  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2017 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы WIKI  
Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Ахтунг! Фанатское кино

Чудо-женщина:

Чудо-женщина: Строя глазки

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 3 июня 2017
Статьи » Рецензия Кино-комикс Лига Справедливости
 
Поставьте фильму оценку!

«Чудо-женщина» казалась последним шансом «Уорнеров» и DC удержать веру публики в их новую киновселенную. Ладно «Бэтмен против Супермена» разбил зрителей на два лагеря, но потом был несчастный «Отряд самоубийц», который прямо-таки растоптал любое доверие — в том, что он кошмарный, сошлись уже все.

В то время как в «Чудо-женщине» как раз было то, что сегодня интересно медиа, чтобы фильм превозносили просто так. Во-первых, режиссёром большого студийного фильма поставили женщину, а для американской прессы это прямо мечта — главное ведь гендер, а не талант. Они давно подсчитывают, сколько блокбастеров сняли женщины, сколько они заработали, где их меньше, и со стороны «Уорнеров» назначить Патти Дженкинс, конечно, было исключительно пиар-ходом.

Во-вторых, сюжет — про сильную, мужественную воительницу, настоящую богиню и всё такое. Феминистки счастливы, хоть и не все — остальным не хватает волосатых подмышек, но над этим поржали и забыли. Наконец, в-третьих, кино обещало светлую смешную мелодраму на фоне войны, а не снайдеровские серьёзные щи, которые нынче нужны исключительно его фанатам.

Чудо-женщина

И всё сказочно сработало. Подмазали так подмазали. Американская пресса в восторге. Все наперебой называют фильм одним из лучших про супергероев вообще и бьются в экстазе буквально по любому поводу (например, что у фильма нет удалённых сцен — всё, что написали, то и показали). Негодуют только ливанцы с палестинцами и отдельные сумасшедшие, потому что Гал Гадот как всякая тру-еврейка прошла израильскую армию и ничуть об этом не жалеет, а это, типа, нехорошо, они, понимаешь, там все террористы, и такая женщина не может представлять символ мира в лице Вундервуман… В общем, сложно сегодня делать кинокомиксы. Всегда кто-то обижен. Слава богу, что пока эти возмущения по масштабам на уровне бритых подмышек — и там им самое место.

При этом само кино, к счастью, никакой не феминистический манифест. Оно только заигрывает со всей этой темой в считанных сценах, и в основном лишь когда почти инопланетная Диана только-только попадает в серый цивилизованный мир начала ХХ века. Там она случайно приходит на совет к генералам-министрам, и те тут же возмущаются, что женщина в зале, караул, выведите её отсюда. Плюс к этому четыре-пять безобидных гендерных подколок дальше по фильму. Это заигрывание приводит даже к тому, что в какой-то момент появляется араб, который заявляет, что всегда хотел быть актёром, но его не взяли из-за цвета кожи. Тема больше не развивается, но очевидно, что именно такие мелочи во многом сделали фильму высокие рейтинги.

Потому что на самом деле смотреть его непросто, а иногда даже обидно. Как ожидалось, это стандартная история становления супергероя, но проблема не в этом, а в том, что она сделана исключительно по самым избитым, даже пошлым штампам. Почти все эмоциональные моменты убиты тем, что на экране происходят самые предсказуемые, самые клишированные вещи в кино, а реально хорошие актёры произносят самые тупые тексты из возможных — такие сегодня допустимы только в порно-пародиях.

Чудо-женщина

Особенно невыносимы первые и последние 15 минут. Там только клише и пафос. Сплошные героические смерти и очень-очень серьёзные лица. Здесь умирают на руках, не договаривая что-нибудь важное, либо жертвуют собой с улыбкой на лице, спасая миллионы жизней. И все плачут, все сокрушаются, все разговаривают исключительно в духе «Я верю в любовь!» — «Ну тогда я убью-ю-ю тебя!». Вдобавок Дженкинс явно не чувствует жанр комикса и в целом работает с высокобюджетным хромакеем, словно Шьямалан на «аватар Последнем маге воздуха», то есть никак. Все эпизоды на острове амазонок смотрятся как дешёвый сериал типа «Зена: Королева воинов». Особенно это заметно на контрасте с анимационными вставками в духе «300 спартанцев», которые визуально намного богаче и красивее.

