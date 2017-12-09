  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Кинокадр в инстаграме: лучшие фото

Ахтунг! Фанатское кино

5 одержимых режиссёров: Нолан, Финчер, Шьямалан, Рёфн и Соррентино

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 9 декабря 2017
Статьи » Обзор Параллельный монтаж

5 одержимых режиссёров: Рёфн

Полно режиссёров, которых ни с кем не спутаешь. Снайдер, Вес Андерсон, Тарантино, Дель Торо, Содерберг — у этих людей свой уникальный язык. Но есть режиссёры, у которых есть не только стиль, очевидная личная позиция и твёрдая рука, но и некая тема, проходящая через всю фильмографию. Возможно, даже ненамеренно. И потому творчество их во многом одинаковое, независимо от бюджетов и форматов. Например, Пол Шредер раз за разом переснимает «Таксиста» или Вуди Аллен раз за разом снимает про, мягко говоря, ветреность во всех её проявлениях. Такие люди есть и среди более молодых современных режиссёров, которые ещё только становятся классиками.

Кристофер Нолан

Кристофер НоланРомантизирует социопатов

Многие фильмы Нолана-старшего — вольные пересказы одной-единственной истории. Отдельные темы и сценарные идеи переходят у него из работы в работу.

Его титульные герои почти всегда социопаты. Безымянный главный герой «Преследования» — нелюдимый, одинокий неопубликованный писатель, который преследует случайных людей на улице. Гай Пирс из «Мементо» — одинокий, страдающий амнезией, нелюдимый человек, который живёт в отеле и не может ни с кем иметь нормальных отношений, потому что всё забывает. Аль Пачино в «Бессоннице» — уже раздавленный жизнью детектив, который ни во что и никому не верит. Ди Каприо из «Начала» — снова нелюдимый, одинокий человек, который никому не верит и за которым все охотятся. Хью Джекман в «Престиже» — одинокий, нелюдимый фокусник. Фионн Уайтхед, который Томми из «Дюнкерка» — нелюдимый, неразговорчивый солдатик. А Брюс Уэйн вообще классический социопат — в «Бэтмен: Начало» это незаметно, но в «Тёмных рыцарях» изображено во всех красках, хотя в основном в чёрной.

У многих — потерянная семья. Обычно в виде мёртвой жены или подружки. Даже у Бэтмена. Даже у Купера из «Интерстеллара», который во всём остальном чуть более коммуникабельный и открытый человек.

Они все борются против абстракций. Гай Пирс — против своей болезни, Ди Каприо — против идей и подсознания, Пачино — против бессонницы и белого света сквозь окно, Макконахи — против времени, Брюс Уэйн — против хаоса в лице Джокера, Томми — против случайных обстоятельств, на которые никак не может повлиять. Они все лишены дома, земли под ногами, и почти все одержимы стремлением всё это вернуть. Возвращение домой — это тема, на которой Нолан реально зациклен. Он снова и снова снимает крайне эмоциональное кино, где социопат преодолевает невероятные обстоятельства, чтобы попасть туда, где снова будет счастлив. Неудивительно, что в итоге его фанатская база оказалась такой агрессивной. В своё время его фанаты даже травили критиков, которым не понравился «Тёмный рыцарь». Потому что Нолан романтизирует социопатов.

Но что интересно, у этих историй отличаются финалы. Герои не всегда получают то, чего хотели. Или, по крайней мере, не тем образом. У Пачино получается уснуть, только умерев. Примерно так же Ди Каприо получает дом и детей, которые одинаково могут быть что живыми, что иллюзорными — но герою это неважно. Купер и Брюс Уэйн просто отказываются от прежней жизни и начинают сначала в другом месте. А солдат Томми понимает, что вернулся на родину ненадолго и скоро ему снова на фронт.

Дэвид Финчер

Дэвид ФинчерЕму нравится живописать эпохи

Ещё один режиссёр социопатов — вся его фильмография про них, за исключением разве что «Чужого», «Комнаты страха» и «Загадочной истории Бенджамина Баттона». Но Финчер смотрит на вещи иначе: для него социопаты — объекты изучения. Его персонажи тоже часто одержимы, но Финчеру интересно не чем они одержимы и как героически добиваются своего, а почему они одержимы, как это влияет на них, их поведение. Потому его фильмы такие персонажные. Для Финчера поступки, манеры, реакции и в конце концов метаморфозы — это самое важное.

