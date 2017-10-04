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Бегущий по лезвию 2049: Все электроангелы попадают в рай

Роман КОРНЕЕВ , 4 октября 2017

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Об оригинальном «Бегущем по лезвию» за прошедшие 35 лет было столько споров, что весь этот дискурс уже почти невозможно отделить от самого фильма. И например, тот факт, что Ридли Скотт чуть не снял своё имя с титров после изнасилования продюсерским монтажом, в этом полумифическом пространстве прекрасно уживается с культовым статусом, который был завоёван вовсе не бесконечными режиссёрками, самая свежая из которых датируется аж 2007 годом, а именно что той самой ненавистной Скотту театральной версией. И что любопытно, как раз главный фанатский спор о том, был Декард репликантом или не был, в том самом оригинале отсутствовал напрочь, и только в мемуарах Рутгер Хауэр упоминал, что старина Ридли всех достал на площадке своими завиральными теориями.

Увы, с появлением «Бегущего по лезвию 2049» главная дилемма фильма окончательно уходит в прошлое, Скотт сказал репликант, значит, репликант. И ожидать от Дени Вильнёва, что он пойдёт против воли погрязшего в «Прометее» и его сиквелах классика, разумеется, было бы глупо. В этом смысле ожидания публики просты и однообразны: нам нужно, чтобы сработала машина времени и вернула нас в прошлое, туда, где «пылающие штурмовые корабли на подступах к Ориону». Фанаты вообще не слишком изобретательны в своих желаниях. А раз так — будем ваять в точности согласно канонам.

По сути, первым и единственным новшеством Вильнёва в мире восставших ангелов служит тот самый «блэкаут», который в аниме-приквеле, а в остальном всё как заповедано: спецэффектные зрачки (и вообще фиксация на глазных яблоках), традиционный для киберпанка дождь-туман, море неона и скрывающиеся в этом мире беглые репликанты, которых ищет главный герой, на этот раз, прямым текстом, репликант как есть. Разве что тест Войта-Кампффа в его переделанном (и кстати, переделанном очень круто) виде применяют не к беглым электроовцам, а к самому Кею-Джо в исполнении Райана Гослинга.

По сути, Вильнёв из всего набора данных ему возможностей, как и нелюбимые Скоттом продюсеры в своё время, предпочёл какой-то своей философии мелодраму с небольшим привкусом детектива. Причём если у Скотта мелодрама была в общем-то вставной, то Вильнёв поспешил прямо вслух порассуждать «а не был ли это хитрый план», тут же самому себе отвечая положительно.

Ну и да, простим Вильнёву маленький обман: в пику трейлерам, и нестареющего Харрисона Форда, и зыркаюшего Джареда Лето, и традиционной Робин Райт в фильме вовсе не так много, чтобы их считать хоть сколько-то значимыми персонажами. За Лето особенно обидно, походу, шестиминутный приквел содержит в себе то единственное, что его Уоллес вообще собирался сказать, тогда как в театральной версии остались только бесконечные пыряния ножиком.

Да и немудрено, если помимо основного детектива в хронометраж нужно вставить побольше отсылок к старому «Блэйдраннеру», включая дизайн титров, звуки допотопного «фотошопа» с голосовым управлением (которые на этот раз применяются к дрону), бесконечно однотипные летающие машинки, гигантские бетонные пирамиды зданий, удачные, но тоже совершенно вставные копии актрис оригинала, в общем, пока фанаты радуются очередному утиному вау-импульсу, время-то идёт, и на второстепенных персонажей его никак не хватает.

А раз так, значит пора вспомнить весь накопившийся за 35 лет багаж фантастических мелодрам, начиная с таких фильмов как «Она» и «Из машины» и заканчивая, например, Макото Синкаем. Всё это Вильнёв с оптимизмом неофита щедро перемещает на экран, в итоге вместо одного романтического женского персонажа в кадре оказывается сразу четыре романтических женских персонажа, что, с учётом мощной сети родственных связей между ними, даёт накал страстей буквально болливудского толка.

Да, романтика между Кеем и его операционкой чудо как хороша и органична, но да, это всё уже было. Хотя виртуальный секс при помощи реального робота снят очень душевно и чувственно. Как говорится, Пелевин, на самом деле ты не можешь в пупарасов, учись.

И да, все эти туманы в холодном городе будущего сняты невероятно красиво, новый художественный уровень для жанра, но в целом как были гигантские неоновые фигуры, так они же и остались, вряд ли это всё можно счесть откровением.

Ну и наконец, сам ключевой детектив с его двумя честными твистами так удачно обстёбывается самим автором прямо в кадре, что это больше похоже на сеанс внезапного саморазоблачения (Вильнёв ещё и попросил нас не спойлерить, то есть наряду с бесконечными мини-приквелами это уже буквально подражание Скотту, но мы обещали не спойлерить, значит, не будем), так что на выходе получается гигантский двух с половиной часовой трибьют оригиналу, в котором режиссёр так и не решился сказать что-нибудь своё, а только наплодил бесконечные копии копий, которые произносят заготовленные слова про «ангелов», но в общем и целом сами не понимают, к чему они это.

Персонаж Лето выходит банальным садистом, мотивация его подручной вообще неясна, Декард получается тряпкой, который так хотел увидеться, что столько лет совсем ничего не делал, и только бухал с собачкой, Робин Райт всю дорогу проработала богом из машины, Кея вообще зачем-то обсмеяли, а потом и вовсе бросили со словами «ну ты как», гражданочка по воспоминаниям и вовсе полупрозрачная, разве что не в прямом смысле, как с той влюблённой операционкой. Остаётся хороший, но опять же почти целиком вырезанный в очередной мини-приквел Батиста.

Последние двое, право, достойны более детального о себе рассказа, но вместо этого Вильнёв треть фильма угрохивает на странную и маловразумительную залипуху про местный детдом для... репликантов? Или нет? Ну вроде нормальные живорождённые дети в умирающем мире (см. опять же один из мини-приквелов) должны быть на вес золота, нет? Или их там хотя бы должны пробовать отправлять на внешние миры?

С ними вообще труба, уже два фильма про них талдычат, но мы знаем о них ровно то, что там зачем-то страшно нужны боевые репликанты. Там с кем хоть воюют? Какие у вас есть идеи, как говорят в ютуб-каналах, пишите в каментах.

А в целом, повторюсь, в роли трибьюта и как сиквел снято здорово, и Вильнёв молодец, так освежить тридцатипятилетний франчайз, вон, у самого Ридли в соседнем треде не получается, а у него получилось. По крайней мере, прямо в зале никто не ржёт от идиотизма поступков иных персонажей. Опять же романтично, лирично, с отсылками, с красивостями. Так что нечего тут придираться, в конце концов, на фоне того ада, в который скатились «Звёздные войны», перед нами вообще писаный шедевр. Другое дело, что нет, это вовсе не «Дорога ярости» этого года. Впрочем, это и не «Чудо-женщина» с её странным хайпом на ровном месте.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/10/04/bladerunner2049.shtml

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