А то, что в середине фильма — как раз обещанный полевой роман и немножко роуд-муви. Теперь понятно, почему в трейлерах до последнего скрывали злодеев — на них кино почти не акцентирует внимание. Гадот и Пайн просто вечно куда-то идут или едут, не прекращая попадать в неловкие романтические ситуации и разве что не краснея после каждой реплики. Пока в итоге, разумеется, это не приводит всех к медленным танцам под лёгкий снегопад и первому-последнему сексу за кадром. И половину пути рядом с ними тусуются алкоголик, шарлатан и почему-то индеец (место действия, напомню, Европа во время Первой мировой) — их имена не запомнить, но они создают милый и прикольный фон. Причём более естественный, чем наспех открытое кафе, танцы и расставленные столики — и всё это в городе, который отвоевали у немцев буквально три часа назад.

Но шутки шутятся успешно, Гадот и Пайн сами по себе приятные, и всё, что происходит между ними, сильно напоминает не «Первого мстителя» или «Тора», а какую-нибудь «Кейт и Лео», так что рука от лица время от времени отлипает, и кино кажется даже смешным, даже хорошим… пока опять не сделает важное лицо. То есть, у этого кино очень женский характер — оно постоянно переходит от фазы «весёлая хохотушка» к фазе «нам нужно серьёзно поговорить» — и обратно.

Чудо-женщина

Например, любимый капитан скажет, что нет, Диана, мы не можем ничем помочь этим людям, мы не за этим сюда пришли. А Диана развернётся красиво, и скажет: «А я пришла именно за этим!» — и взмахнёт в рапиде волосами, и сбросит накидку — тоже в рапиде, и в рапиде все вокруг ахнут, увидев её костюм, и она поднимется из окопов — да в рапиде, и в рапиде побежит на немцев, и остальные побегут, и всё это да, в рапиде… в общем, ух! Хотя, как ни странно, именно в этой сцене прямолинейный пафос Дженкинс реально прошибает — его так много, отовсюду, и он такой чистый, концентрированный, что аж слеза наворачивается. В остальных случаях тянет ржать, а тут просто «Храброе сердце» какое-то, точь-в-точь.

В целом остаётся ощущение крайне неловкого и наивного фильма — очень похожего на собственную героиню. Только в конце Чудо-женщина всё-таки превратилась из неопытной девочки в богиню, а фильм остался таким, каким был. Это удручает. Год назад Снайдер показал неоднородное, но твёрдое, относительно смелое кино, которое смотрелось на одном дыхании, и чей единственный серьёзный недостаток был в неловком диалоге про Марту и том, что оно не дотягивало до «Хранителей». Но «Чудо-женщина» — его полная противоположность. Оно не вдохновляет, не экспериментирует, оно заигрывает не с библейскими цитатами, а с диванными борцами за социальную справедливость, и оно не из тех, что захочешь пересмотреть даже в пьяной компании, чтобы поржать. В какое же странное время мы теперь живём, что именно такое кино нужно миру.

Чудо-женщина

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/06/03/wonderwoman.shtml
Превью галереи кадров целиком
Отзывы: [ 1 ] | Комментировать | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
МумияЧеловек-паук: Возвращение домойДюнкеркУбийство в Восточном экспрессеТрансформеры 5: Последний рыцарьВалериан и Город Тысячи ПланетНелюбовьСпасатели Малибу

Лучшие отзывы    |    Оставить отзыв
 badgary
Посмотрел сей чудо фильм.

Ну что сказать. Даже и не знаю)))) Первый три минуты фильма с показательными поскакушками и кувырканиями амазонок сразу вызвали чувство тошноты и некоего примитивизма, поэтому моей ожидания от фильма сразу снизились до уровня Перси Джексона. Дальше волнами. Лучше-хуже, хуже лучше(я сравниваю все с тем же Перси)... далее

Остальные отзывы: [ 1 ]
Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Ссылки по теме: ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ
Рецензия » Закройте проект Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Двое против ветра Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Мужчина в трико Роман КОРНЕЕВ
Обзор » Супермен в кино: 1941-2013, история Человека из стали Никита КОМАРОВ
Рецензия » Вот тихий кто-то пролетел... Роман КОРНЕЕВ
Джаред Лето и Уилл Смит в кинокомиксе «Отряд самоубийц», кадры (54 фото)
Генри Кэвилл в кинокомиксе Зака Снайдера «Человек из стали», кадры (99 фото)
Кинокомикс «Возвращение Супермена» Брайана Сингера, кадры из фильма (54 фото)
Новости » Премьеры четверга: «Человек из стали» и «Университет монстров»
Новости » Премьеры четверга: «Возвращение Супермена» и «Никто не знает про секс»
Киноблог » Бокс-офис США: 19-21 августа, «Отряд самоубийц» и тихие премьеры
Киноблог » Кинокасса России: 11-14 августа, «Отряд самоубийц» против домашних животных
Киноблог » Бокс-офис США: 12-14 августа, «Отряд самоубийц» против сосисок
Рецензии в рубрике "КИНО-КОМИКС"

