимаете.

Однако фильм с первых же моментов начался странным рыбоглазым существом, не то давшим начало жизни, не то ещё чего, а закончился таким «лолшто», что даже завзятые фанаты выпучивались и начинали задавать неудобные вопросы. Ридли же Скотт в ответ принялся раздавать интервью, что ах раз так, я хотел сделать из «Прометея» дилогию-трилогию, но раз вы такие злые я поступлю, как вы просили, сверну всю эту катавасию и сделаю вам прямой приквел к «Чужому», с фэйсхаггерами и Королевой, как заказывали, вы только потом не обижайтесь. Сиквел получил название «Чужой: Завет» (хотя логичнее было бы назвать «Ковчег», учитывая сюжет), и весь свой промо-период провёл в режиме тизера.

Мол, смотрите, у нас и вот такой кадр как в классике, и вот такой, и смотрите, у нас снова космотриллер, а в конце мы сбросим чужого с паровоза современности! У нас снова по сюжету очередная экспедиция (на этот раз колонизационная), там снова героическая женщина, героический андроид, чужой корабль, контаминация, нападение, бегство, взлёт… где-то мы всё это уже видели, скажут одни. Давай нам этого побольше, кричат другие. Однако подвох, как и в случае с «Прометеем», был совсем не в этом.

Чужой: Завет

Его можно было почувствовать в т.н. «короткометражке» по имени «Связующее звено», а на самом деле неловко склёпанном и до безумия спойлерном тизере-отрывке о прибытии Дэвида и Шоу на планету лысиков. В этом минутном видео содержится всё — и кровная обида Скотта на фанатов (лицо реджи во вступлении особенно ок), и предельно краткий пересказ «Прометея 2» (типа летели-летели и оп-па прилетели), и главная причина не смотреть «Завет» вовсе. Но, как обычно, выяснится это всё исключительно по итогам просмотра фильма. Если бы знать.

А пока мы рассаживаемся в креслах, нам быстро покажут предысторию команды «Ковенанта», а именно — ненужное ни для чего камео Джеймса Франко, после чего они быстро поймают сигнал и такие — о, мы срочно сходим с курса и летим не куда велено, а куда попало, там же сигнал! Собственно уже на этом месте можно было смело уходить из зала, потому что про фильм понятно ровным счётом всё.

И уровень проработки персонажей (верующий-идиот, относительно разумная бой-баба, идиот в шляпе, синтет, остальные идиоты), и уровень мотивировок сюжета (потому что гладиолус), и уровень спецэффектов (кажется, со времён первого фильма они не изменились ни на йоту), и вообще всё, включая режиссуру, актёрскую игру и звуковые эффекты.

Чужой: Завет

Потому что когда героическая команда оказывается над населённой (!) планетой с гигантскими постройками (!) они продолжают делать ровно то же, что в начале фильма. А именно — с упорством имбецилов «искать сигнал», лететь на грозу, совершать идиотские поступки, истерить, постоянно ругаться, делать не то, что велено (не закрывать люк, когда говорят закрыть, и закрывать, когда не велят, а потом его же всё-таки открывать, когда как бы уже совсем непонятно зачем, а потом снова пытаться его закрыть), горевать о погибшем товарище примерно секунды полторы, а потом сразу, без паузы, делать «ковбой стафф» на глазах у почтеннейшей публики.

То есть тут реально всё делается наоборот, вопиющая некомпетентность всех и вся, ничего не объясняется ничем, лысые чуваки так и вовсе явно дурачки деревенские, ну или типичные зрители «Евровидения», если проводить аналогию — собрались поглазеть, потом побежали. Это легендарная космическая цивилизация? Это безумие! Это «Чужой: Завет»!

Такое ощущение, что сценарист всех последних частей бондианы Джон Логан писал всё это под тяжёлым отходняком, не успевая вовремя закидываться. Вот, например, пресловутая земная пшеница из трейлера — она была к чему? Или Дэвид их привёл на «место преступления» зачем? А заразились только двое по какой причине? У вируса кончились патроны?

Ну и как верх идиотизма — постоянно тычущиеся в камеру обычные современные «гопро», причём даже не самой последней модели. Вы серьёзно? В далёком будущем? Вот так всё плохо? То есть по уровню постановки «Завет» вполне сравним с недавними андреасяновскими шедеврами вроде «Заshitников», а по количеству спецэффектов им даже проигрывает, в то время как бюджет у него, на минуточку, 110 миллионов.