Из-за этого многие киноманы долгое время считали «Зодиак» лучшим в его карьере. Там многое сошлось. Это долгое, бескомпромиссное полотно про журналиста, карикатуриста и детектива, для которых разгадка личности маньяка стала смыслом жизни. Одержимость головоломкой делает их заложниками на десятилетия. Она меняет их жизни, а кого-то даже ломает.

Спустя 10 лет Финчер получает возможность копнуть глубже и шире в сериале «Охотник за разумом». Его главный герой, открытый и любознательный, одержим желанием понять, как мыслят убийцы-психопаты, и незаметно сам перенимает у них какие-то качества. Тут логично задуматься, видит ли автор себя в этом персонаже. Ведь Финчер, как известно, контроль-фрик и циник. Его взгляды широко известны: «все люди извращенцы» и «вертел я вас всех».

Искажённые, странные отношения между людьми — тоже его частая тема. Любовный треугольник между Марлой, Тайлером и безымянным героем в «Бойцовском клубе», молодеющий Баттон и его стареющая танцовщица в «Баттоне», жена-психопатка и муж-изменщик в «Исчезнувшей», Блумквист и Саландер в «Девушке с татуировкой дракона». Даже «Социальная сеть» на одном из уровней — это мелодрама про социопата, который создал сервис виртуальной дружбы, чтобы вернуть девушку.

Но есть ещё одна тема, которая ни с чем не связана: Финчеру нравится живописать эпохи. «Зодиак» и «Охотник за разумом» — это в том числе попытки захватить время. В «Баттоне» эти амбиции воплотились как нигде. Возможно, только ради ретроспективы на весь двадцатый век это кино и снималось.

Николас Виндинг Рёфн

Николас Виндинг РёфнЕго симпатия к неону со временем разрослась

У Рёфна большая фильмография, половину которой мало кто видел. Есть Рёфн, открывший Мадса Миккельсена и Тома Харди, но снимавший дёшево, приземлённо, по-европейски, и есть Рёфн, променявший дикое зерно на выхолощенную, голливудскую картинку, снимающий звёздного Киану Ривза в короткой, неважной, неинтересной роли хозяина мотеля, где живёт главная героиня. У первого — быстрый, клиповый монтаж и много текста, у другого — совсем наоборот.

Но всегда было кое-что общее: любовь к насилию и нарциссизм, социопаты и эпатаж. Излишнее насилие появилось ещё в дебютном «Пушере». Там же видна его симпатия к неону, которая со временем разрослась. В «Пушере» есть поразительная сцена, где Мадса Миккельсена избивают в баре почти до смерти. И Рёфн как любой умный режиссёр прекрасно понимал, что такое будет шокировать. Тем более в 96-ом году.

Потом было несколько лет сиквелов и творческих поисков, пока Рёфн не сделал «Бронсона» — во многом театральную криминальную комедию о человеке, который просто сильно любил драться, и потому провел за решёткой почти всю жизнь. Картина очень броская и явно вдохновлённая «Заводным апельсином» — фильмом, отчасти тоже исследующим природу насилия. Киношный Бронсон — нарцисс и любитель насилия. Он дерётся, чтобы драться. Это весело. Так он чувствует себя живым. А ещё Бронсон обожает внимание. Однажды понимаешь, что смотреть кино как биографию не совсем правильно — слишком похож портрет Бронсона на того Рёфна, которого мы знаем.

Дальше его фильмы во многом одинаковые — форма преобладает над содержанием. Есть очень похожие друг на друга, поэтические «Викинг» и «Только бог простит». В них почти отсутствует сюжет, и за него работают красивая картинка, атмосферный звук, харизма молчаливых актёров и жестокие драки. Оба фильма — про богов и воинов. Снятый между ними «Драйв» немного отличается, хотя тоже про молчаливого воина. В нём нет мифологии, но есть мелодрама, более привычные локации и флирт с модными 80-ми, и во многом поэтому кино получилось таким успешным. Сейчас очевидно, что «Драйв» был компромиссной работой.

