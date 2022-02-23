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Игра теней
о фильме: рецензия | кадры: 38 | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Идентификация Нисона
«Игра теней» только в трейлерах мимикрирует под очередной доча- или, в данном случае внуча-триллер, но на деле быстро оказывается чем-то вроде приключений Джейсона Борна, только со своеобразным уклоном. Главный герой по жизни занимается тем, что общественно опасным способом вызволяет из передряг агентов ФБР под прикрытием, негласно работая на своего давнего приятеля, по совместительству директора ФБР, который однажды не сдал его, когда тот на войне застрелил офицера.
Тут вообще много про взаимоотношения. С дочей, внучей, начальником, спасаемыми агентами, собственной совестью и собственными же тараканами в голове. Они обыгрываются и проговариваются настолько убедительно, насколько вообще хватает хронометража. И даже сам заход про покраденных родных выглядит в сценарии как будто странный способ всё-таки прекратить личные тёрки и устроить, наконец, какой-нибудь экшон.
Который, впрочем, авторам удаётся куда хуже рассуждений о количестве выходов и проверку окрестностей, поскольку сам заход про вышедшего из-под контроля «спеца», замешанного в убийстве гражданских на американской земле уже столько раз обыгрывался, что всерьёз претендовать на какие-то открытия в жанре уже не приходится. Погони на мусоровозах, прыжки через забор и затяжные перестрелки в стиле «Один дома» куда как раскрыты за последние годы в фильмах про Джона Уика, тут же они выглядят донельзя неуклюже и всё такими же вставными, как и странное похищение.
Лучше бы фильм так и оставался до конца рассудительным кино о взаимоотношениях девочки и деда, который всё время забывает выпить таблетки, а потому продолжает упорно учить её в стиле Сары Коннор уходить от погони и выбивать плюшевые игрушки в ближайшем ярморочном тире, как в «Мистере и миссис Смит». Потому что с годами у Нисона это получается всё лучше, а вот попытки убедить зрителя, что он до сих пор силён вручную разобраться с контуженным спецом, как раз наоборот, с каждым годом становятся всё нелепее.
Название фильма: Игра теней
Оригинальное название: Blacklight
Прокат в России фильма "Игра теней": 23 февраля 2022 года
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О фильме "Игра теней":
Лайам Нисон в боевике о спецагенте ФБР, который пошёл против начальства.
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Игра теней:
Игра теней: Идентификация Нисона
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