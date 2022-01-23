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Видеоподкаст «Мы ругаем» #20: Лучшие фильмы 2021 года

Экспансия, Пространство / Пространство

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [5]

Рецензия: 6 сезон: Финал без конца

Роман КОРНЕЕВ, 23 января 2022
Рецензия

Когда после 5 сезона шоу-раннеры объявили, что следующий сезон «Экспансии» будет финальным, это было вполне объяснимо. «Амазон», по зову фанатов поднявший с пола бездомный сериал, явно не понимал, зачем он это на себе тащит. Главный резон, который обычно бывает у продюсеров — это расширение вселенной, привлечение новой аудитории ну и вообще освоение бабла. Однако отправка команды «Росинанта» в четвёртом сезоне в каноничную, но всё-таки совершенно отдельную историю на Илусе явно не получила должного восторга со стороны кор-аудитории, а всех прочих не заинтересовала вовсе. Далее сериал вообще забыл про Кольцо, сосредоточившись на противостоянии с Марко Инаросом, и это было то, что требовалось, но в результате новые серии, в отличие от плотных историй классических трёх сезонов, слишком завязли на доставшем всех сынуле, и в итоге вся эта сантабарбара свелась к тому, что в основном фанаты обсуждали закенселенного Алекса, а не скушавший марсианский корабль красный спецеффект и совсем уж на одном кадре в облаках мелькнувшую штуку, вращающуюся вокруг Лаконии. Всё выглядело так, будто с этим всем надо заканчивать, несмотря на приличные рейтинги.

Они и закончили. Невероятно короткий шестисерийный финальный сезон всё так же беден в смысле сюжета и бюджета (буквально за серию до конца продолжаются бесконечные филлеры-разговоры, а все деньги и важные события, как и в пятом сезоне, достались ключевой битве), при этом здоровенный детина продолжает маяться на экране, не зная, куда деть руки, а Крисьен Авасарала, повторно ставшая Генеральным секретарём ООН, окончательно перестаёт чем бы то ни было управлять, только и делая, что ругаясь, что все вокруг такие неуправляемые. Те же проблемы и у Холдена, который мало того, что всё больше похож на зомби, так умение «Росси» оказаться ровно там, где нужно, уже начинают удивлять даже самого его командира.

Экспансия

К счастью, авторы сами не очень верят, что сериал действительно заканчивается, и бесконечные мотивационные речи Инароса с одной стороны сопровождаются посторонним сюжетом на Лаконии (который бессмысленнен, если продолжения не будет), а с другой — мы продолжаем следить за Драммер и другими белталода, поскольку по канону астероидяне всё-таки должны стать доминирующей нацией. Это же, одновременно, приводит к тому, что Земли и Марса в финальном сезоне просто нет. Ну то есть летают какие-то корабли, которые в итоге ничего не решают, говорятся какие-то слова, которые тем более ничего не решают, протомолекулы у них нет, Кольцо они не контролируют, есть конечно, будущая Империя адмирала Адмирала, но она ещё когда будет построена (по книжкам — через тридцать лет), а пока продолжайте слушать песню «Валенки».

Весь сюжет, по сути, сводится к придуманному в последний момент хитрому плану Холдена (моральная дилемма вагонетки в лице той самой торпеды в итоге тоже разрешается мощными гребками) по решению задачки про волка, козу и капусту, то есть, простите, «Медину», рельсовые пушки и Кольцо, а политическая составляющая — к его же хитрому плану по поводу послевоенного контроля над пространством. Удобно.

В общем, финал в итоге снова сделали драматически открытым, развесив по стенами должное количество ружей, и при желании «Амазона» начинать снимать продолжение (или ребут) можно хоть завтра, тем более что и книжек не окученных осталось достаточно. Но даже шестисерийный сезон авторы не сумели сделать достаточно плотным, а действие — достаточно энергичным, чтобы стало понятно, зачем это вообще продолжать, тем более — с состаренными героями, которые и сейчас-то в основном с оханьем поминают Алекса, поминутно хватаясь за печень, а не думают о будущем, что же с ними станет потом?

Экспансия


 
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Название сериала: Экспансия
Оригинальное название: Expanse
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Экспансия":

Культовый научно-фантастический сериал по мотивам романов Джеймса Кори о противостоянии астероидян, Марса и Земли и оказавшемся в центре событий экипаже боевого корабля «Россинант» после своего скоропостижного закрытия и последующей серии фанатских петиций перезапускается стриминг-сервисом Amazon Prime с той же командой.

В ролях: Стивен Стрэйт, Кас Анвар, Доминик Типпер, Шорен Агдашлу, Томас Джейн. Шоу-раннеры: Марк Фергюс, Хоук Остби.

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Экспансия, Пространство:

Экспансия, Пространство
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 31

Рецензии и обзоры

Экспансия: 6 сезон: Финал без конца
Финал снова сделали драматически открытым, развесив по стенами должное количество ружей, и при желании начинать снимать продолжение можно хоть завтра

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