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Comic Con Russia 2017: фоторепортаж

Ахтунг! Фанатское кино

Бегущий по лезвию 2049:

Бегущий по лезвию 2049: Все электроангелы попадают в рай

Роман КОРНЕЕВ, 4 октября 2017
Статьи » Рецензия Фантастика
 
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Об оригинальном «Бегущем по лезвию» за прошедшие 35 лет было столько споров, что весь этот дискурс уже почти невозможно отделить от самого фильма. И например, тот факт, что Ридли Скотт чуть не снял своё имя с титров после изнасилования продюсерским монтажом, в этом полумифическом пространстве прекрасно уживается с культовым статусом, который был завоёван вовсе не бесконечными режиссёрками, самая свежая из которых датируется аж 2007 годом, а именно что той самой ненавистной Скотту театральной версией. И что любопытно, как раз главный фанатский спор о том, был Декард репликантом или не был, в том самом оригинале отсутствовал напрочь, и только в мемуарах Рутгер Хауэр упоминал, что старина Ридли всех достал на площадке своими завиральными теориями.

Увы, с появлением «Бегущего по лезвию 2049» главная дилемма фильма окончательно уходит в прошлое, Скотт сказал репликант, значит, репликант. И ожидать от Дени Вильнёва, что он пойдёт против воли погрязшего в «Прометее» и его сиквелах классика, разумеется, было бы глупо. В этом смысле ожидания публики просты и однообразны: нам нужно, чтобы сработала машина времени и вернула нас в прошлое, туда, где «пылающие штурмовые корабли на подступах к Ориону». Фанаты вообще не слишком изобретательны в своих желаниях. А раз так — будем ваять в точности согласно канонам.

По сути, первым и единственным новшеством Вильнёва в мире восставших ангелов служит тот самый «блэкаут», который в аниме-приквеле, а в остальном всё как заповедано: спецэффектные зрачки (и вообще фиксация на глазных яблоках), традиционный для киберпанка дождь-туман, море неона и скрывающиеся в этом мире беглые репликанты, которых ищет главный герой, на этот раз, прямым текстом, репликант как есть. Разве что тест Войта-Кампффа в его переделанном (и кстати, переделанном очень круто) виде применяют не к беглым электроовцам, а к самому Кею-Джо в исполнении Райана Гослинга.

Бегущий по лезвию 2049

По сути, Вильнёв из всего набора данных ему возможностей, как и нелюбимые Скоттом продюсеры в своё время, предпочёл какой-то своей философии мелодраму с небольшим привкусом детектива. Причём если у Скотта мелодрама была в общем-то вставной, то Вильнёв поспешил прямо вслух порассуждать «а не был ли это хитрый план», тут же самому себе отвечая положительно.

Ну и да, простим Вильнёву маленький обман: в пику трейлерам, и нестареющего Харрисона Форда, и зыркаюшего Джареда Лето, и традиционной Робин Райт в фильме вовсе не так много, чтобы их считать хоть сколько-то значимыми персонажами. За Лето особенно обидно, походу, шестиминутный приквел содержит в себе то единственное, что его Уоллес вообще собирался сказать, тогда как в театральной версии остались только бесконечные пыряния ножиком.

Да и немудрено, если помимо основного детектива в хронометраж нужно вставить побольше отсылок к старому «Блэйдраннеру», включая дизайн титров, звуки допотопного «фотошопа» с голосовым управлением (которые на этот раз применяются к дрону), бесконечно однотипные летающие машинки, гигантские бетонные пирамиды зданий, удачные, но тоже совершенно вставные копии актрис оригинала, в общем, пока фанаты радуются очередному утиному вау-импульсу, время-то идёт, и на второстепенных персонажей его никак не хватает.