Чужой: Завет

По сути, единственное хорошее, что осталось в фильме (ну, кроме фейсхаггеров, которых тоже, впрочем, зажевали и как-то они ни о чём) — это тот самый Дэвид/Уолтер в исполнении Майкла Фассбендера, тут вам и юмор (больше не шутит никто), и любовные сцены с вистлом, и декламация стихов, и какие-никакие диалоги, и первый, он же последний твист в фильме. Конечно, понятно, что второй андроид в сюжете нужен как козе баян, и притащили его только чтобы было с кем вести те самые беседы-объяснялки, не более того.

Погодите, спросите вы, а как же весь этот Гигер-стайл, капающая слюна, человек против чужого, Ньют, беги! А в том-то и дело, что за безумно тупым сюжетом всё это куда-то окончательно подрассосалось, так что даже милейший машап «Чужой против Хищника» смотрится каноничной твердокаменной НФ с сильными сюжетными ходами, обильными спецэффектами и железобетонной харизмой. На фоне диалога про «нельзя опуститься ниже 50 километров над бурей» сыграет любая залипуха.

В конце же просмотра остаётся такое ощущение пустоты всего увиденного, что только диву даёшься. Триллер, где не страшно, а смешно, фантастика, где нет ни фантастики, ни смысла, ни дизайна. Зверюшки, которых так много и они такие разные, но следить за ними совершенно не интересно, и непонятно, чем так Дэвид так восторгается.

Да и мы сами, от чего мы фанатеем столько лет? Это же какая-то галиматья.

Чужой: Завет

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/05/17/aliencovenant.shtml
В фотогалерее фильма кадров: 59
Отзывы: [ 2 ] | Комментировать | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
МумияТрансформеры 5: Последний рыцарьПланета обезьян: ВойнаТачки 3Чужой: ЗаветСпасатели МалибуПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиТор 3: Рагнарёк

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Ссылки по теме:
Упрощённый сценарий » Жокей без головы Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Время титанов Роман КОРНЕЕВ
Новый фильм Ридли Скотта о ксеноморфах «Чужой: Завет», кадры (59 фото)
Нуми Рапас и Майкл Фассбендер в фантастическом триллере Ридли Скотта «Прометей», кадры (71 фото)
Киноблог » «Чужой: Ковенант» и «Аватар»
Киноблог » «Чужой: Ковенант», «Форсаж», «Тёмная башня», римейк «Помни» и Дженнифер Анистон
Киноблог » «Прометей» «Джек Райан», Дэвид Боуи, Шейн Кэррат и Мэйси Уильямс
Рецензии в рубрике "ФАНТАСТИКА"

«Время первых»:
Два фильма
Если «быковские» интерлюдии изнутри «Востока-2» смотрятся логично и нескучно, то переключения на ЦУП надоедают минуте на десятой, насколько они вялы и однообразны, всё это разбавляется шпецэффектом

Призрак в доспехах:
Вкалывают роботы
Мы получили ровно то, что ожидалось. Там, где должно быть самосозерцание, мы видим лишь голову на пластиковом манекене. Тут никакие бы самые выразительные и визионерские спецэффекты не спасли

«Живое»:
Пришелец внутри
Фильм знает, чем является, сам устанавливает себе границы и нацелен прилично в них выступать. Он предельно серьёзно относится к тому, что происходит в кадре, но именно поэтому в конце так оступается
Также на Кинокадре :

Меч короля Артура:
Не поедем в Камелот
В таком подходе к первоисточнику есть несомненная свежесть, но поводы Гаю Ритчи порезвиться и вспомнить творческую молодость в конечном счёте никак не связаны с историей в целом

Стражи Галактики 2:
Звёздный папа
Шутки шутятся непрерывным потоком, команда тасуется самым странным образом, пастораль быстро оказывается спойлером, а космические сражения по своей хронологии скоро обгонят «Звёздные войны»

Новинки мая: «Стражи галактики 2», «Меч короля Артура», «Чужой: Завет» и «Пираты Карибского моря 5»
С некоторых пор в российском прокате май заделался таким суперлетним месяцем, когда не просто один блокбастер в неделю как по часам, а ещё и помимо этого вокруг совсем никого

Затерянный город Z:
Чем дальше в лес
Режиссёр прямо признаёт, что реальный Фосетт был человеком куда более противоречивым, чем получившийся экранный, и при таком раскладе результатом остаётся кино, обдумывать которое интереснее, чем смотреть

«Перестрелка»:
Бэнг-Бэнг
Противоречивость делает из простого, чисто развлекательного кино — местами довольно трудное мультижанровое и во многом исключительно киноманское представление. Патентованная тихая шиза, свойственная Уитли, пробирается даже сюда