Стражи Галактики 2:
Звёздный папа
Шутки шутятся непрерывным потоком, команда тасуется самым странным образом, пастораль быстро оказывается спойлером, а космические сражения по своей хронологии скоро обгонят «Звёздные войны»

«Логан: Росомаха»:
Я, Чарльз и бессмертная девочка
Старый и усталый, постоянно кашляющий Логан и ещё более старый, усталый и окончательно теряющий контроль над собой Ксавьер отныне противостоят не Магнето, а банальной стариковской немощи

«Защитники»:
Сарик алкоголика
Великий режиссёр Сарик Андреасян, слышали такого? В его волшебных руках камни плачут, а пошлый анекдот превращается если не в сцену из Шекспира, то в батальное полотно Бондарчука-старшего. Или не превращается
Также на Кинокадре :

«Нелюбовь»:
Когда настанет конец
Режиссёр встаёт в единственную знакомую ему позу – отстранённого наблюдателя – и подаёт всё это с не предполагающей никакого никакого богатства мысли монотонной суровостью – вот, мол, фильм про нелюбовь, а вы чего хотели?

20 главных сериалов лета: «Игра престолов», «Проповедник», «Каслвания», «Защитники»
Сериальное лето будет именно таким, какое нужно после невероятно насыщенной весны — спокойным, почти пустым и очень нишевым. Появится время досмотреть те многочисленные яркие весенние шоу, на которые наверняка не хватило времени

Новинки июня: «Мумия», «Трансформеры», «Гадкий я 3»
В июне, кроме традиционного кассового лидера, будет раздолье для второстепенных релизов и всяческого детского ноунэйма, кроме того, первая из пяти календарных недель обещает прокатную конкуренцию среди громких релизов

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки:
Ещё одно пиратское проклятие
Весь этот балаган смотрится неожиданно бодро даже с учётом традиционно бардачного и понадёрганного отовсюду сюжета и не производит того тягостного впечатления, которым веет последнее время от всего творчества мышиной империи

«Чужой: Завет»:
Что-то пошло не так
Триллер, где не страшно, а смешно, фантастика, где нет ни фантастики, ни смысла, ни дизайна. Зверюшки, которых так много и они такие разные, но следить за ними совершенно не интересно

Меч короля Артура:
Не поедем в Камелот
В таком подходе к первоисточнику есть несомненная свежесть, но поводы Гаю Ритчи порезвиться и вспомнить творческую молодость в конечном счёте никак не связаны с историей в целом
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 июнь июль август сентябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Чудо-женщина:

Чудо-женщина
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 16
трейлеры: 20

Похожие фильмы

"Люди Икс: Апокалипсис"
"Дэдпул"
"Трансформеры"
"Трансформеры 2: Месть падшего"


Обновления

2 июня, пятница

Новости кино:
Netflix закрыл сериал сестёр Вачовских «Восьмое чувство» после второго сезона
Сервис Netflix закрыл сериал «Восьмое чувство» сестёр Ланы и Лилли Вачовски...
Брендан Фрейзер получил роль в сериале Дэнни Бойла «Доверие»
Брендан Фрейзер сыграет одну из ведущих ролей в многосерийном телевизионном проекте для телеканала FX «Доверие»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Мумия
Мумия, Mummy
Прокат в России: 8 июня 2017 года
» Русский ролик о съёмках 5
» Русский ролик о съёмках 4
» Русский трейлер 3

Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой, Spider-Man: Homecoming
Прокат в России: 6 июля 2017 года
» Промо-ролик

Проповедник
Проповедник, Preacher
» Трейлер 2, сезон 2

Моя кузина Рэйчел, My Cousin Rachel
» TV-ролик

Дюнкерк
Дюнкерк, Dunkirk
Прокат в России: 20 июля 2017 года
» Русский TV-ролик 2
» Русский TV-ролик

