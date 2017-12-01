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Легенда о Коловрате: Воруй, убивай

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 1 декабря 2017

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«300 спартанцев» не дают нам покоя, и мы продолжаем делать один вольный римейк за другим. «Коловрат», как и «Панфиловцы» — это ещё один полностью снятый на хромакее патриотический эпик про группу простых русских героев, стойко стоявших против стопиццотой армии вторженцев-захватчиков. Вместо Леонида — Коловрат, вместо персов — монголы.

Разница в деталях, качестве и, конечно, посыле. Если история Снайдера-Миллера универсальна, то у нас, само собой, это чистая идеологическая пропаганда, которая диктует всё — и диалоги, и поведение, и ситуации, и повороты, Когда Леонид кричит «Это Спарта!» — это не лозунг, потому что, ау, Спарты больше не существует, но когда Коловрат многократно угрожает Батыю в лицо, типа, я простой русский парень, а вы зря на нашу землю сунулись, вы пожалеете — это уже обозначение координат.

В игрушечной, красивой Рязани живут добрые, румяные, как матрёшки, счастливые люди, но живут в постоянной тревоге — безжалостные захватчики, не жалеющие стариков и детей, вот-вот подойдут к воротам, и непонятно, что делать, куда бежать. Среди обычных десятников — русский богатырь Евпатий Коловрат, который в 13 лет получил по голове и с тех пор буквально каждое утро просыпается с амнезией. Впрочем, это не помешало ему жениться, завести двух детей и стать главным советчиком и правой рукой князя. И всё вокруг — как на открытках, как в сказках, и Евпатий — пример для подражания. Есть даже отдельная сюжетная линия, которая идёт через весь фильм, про верность Евпатия погибшей жене.

Никакая клюква не спародирует русских лучше, чем сами русские. Гигантский медведь размером со слона, убивающий только монголов — это вообще что такое? Сражения среди берёзок, молитвы в красной рябине — как это можно снимать с серьёзным лицом? Почему в кадре нет Кащея Бессмертного и Бабы Яги? Почему герои не поют? Хотя подождите, у нас есть летописец Нестор, который тут реально за Гэндальфа, ходит по лесам, ютится по пещерам, работает за бога из машины и дерётся на равных с «простыми русскими воинами», конец цитаты.

Но кроме грубого пафоса, тут и хитро подменяют понятия. Коловрату и его команде весь фильм готовят участь спартанцев — доблестно погибнуть, будучи преданными. Но заканчивать на предательстве — это ведь не патриотично, нужна высокая нота. Потому перед финальной битвой из ниоткуда, без всяких предпосылок в кадр въезжает большая телега-лодка, гружёная милыми детьми, по поведению — прямо котята, не шумят и только хлопают невинными глазами. На что все такие: ох блин, надо их спасать, будем выигрывать время. В итоге кино заканчивается не как трагедия, как «300 спартанцев», а как очередная пропаганда, где славный белокурый русский, классический славянский богатырь, спасает прекрасных беззащитных детишек от свирепых, безжалостных чужестранцев. Не просто сдох, потому что свои подвели, а подвиг совершил. Потому что всё в этой стране делается ради защиты детей, да.

Лежит Коловрат, умирает, но он всё равно победитель. Всё равно хитростью, силой и храбростью сломил дух Батыя. Поставил его на колени. А тем временем остальная съёмочная команда усердно копирует раскадровку Снайдера, и только цветокорр другой. Ведь у нас невозможно делать оригинальное кино или просто вдохновляться — нужно тащить целиком. Берём все приёмы — и добавляем русский дух! Согласитесь, странно учить патриотизму, когда в кадре краденое. Даже шутки — и те ворованные.

Притом что красть тоже не умеют. Хромакей ужасен в каждой второй сцене: слишком компьютерные задники, слишком очевидные контуры вырезанных актеров. Зато половина кадров — на фоне неба и обычно снизу-вверх. Ведь это добавляет величия, да. Больше величия для великого народа! А на фоне бестактно гремит безвкусная музыка: под экшн — метал, под драму — жалобные хоралы. И радостные, непорочные, ничего не понимающие дети плывут в рапиде под яркими парусами на встречу внезапно солнцу, нашему светлому будущему, пока Евпатий Коловрат демонстрирует чужеземцу, как тот ошибался в русском народе.

О чем в результате кино — непонятно. Видимо, что были такие храбрецы. Сначала героически бегали по лесу, как диверсанты-проказники, потом героически погибли — да так, что сам Хан офигел и задумался. Но даже в этой киносказке историю сделали другие люди, в другом месте и в другое время, но про это постарались сказать как можно тише.

Ну, хоть случайных детей спасли. Всё ради них.

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