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Падение Луны:

Падение Луны: Красивое

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 4 февраля 2022
Статьи » Рецензия Фильм-катастрофа
 
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«Падение Луны» — дорогое кино про то, как уборщик спасает планету от, собственно, падающей Луны. Двадцать лет назад оно стало бы культовым, но не сегодня. Тогда Роланд Эммерих и создал собственный бренд — режиссёра, с которым ассоциируется целый жанр, фильмы-катастрофы. Иронично, что получилось это буквально с двух фильмов — «Дня независимости» и «Годзиллы». Всё, что было дальше, на момент выхода воспринималось как самоповтор — от «Послезавтра» до «2012».

С «Падением Луны» то же самое. В дополнение в последних фильмах Эммериха сложно понять, насколько он самоироничен. Его персонажи — голые архетипы. Некоторые из них существуют ради факта существования рядом с ключевыми персонажами. Ради условного конфликта или условной драмы. Как спутники вокруг планет. В «Падении» Холли Берри звонит не просто генералу отговорить стрелять по луне ядерным оружием — она звонит бывшему мужу. Патрик Уилсон — не просто щетинистый киногерой в красивой кожанке и на мотоцикле. У него есть бывшая жена, проблемный сын и прикольный новый муж бывшей жены. То есть, целая группа спутников, о которых он в разной степени беспокоится в перерывах между ворчливым спасением мира. Зачем они нужны на самом деле не очень понятно, потому что Эммерих в эти конфликты не погружается и вообще старается как можно быстрее их замолчать, но всё равно включает в фильм, как будто так надо, по учебнику или по привычке.

Падение Луны

Мотивы у всех одномерны. Все реплики — просты и прямолинейны. Все шутки уже были. Если кто-то предпринимает усилие измениться, то это одно из двух: либо трус превращается в героя, либо наоборот. И как всегда было у Эммериха — выживают только везучие или люди со связями. В «Падении Луны» это не настолько комично, как было в «2012», где герои просто нашли лазейки в спасательном корабле, как хитрые крысы, но как уже было в «Дне независимости», когда бункер Зоны 51 стал немного похож на званый ужин родственников и президентской команды. Более того, в «Дне независимости» персонаж Голдблюма, спасшего своими расчётами всех, и его смешной отец оказались на борту с Президентом чисто случайно — потому что Голдблюм приехал к бывшей жене в Белый дом и попал на момент эвакуации. В таком же алгоритме уборщик из «Падения» попадает в НАСА и спасает планету.

В этом нет ничего страшного с одной стороны, потому что в 90-е такая простота, удачная случайность и семейность были нормой в большом кино, но с другой стороны, в 2022 году такое работает разве что в марвеловских комиксах, где ещё возможны идеализированные персонажи, спасающие мир, и где не удивляет санта-барбара.

Современный же фильм-катастрофа — это «Не смотрите вверх». На её фоне работы Эммериха — все, включая классику — выглядят не столько смешно или жалко, сколько чудовищно оторванными от реальности сказками, где сложно поверить вообще во что угодно. Времена изменились, наше восприятие таких историй — тоже. Вероятно, даже сам Эммерих это понимает, потому что в новом фильме все сильные мира — фигуры закадровые. Они существуют и не существуют одновременно. Другие космические страны, американский президент, Илон Маск, про которого здесь сразу две шутки, как будто это проплаченная реклама, — все они мельком упоминаются, но никто не пытается даже рассказать, что с ними стало. В контексте фильма это странно.

Падение Луны

Эммериху как будто не интересны людские истории в целом. Актёры представлены сами себе, и поэтому либо читают в полсилы, либо играют привычные роли (как, например, Брэдли, который фактически снова Сэм Тарли из «Игры престолов»). Снова бункеры, снова самопожертвования, снова кто-то встречает апокалипсис, стоя на краю горы, и снова кто-то тайно влетает в логово пришельцев, полагая, что это билет в один конец. Снова кто-то должен остаться и нажать кнопку, чтобы остальные спаслись. Эммерих всё это проговаривает одним ровным быстрым темпом, без акцентирующих драматических длиннот. Шутя, но без энтузиазма.

Что действительно интересно режиссёру, это красивые эпичные картинки. Пока его фильмы теряли последние человеческие тональности, он продолжал удивлять креативностью что в «2012», что в «Дне независимости 2», что здесь, в «Падении Луны». Гравитационные приколы с поднимающимися морями — вот, где он искренне отрывается. «Гренландия» или «Геошторм» близко не приближаются к завораживающим эммериховским картинкам. Здесь ему и правда нет равных.

По большому счёту Эммериху нужно предъявлять только то, что ему почти нечего сказать. Проспойлеренный заранее финал внутри Луны длится неожиданно дольше, чем нужно, и там даже есть абсолютно нолановская мораль из «Интерстеллара», но в целом автор, скорее, разочарованно, механически делает свою работу. В этом он отличается, например, от Ридли Скотта, который тоже на автомате увлекательно и профессионально снимает любую чушь (а «Падение Луны» вопреки всему увлекательно тоже), но Скотту всегда есть что сказать. У Скотта фильм будет разваливаться на части и фонтанировать идиотизмом, но там будет глубокомысленный мессадж.

А Эммерих сегодня — это Майкл Бэй вчера, который снимал «Трансформеры 4-5». Но даже Бэй старался делать маленькие фильмы для души. А Эммерих для души только супервайзит отдел визуальных эффектов.

Падение Луны

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Падение Луны:

Падение Луны
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 12


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Рецензии и обзоры

Падение Луны: Красивое

Дорогое кино про то, как уборщик спасает планету от, собственно, падающей Луны. Двадцать лет назад оно стало бы культовым, но не сегодня. Тогда Роланд Эммерих и создал собственный бренд

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