«Наваждение»:
Обычные проблемы
Неизбежная кульминация, в которой ведущие актрисы начинают швырять друг дружку в мебель – остаётся в итоге единственной частью фильма, способной хоть как-то развлечь
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 май июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Чужой: Завет:

Чужой: Завет
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 59
трейлеры: 16

Похожие фильмы

"Прометей"
"Начало"


Обновления

Новости кино:
Во Франции открывается 70-й Каннский кинофестиваль
Во Франции открывается юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе примут участие 18 фильмов...
Дайана Крюгер поучаствует в биографической драме «Джей Ти Лерой»
Дайана Крюгер получила роль французской актрисы в биографической драме «Джей Ти Лерой» о том, как две женщины создали одного мужчину...
Паоло Соррентино анонсировал второй сезон «Молодого папы»
Паоло Соррентино продолжит рассказывать о римских понтификах во втором сезоне «Молодого папы»...
Сэм Раими, Мэтью Вон и Роберт Земекис претендуют на «Флэша»
Сэм Раими, Мэтью Вон и Роберт Земекис возглавили список пожеланий студии Warner Bros. Pictures среди потенциальных режиссёров кинокомикса «Флэш»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Мумия
Мумия, Mummy
Прокат в России: 8 июня 2017 года
» О съёмках 6
» О съёмках 5
» О съёмках 4
» О съёмках 3

Трансформеры 5: Последний рыцарь
Трансформеры 5: Последний рыцарь, Transformers: The Last Knight
Прокат в России: 22 июня 2017 года
» Международный трейлер 2
» Русский трейлер 3
» Русский TV-ролик

Хорошее время, Good Time new
постеров: 1, кадров: 2
» Трейлер

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Чужой: Завет: Что-то пошло не так

Триллер, где не страшно, а смешно, фантастика, где нет ни фантастики, ни смысла, ни дизайна. Зверюшки, которых так много и они такие разные, но следить за ними совершенно не интересно

Мелкие преступления: Обидно вышло
Максимально обаятельный Костер-Валдау много получает по роже, убегает от русских гопников и просто пытается вести себя хорошо, пока остальные видят в нём монстра

Ограды: Король джунглей
Как большинство драм, успешно перенесённых со сцены на экран, фильм обращает ограниченный набор локаций и персонажей себе на пользу

Меч короля Артура: Не поедем в Камелот
Поводы Гаю Ритчи порезвиться и вспомнить творческую молодость в конечном счёте никак не связаны с историей в целом

Миллиарды: Сезон 2: Соком траванулись
Финал сезона из всего этого супа получился вполне отменный — бодрый, острый, яркий и во многом неожиданный

Основатель: Награда за смелость
Майкл Китон в роли случайного человека, который построил империю «Макдональдс», и актёра, заслужившего «Оскар»

Стражи Галактики 2: Звёздный папа
Есть точный баланс между крошечной драмой и обильным юмористическим экшном, что и требуется от хорошего летнего блокбастера

Прочь: Чёрная комедия
В фильме куча белых людей издевается над чёрными парнем, но для автора это не повод делать свои «12 лет рабства», а почва для троллинга

Форсаж 8: Судьба Фуриосы
А, что, кого-то там убили, чуть не запустили ядрён батон, а я вообще всех предал? Главное же 7емья, 8осемья и грядущие 9евятья и 10есятья!
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры
ролики
кадры, постеры
блоги, бокс-офис
новости
упрощённые сценарии
афиша
другое
результаты
Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры 71%
ролики 9.2%
кадры, постеры 3.5%
блоги, бокс-офис 2.1%
новости 4.1%
упрощённые сценарии 3.9%
афиша 3.1%
другое 3%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Чужой: Завет», рецензия . «Меч короля Артура», рецензия . «Стражи Галактики 2», рецензия . «Перестрелка», рецензия . «Мелкие преступления», отзыв . «Основатель», отзыв . «Форсаж 8», отзыв . «Затерянный город Z», рецензия . «Пустота», отзыв . Сериал «Милларды», 2 сезон, отзыв . «Время первых», рецензия . «Ограды», отзыв . «Прочь», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Чужой: Завет", "Меч короля Артура", "Стражи Галактики 2", "Большой", "Прочь", "Доспехи бога: В поисках сокровищ", "Рок дог", "Охотник с Уолл-стрит"
Новинки кино 2017: "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Нелюбовь", "Спасатели Малибу", "Чудо-женщина", "Мумия", "Тачки 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   