1 июня, четверг

Новости кино:
В Москве состоялась первая пресс-конференция 39-го ММКФ
1 июня состоялась первая официальная пресс-конференция 39-го Московского международного кинофестиваля...
Хейли Стейнфелд предложили главную роль в «Бамблби»
Хейли Стейнфелд договаривается об участии в спин-оффе «Трансформеров», посвящённому автоботу Бамблби...
По «Городу грехов» Фрэнка Миллера снимут теле-сериал
Weinstein Company и Dimension разрабатывают телевизионную перезагрузку серии комиксов Фрэнка Миллера «Город грехов»...
Закари Кинто записался в «Отель Артемис»
Закари Кинто присоединился к актёрам научно-фантастического триллера «Отель Артемис»...
Чарли Хитон получил роль в кинокомиксе «Люди Икс: Новые мутанты»
Чарли Хитон, хорошо известный по роли старшего брата Уилла в сериале «Очень странные дела», примет участие в съёмках кинокомикса «Люди Икс: Новые мутанты». Также в...
Трейлеры, кадры, постеры:

Эмоджи, Emoji
» Русский трейлер 2

Убийство в Восточном экспрессе
Убийство в Восточном экспрессе, Murder on the Orient Express new
Прокат в России: 9 ноября 2017 года
постеров: 1, кадров: 13
» Русский трейлер
» Трейлер

Оно приходит ночью, It Comes at Night
» Трейлер 3

Взрывная блондинка, Atomic Blonde
» Отрывок

31 мая, среда
Адам Вингард назначен режиссёром «Годзиллы против Конга»
Режиссёр Адам Вингард возглавит съёмки фильма «Годзилла против Конга» для кинокомпаний Legendary Entertainment и Warner Bros...
Нил Бломкамп снимает короткометражки для Steam
Нил Бломкамп вернулся к съёмкам научно-фантастических короткометражных фильмов, с которых он некогда...

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

20 главных сериалов лета: «Игра престолов», «Проповедник», «Каслвания», «Защитники»

Сериальное лето будет именно таким, какое нужно после невероятно насыщенной весны — спокойным, почти пустым и очень нишевым. Появится время досмотреть те многочисленные яркие весенние шоу, на которые наверняка не хватило времени

Чудо-женщина: Строя глазки
Почти все эмоциональные моменты убиты тем, что на экране происходят самые предсказуемые, самые клишированные вещи в кино

Нелюбовь: Когда настанет конец
Режиссёр встаёт в знакомую позу – отстранённого наблюдателя – вот, мол, фильм про нелюбовь, а вы чего хотели?

Спасатели Малибу: Купание красного гидрика
Из всего материала получилось только показать немного красивых кадров с тётками (а в основном — мужичками) в гидриках и пару раз пошутить ниже пояса

Одарённая: Подумайте о ребёнке
Фильм покорно следует за сценарием, который делает свою беззубую героиню такой же умной, как взрослые, и при этом смотрит на взрослых зрителей как на безнадёжных детей

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки: Ещё одно пиратское проклятие
Весь этот балаган смотрится неожиданно бодро даже с учётом традиционно бардачного и понадёрганного отовсюду сюжета

Новинки июня: «Мумия», «Трансформеры», «Гадкий я 3»
Кроме традиционного кассового лидера, будет раздолье для второстепенных релизов и разного детского ноунэйма

Чужой: Завет: Здесь веры нет
Ридли Скотту не интересен Чужой. А что ему интересно — то, по его мнению, не интересно зрителю. Поэтому он его ненавидит

Твин Пикс: Купер против Купера
Линч по-прежнему великий режиссёр, который из банальной сцены делает триллер, а из триллера — комедию. Отличный кофе, и чертовски горячий!
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики
"репортажные" триллеры
авторскую фантастику
инди-комедии
псевдодокументальное кино
другие жанры
нет, я смотрю только "большое" кино
результаты
Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики 20%
"репортажные" триллеры 6.3%
авторскую фантастику 43%
инди-комедии 6.8%
псевдодокументальное кино 4.9%
другие жанры 6.5%
нет, я смотрю только "большое" кино 13%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Каннский кинофестиваль, фоторепортаж . Главные сериалы лета, анонс . «Пираты Карибского моря 5», рецензия . Новый «Твин Пикс», отзыв . «Меч короля Артура», рецензия . «Нелюбовь», рецензия . «Одарённая», отзыв . «Чужой: Завет», рецензия . «Чудо-женщина», рецензия . «Спасатели Малибу», отзыв . «Восьмое чувство», 2 сезон, отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Пираты Карибского моря 5", "Чудо-женщина", "Спасатели Малибу", "Нелюбовь", "Одарённая", "Подводная эра", "Спарк. Герой Вселенной", "Чужой: Завет"
Новинки кино 2017: "Мумия", "Тачки 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   