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Тёмная башня:

Тёмная башня: Тёмный и ещё темнее

Роман КОРНЕЕВ, 3 августа 2017
Статьи » Рецензия Фильм-фантазия
 
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Это вообще очень непростая история, когда экранизируют что-нибудь совершенно культовое. Тут требуется и уверенность в себе, и известная наглость, и готовность идти на компромиссы, и готовность рисковать. Когда Питер Джексон брался за «Властелина колец», он был вынужден сочетать в себе все эти качества и в итоге победил. Цикл Стивена Кинга о Стрелке, конечно, нельзя назвать настолько же культовым, но в целом главный кино-писатель последних трёх десятилетий, объявляя «Тёмную башню» главным своим детищем, имел прежде всего в виду тот факт, что это наиболее открытый мир, наиболее широко очерченный жанр (от вестерна по сай-фай), и наибольшее количество отсылок из разных других своих серий и романов. А значит, если берёшься за такое, нет смысла замахиваться на меньшее, если хочешь, чтобы кино в итоге хотя бы лежало с книжкой в одной плоскости.

Оба предыдущих шоу-раннера (учитывая масштаб задумки с одновременным выходом сериала и серии фильмов, это наименование наиболее логично) Джей Джей Абрамс и Рон Ховард явно понимали, насколько тяжеловесна и неподъёмна задача, а потому, будучи оба людьми ответственными и опасаясь за свои карьеры, по очереди предпочли от этой затеи отказаться, в итоге свалив всё на новичка-иностранца, а сами благополучно или удалились вовсе, или остались номинальными продюсерами.

При таком подходе ожидать от фильма чего-то выдающегося было бы странно, но мало ли, и до первых трейлеров ещё оставались надежды, что всё ещё будет. Однако ролики быстро расставили всё по местам — Идрис Эльба ничуть не был сравним ни по харизме, ни по актёрскому таланту с Клинтом Иствудом, с которого Кинг срисовывал своего Стрелка, и дело тут не в чёрном цвете кожи.

Тёмная башня

Макконахи внезапно оказывался обычным комиксовым злодеем (такой отрицательной версией доктора Стрэнджа) и тоже был предельно банален, наконец, пацан в этой его версии внезапно превращал совершенно взрослый сюжет во всё тот же комикс, только подростковый. То есть у трейлеров не было ни одного аргумента против того простого факта, что каноном тут и не пахло. Единственным шансом фильма с этого момента было то, что на деле он окажется вовсе не таким, что под капотом там туча харизмы, а сюжет на самом деле хоть сколько-нибудь достоин того, чтобы его воплощать на большом экране.

То есть изначально было понятно, что это не «Мир дикого запада», и не «Проповедник», и не «Американские боги», но по мере того, как титры отползали в прошлое, а финал приближался, всё яснее становилось, что у фильма по сравнению с вышеозначенными сериалами вообще нет шансов.

Для начала, это вообще ни разу не вестерн. То есть единственный элемент вестерна тут — пресловутые револьверы. Всё. Ни визуально, ни по характерам, ни сценарно, ни с точки зрения работы оператора между «Долларовой трилогией» и «Тёмной башней» нет ровным счётом ничего общего.

Далее — сам Стрелок никуда не идёт, то есть вообще. А ещё, как тут повторяют с упорством маньяка, он не стрелок. Он что-то такое мстит за папу, встречает пацана из Нью-Йорка, потом попадает в сам Нью-Йорк, чтобы потом всё-таки отомстить и... и всё.

Тёмная башня

То есть в этой странной мешанине сюжетных обрывков можно, конечно, при острой на то необходимости, найти какие-то следы оригинала, но все они случайны и очень формальны, потому что и пацан не тот, и Стрелок не тот, и Человек в чёрном не тот (хотя Макконахи тут единственный, кто вообще старается), а на выходе получается нечто среднее между подростковой недофантастикой последних лет (все эти интерлюдии в лагере главзлодея) и дешёвым вариантом творчества студии «Марвел».

Последняя вообще изрядно подкузьмила и без того незадачливому новичку тем, что выпустила недавно свежую версию «Человека-паука», которая настолько похожа на «Тёмную башню» конфликтами и персонажами, выигрывая во всём остальном, что Том Холланд сливается с заглавным пацаном, Китон борется отсутствием внятной мотивации с Человеком в чёрном, а сам Стрелок — это такой смурной Дауни-младший, который того и жди заговорит «кто ты без своего револьвера».

Какая там логика вселенной, открытый мир и прочие изыски жанра, мы смотрим рип-офф одного из самых бессмысленных фильмов в длинной череде марвеловской бессмылицы, только называется он почему-то «Тёмная башня». Осталось добавить подзаголовок «возвращение домой». Да ещё и место действия то же самое.

Тёмная башня

По сути, все эти метания никому не интересных персонажей, которых не жалко ни секунды, помещены на экран ради пары двухсекундных кадров, например, где мама признаётся наконец сама себе, что сдала сыну в дурдом, или где Макконахи всё-таки получает заветную пулю. Только не начинайте мне про спойлер, этот фильм спойлерами испортить невозможно.

Потому что тут всё испортил сценарист и продюсер Акива Голдсман, окомиксив попутно всё, что только можно было превратить в комикс, сделав смешным и нелогичным буквально каждый поворот сюжета, а заодно выхолостив какие бы то ни было попытки создать сложный мир фэнтэзи-верстерна, который на экране не дотягивает даже до мира сериального зомбоапокалипсиса.

Всё это на выходе радует только одним — теперь точно не будет никаких трилогий, останутся только сериалы, которые, впрочем, никто особо хайпить и не станет, а потому если и на тэвэ историю в итоге замнут, никто этого даже не заметит.

Тёмная башня

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Тёмная башня:

Тёмная башня
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 52
трейлеры: 11


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Афиша кино

Тёмная башня
Cценарист Акива Голдсман окомиксил всё, что только можно было превратить в комикс, сделав смешным и нелогичным буквально каждый поворот сюжета, а за одно выхолостив какие бы то ни было попытки создать сложный мир фэнтэзи-верстерна

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