Чего не сказать про «Неоновый демон» — фильм, который прекрасно иллюстрирует, что делает слава с нарциссами. Никогда ещё Рёфн не выпендривался так сильно, как здесь. Форма победила. Эпатаж заменил сценарий. Модели-соципатки-каннибалки мылись в кровавом душе под неоновым светом и принимали ванны из лунного света, пока кровь из вагины заливала пол.

начало статьи » читать дальше

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/12/09/directors.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Все рецензии
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смертиМир Юрского периода 2Тихоокеанский рубеж 2Звёздные войны: Последние джедаиМстители: Война бесконечности. Часть 1Джуманджи 2: Зов джунглейИзлом времениЧёрная пантера

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ"

Параллельный монтаж: магия практической киномании
В день 120-летия мирового кино «Кинокадр» проследил, как современные режиссёры знакомят массового зрителя с историей кино посредством цитат и отсылок в собственных фильмах, из которых появляется их собственная практическая киномания
Почётные награды американской Киноакадемии


Почётные награды американской Киноакадемии

Надежда ЗАВАРОВА

Вручение Оскаров — лучший повод для возвращения в эфир нашей архивно-познавательной рубрики. 86-я оскаровская церемония состоится в Лос-Анджелесе сегодня. Совсем скоро киноакадемия назовёт имена победителей. Чтобы скрасить часы ожидания, вспомним, что некоторых триумфаторов мы можем назвать уже сейчас. В данном материале мы расскажем о различных специальных или просто необычных наградах Киноакадемии и, конечно, о людях, в честь которых они были названы или которым были вручены.


Дина Дурбин: Золушка с характером

20-го апреля не стало Дины Дурбин. Сегодняшний выпуск рубрики коснётся в большей степени экранного образа Дурбин, расскажет о том, как к нему относились кинокритики и простые зрители
Также на Кинокадре :

Счастливого дня смерти:
Убей в себе стерву
Истинный путь героини состоит в том, чтобы параллельно с поисками убийцы сменить ожесточённо-наплевательское отношение к миру на обнимашки и позитив, тем более что смерть тут, по сути, бессмысленна

Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы
Царство нижесредних премьер заканчивается в этом году лишь в позднем декабре и прерывается лишь с началом новогодних релизов, сначала заокеанских, а затем и наших. Смотреть при этом внезапно оказывается почти и нечего

«Иностранец»:
Политики и жертвы
Персонаж Джеки Чана в течение действа не оказывает никакого реального влияния на сюжет, и это можно счесть как промахом, так и выражением идеи о невозможности контроля за последствиями

Легенда о Коловрате:
Воруй, убивай
Никакая клюква не спародирует русских лучше, чем сами русские. Гигантский медведь размером со слона, убивающий только монголов — это вообще что такое? Почему в кадре нет Кащея Бессмертного и Бабы Яги? Почему герои не поют?

«Снеговик»:
Триллер без головы
Традиционный суровый тон Альфредсона, лишаясь всякого под собой основания, превращается в уникального рода апатию, которую не способно проломить почти ничто. Дело закрыто? Кто-то ещё пропал?

Лига Справедливости:
Клуб неудачников
Несмотря на марвеловские схемы, «Лига» изображает самую типичную, классическую дисишную вселенную, где все персонажи совершенно каноничны. Никаких переосмыслений. И в этом тоже Уорнеры смогли. Никаких экспериментов
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 декабрь 2018 январь февраль март
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Обновления

Новости кино:
Ушёл из жизни Леонид Броневой
В Москве на 89-м году жизни скончался Народный артист СССР Леонид Броневой...
Патрик Стюарт выразил желание сняться в «Звёздном пути» Тарантино
Стоило Квентину Тарантино поделиться с Джей Джеем Абрамсом и студией Paramount возникшим у него замыслом для нового полнометражного фильма франшизы «Звёздный путь»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Все деньги мира, All the Money in the World
» О съёмках