Бегущий по лезвию 2049

А раз так, значит пора вспомнить весь накопившийся за 35 лет багаж фантастических мелодрам, начиная с таких фильмов как «Она» и «Из машины» и заканчивая, например, Макото Синкаем. Всё это Вильнёв с оптимизмом неофита щедро перемещает на экран, в итоге вместо одного романтического женского персонажа в кадре оказывается сразу четыре романтических женских персонажа, что, с учётом мощной сети родственных связей между ними, даёт накал страстей буквально болливудского толка.

Да, романтика между Кеем и его операционкой чудо как хороша и органична, но да, это всё уже было. Хотя виртуальный секс при помощи реального робота снят очень душевно и чувственно. Как говорится, Пелевин, на самом деле ты не можешь в пупарасов, учись.

И да, все эти туманы в холодном городе будущего сняты невероятно красиво, новый художественный уровень для жанра, но в целом как были гигантские неоновые фигуры, так они же и остались, вряд ли это всё можно счесть откровением.

Ну и наконец, сам ключевой детектив с его двумя честными твистами так удачно обстёбывается самим автором прямо в кадре, что это больше похоже на сеанс внезапного саморазоблачения (Вильнёв ещё и попросил нас не спойлерить, то есть наряду с бесконечными мини-приквелами это уже буквально подражание Скотту, но мы обещали не спойлерить, значит, не будем), так что на выходе получается гигантский двух с половиной часовой трибьют оригиналу, в котором режиссёр так и не решился сказать что-нибудь своё, а только наплодил бесконечные копии копий, которые произносят заготовленные слова про «ангелов», но в общем и целом сами не понимают, к чему они это.

Бегущий по лезвию 2049

Персонаж Лето выходит банальным садистом, мотивация его подручной вообще неясна, Декард получается тряпкой, который так хотел увидеться, что столько лет совсем ничего не делал, и только бухал с собачкой, Робин Райт всю дорогу проработала богом из машины, Кея вообще зачем-то обсмеяли, а потом и вовсе бросили со словами «ну ты как», гражданочка по воспоминаниям и вовсе полупрозрачная, разве что не в прямом смысле, как с той влюблённой операционкой. Остаётся хороший, но опять же почти целиком вырезанный в очередной мини-приквел Батиста.

Последние двое, право, достойны более детального о себе рассказа, но вместо этого Вильнёв треть фильма угрохивает на странную и маловразумительную залипуху про местный детдом для... репликантов? Или нет? Ну вроде нормальные живорождённые дети в умирающем мире (см. опять же один из мини-приквелов) должны быть на вес золота, нет? Или их там хотя бы должны пробовать отправлять на внешние миры?

С ними вообще труба, уже два фильма про них талдычат, но мы знаем о них ровно то, что там зачем-то страшно нужны боевые репликанты. Там с кем хоть воюют? Какие у вас есть идеи, как говорят в ютуб-каналах, пишите в каментах.

А в целом, повторюсь, в роли трибьюта и как сиквел снято здорово, и Вильнёв молодец, так освежить тридцатипятилетний франчайз, вон, у самого Ридли в соседнем треде не получается, а у него получилось. По крайней мере, прямо в зале никто не ржёт от идиотизма поступков иных персонажей. Опять же романтично, лирично, с отсылками, с красивостями. Так что нечего тут придираться, в конце концов, на фоне того ада, в который скатились «Звёздные войны», перед нами вообще писаный шедевр. Другое дело, что нет, это вовсе не «Дорога ярости» этого года. Впрочем, это и не «Чудо-женщина» с её странным хайпом на ровном месте.

Бегущий по лезвию 2049

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В фотогалерее фильма кадров: 133
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Бегущий по лезвию 2049:

Бегущий по лезвию 2049
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 133
трейлеры: 20


Обновления
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Бегущий по лезвию 2049
В роли трибьюта и как сиквел снято здорово, и Вильнёв молодец, так освежить тридцатипятилетний франчайз у самого Ридли не получается, а у него получилось. Опять же романтично, лирично, с отсылками, с красивостями

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