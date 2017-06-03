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Чудо-женщина: Строя глазки

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 3 июня 2017

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«Чудо-женщина» казалась последним шансом «Уорнеров» и DC удержать веру публики в их новую киновселенную. Ладно «Бэтмен против Супермена» разбил зрителей на два лагеря, но потом был несчастный «Отряд самоубийц», который прямо-таки растоптал любое доверие — в том, что он кошмарный, сошлись уже все.

В то время как в «Чудо-женщине» как раз было то, что сегодня интересно медиа, чтобы фильм превозносили просто так. Во-первых, режиссёром большого студийного фильма поставили женщину, а для американской прессы это прямо мечта — главное ведь гендер, а не талант. Они давно подсчитывают, сколько блокбастеров сняли женщины, сколько они заработали, где их меньше, и со стороны «Уорнеров» назначить Патти Дженкинс, конечно, было исключительно пиар-ходом.

Во-вторых, сюжет — про сильную, мужественную воительницу, настоящую богиню и всё такое. Феминистки счастливы, хоть и не все — остальным не хватает волосатых подмышек, но над этим поржали и забыли. Наконец, в-третьих, кино обещало светлую смешную мелодраму на фоне войны, а не снайдеровские серьёзные щи, которые нынче нужны исключительно его фанатам.

И всё сказочно сработало. Подмазали так подмазали. Американская пресса в восторге. Все наперебой называют фильм одним из лучших про супергероев вообще и бьются в экстазе буквально по любому поводу (например, что у фильма нет удалённых сцен — всё, что написали, то и показали). Негодуют только ливанцы с палестинцами и отдельные сумасшедшие, потому что Гал Гадот как всякая тру-еврейка прошла израильскую армию и ничуть об этом не жалеет, а это, типа, нехорошо, они, понимаешь, там все террористы, и такая женщина не может представлять символ мира в лице Вундервуман… В общем, сложно сегодня делать кинокомиксы. Всегда кто-то обижен. Слава богу, что пока эти возмущения по масштабам на уровне бритых подмышек — и там им самое место.

При этом само кино, к счастью, никакой не феминистический манифест. Оно только заигрывает со всей этой темой в считанных сценах, и в основном лишь когда почти инопланетная Диана только-только попадает в серый цивилизованный мир начала ХХ века. Там она случайно приходит на совет к генералам-министрам, и те тут же возмущаются, что женщина в зале, караул, выведите её отсюда. Плюс к этому четыре-пять безобидных гендерных подколок дальше по фильму. Это заигрывание приводит даже к тому, что в какой-то момент появляется араб, который заявляет, что всегда хотел быть актёром, но его не взяли из-за цвета кожи. Тема больше не развивается, но очевидно, что именно такие мелочи во многом сделали фильму высокие рейтинги.

Потому что на самом деле смотреть его непросто, а иногда даже обидно. Как ожидалось, это стандартная история становления супергероя, но проблема не в этом, а в том, что она сделана исключительно по самым избитым, даже пошлым штампам. Почти все эмоциональные моменты убиты тем, что на экране происходят самые предсказуемые, самые клишированные вещи в кино, а реально хорошие актёры произносят самые тупые тексты из возможных — такие сегодня допустимы только в порно-пародиях.

Особенно невыносимы первые и последние 15 минут. Там только клише и пафос. Сплошные героические смерти и очень-очень серьёзные лица. Здесь умирают на руках, не договаривая что-нибудь важное, либо жертвуют собой с улыбкой на лице, спасая миллионы жизней. И все плачут, все сокрушаются, все разговаривают исключительно в духе «Я верю в любовь!» — «Ну тогда я убью-ю-ю тебя!». Вдобавок Дженкинс явно не чувствует жанр комикса и в целом работает с высокобюджетным хромакеем, словно Шьямалан на «аватар Последнем маге воздуха», то есть никак. Все эпизоды на острове амазонок смотрятся как дешёвый сериал типа «Зена: Королева воинов». Особенно это заметно на контрасте с анимационными вставками в духе «300 спартанцев», которые визуально намного богаче и красивее.

А то, что в середине фильма — как раз обещанный полевой роман и немножко роуд-муви. Теперь понятно, почему в трейлерах до последнего скрывали злодеев — на них кино почти не акцентирует внимание. Гадот и Пайн просто вечно куда-то идут или едут, не прекращая попадать в неловкие романтические ситуации и разве что не краснея после каждой реплики. Пока в итоге, разумеется, это не приводит всех к медленным танцам под лёгкий снегопад и первому-последнему сексу за кадром. И половину пути рядом с ними тусуются алкоголик, шарлатан и почему-то индеец (место действия, напомню, Европа во время Первой мировой) — их имена не запомнить, но они создают милый и прикольный фон. Причём более естественный, чем наспех открытое кафе, танцы и расставленные столики — и всё это в городе, который отвоевали у немцев буквально три часа назад.

Но шутки шутятся успешно, Гадот и Пайн сами по себе приятные, и всё, что происходит между ними, сильно напоминает не «Первого мстителя» или «Тора», а какую-нибудь «Кейт и Лео», так что рука от лица время от времени отлипает, и кино кажется даже смешным, даже хорошим… пока опять не сделает важное лицо. То есть, у этого кино очень женский характер — оно постоянно переходит от фазы «весёлая хохотушка» к фазе «нам нужно серьёзно поговорить» — и обратно.

Например, любимый капитан скажет, что нет, Диана, мы не можем ничем помочь этим людям, мы не за этим сюда пришли. А Диана развернётся красиво, и скажет: «А я пришла именно за этим!» — и взмахнёт в рапиде волосами, и сбросит накидку — тоже в рапиде, и в рапиде все вокруг ахнут, увидев её костюм, и она поднимется из окопов — да в рапиде, и в рапиде побежит на немцев, и остальные побегут, и всё это да, в рапиде… в общем, ух! Хотя, как ни странно, именно в этой сцене прямолинейный пафос Дженкинс реально прошибает — его так много, отовсюду, и он такой чистый, концентрированный, что аж слеза наворачивается. В остальных случаях тянет ржать, а тут просто «Храброе сердце» какое-то, точь-в-точь.

В целом остаётся ощущение крайне неловкого и наивного фильма — очень похожего на собственную героиню. Только в конце Чудо-женщина всё-таки превратилась из неопытной девочки в богиню, а фильм остался таким, каким был. Это удручает. Год назад Снайдер показал неоднородное, но твёрдое, относительно смелое кино, которое смотрелось на одном дыхании, и чей единственный серьёзный недостаток был в неловком диалоге про Марту и том, что оно не дотягивало до «Хранителей». Но «Чудо-женщина» — его полная противоположность. Оно не вдохновляет, не экспериментирует, оно заигрывает не с библейскими цитатами, а с диванными борцами за социальную справедливость, и оно не из тех, что захочешь пересмотреть даже в пьяной компании, чтобы поржать. В какое же странное время мы теперь живём, что именно такое кино нужно миру.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/06/03/wonderwoman.shtml

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