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти, Maze Runner: Death Cure
Прокат в России: 25 января 2018 года
постеров: 4, кадров: +2
» Финальный русский трейлер
» Финальный трейлер

Форма воды, Shape of Water
» Отрывок
» Русский трейлер 2
» Интервью Дель Торо
» TV-ролик 2
» TV-ролик

Смерть Сталина, Death of Stalin
» Промо-ролик

Алита: Боевой ангел, Alita: Battle Angel new
кадров: 2
» Международный трейлер
» Трейлер
» Тизер трейлера

8 декабря, пятница
Netflix объявил дату выхода четвёртого сезона сериала «Чёрное зеркало»
Четвёртый сезон киберпанковского сериала-антологии «Чёрное зеркало» появится на стрим-сервисе Netflix 29 декабря и будет состоять из шести эпизодов...
Джеймс Мангольд снимет байопик о жизни Патрисии Херст
Джеймс Мангольд экранизирует биографический роман Джеффри Тубина «Американская наследница» о жизни Патрисии Херст. Главную роль сыграет Эль Фэннинг...
Трейлеры, кадры, постеры:

Мир Юрского периода 2
Мир Юрского периода 2, Jurassic World: Fallen Kingdom new
Прокат в России: 7 июня 2018 года
постеров: 2, кадров: 36
» Русский трейлер

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

5 одержимых режиссёров: Нолан, Финчер, Шьямалан, Рёфн и Соррентино

Есть режиссёры, у которых через всю фильмографию проходит какая-то одна тема. Возможно, даже ненамеренно. И потому творчество их во многом одинаковое, независимо от бюджетов и форматов

Счастливого дня смерти: Убей в себе стерву
Зная, что смерть здесь бессмысленна и лишь вернёт всё к исходной точке, создатели позволяют себе развлекаться

Легенда о Коловрате: Воруй, убивай
Никакая клюква не спародирует русских лучше, чем сами русские. Почему в кадре нет Кащея Бессмертного и Бабы Яги? Почему герои не поют?

Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы
Царство нижесредних премьер прерывается лишь с началом новогодних релизов, сначала заокеанских, а затем и наших

Иностранец: Политики и жертвы
Персонаж Джеки Чана в течение действа не оказывает никакого реального влияния на сюжет

Город кошек: Котэ-терапия
Люди остаются людьми, а кошки кошками – такими же независимыми, загадочными и прекрасными, как и всегда

Снеговик: Триллер без головы
Cуровый тон Альфредсона, лишаясь всякого под собой основания, превращается в уникального рода апатию

Тайна Коко: Он слишком любил обнимашки
Старый и добрый Пиксар, каким мы знали его во времена «Валли» и «Рататуя». Очень сентиментальная история о любви, о выборе, о честности и следовании за мечтой

Лига Справедливости: Клуб неудачников
Несмотря на марвеловские схемы, «Лига» изображает самую типичную, классическую дисишную вселенную, где все персонажи совершенно каноничны
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики
"репортажные" триллеры
авторскую фантастику
инди-комедии
псевдодокументальное кино
другие жанры
нет, я смотрю только "большое" кино
результаты
Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики 20%
"репортажные" триллеры 6.4%
авторскую фантастику 43%
инди-комедии 6.7%
псевдодокументальное кино 4.9%
другие жанры 6.4%
нет, я смотрю только "большое" кино 13%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Счастливого дня смерти», рецензия . «Легенда о Коловрате», рецензия . 5 одержимых режиссёров, обзор . «Тайна Коко», рецензия . «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия . «Снеговик», рецензия . «Иностранец», рецензия . «Очень странные дела 2», отзыв . «Лига Справедливости», рецензия . «Тор 3: Рагнарёк», рецензия . «Город кошек», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Счастливого дня смерти", "Легенда о Коловрате", "Очень плохие мамочки 2", "Тайна Коко", "Жги!", "Иностранец", "Цепной пёс", "Коматозники"
Новинки кино 2017: "Звёздные войны: Последние джедаи", "Джуманджи 2: Зов джунглей", "Фердинанд", "Движение вверх", "Величайший шоумен", "Большая игра", "Скиф", "Форма воды", "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   