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Видеоподкаст «Мы ругаем» #21: «Падение Луны»

Ахтунг! Фанатское кино

Анчартед: на картах не значится:

Анчартед: на картах не значится: Зато весело

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 11 февраля 2022
Статьи » Рецензия Приключения и фэнтэзи
 
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«Анчартед» на разных этапах воспринимается и как хорошее, и как плохое кино. За него стыдно в прологе про братьев-сирот, потому что он слишком прямолинейный, небрежный и даже пошло снятый. Сделанный только чтобы придать молодому Нейту Дрейку мотивации. Плохо сыгранный детьми.

За него стыдно на вставном камео для фанатов видеоигр, на которых фильм основан, но которым он не следует полностью. Причем, в первую очередь он не делает это по каким-то своим представлениям целевой аудитории. Отсюда наверняка и такой неожиданный кастинг молодого Тома Холланда, который всё ещё похож на школьника, хотя в видеоиграх это зрелый мужчина типажа Натана Филлиона или, как вариант, Тома Круза. Назойливо частое оголение подкаченного Холланда ради девочек только вносит в этом месте неловкость.

Ещё за него стыдно, когда он хочет быть зрелищным, но вместо повторения первоисточника выдумывает безумный идиотизм, уходящий во вторую часть «Пиратов Карибского моря» и даже дальше. Летающие корабли, проспойлереные в трейлерах, откровенно сделаны ради зрелищности вопреки любой логике. В один момент здравый смысл покидает всех: главных героев, сценаристов, физику, космос.

Анчартед: на картах не значится

Фильму сносит крышу так неприкрыто и феерично, что впечатляют даже не эффектность аттракциона, где подвешенные на вертолётах 500-летние корабли врезаются друг в друга в воздухе, а люди бесстрашно летают между ними и берут по очереди на абордаж. А впечатляет сама отъезжающая кукуха авторов. Всё-таки «Анчартед» это не «Форсаж», а современный «Индиана Джонс» или «Сокровище нации». Когда Спилберг тоже потерял берега в четвёртом «Джонсе», ему это не простили. Ладно инопланетяне, но сцена с холодильником — это слишком. И вот «Анчартед» повторяет этот холодильник неоднократно.

Но за него не стыдно, когда предыстория с братом на время забывается, и герои просто увлекательно преодолевают загадки и драки в поисках сокровищ. Не хватает в наше время такого лёгкого приключенческого кино, с древними загадками и предательствами понарошку. Уолберг, конечно, мог бы преодолеть себя и отрастить каноничные для роли усы, они бы сделали его персонажа только лучше, но забронзовел он тоже не зря, его манеры и шутки работают. Между ним и Холландом есть химия напарников и химия ученика и учителя, и это, возможно, главная удача фильма. На их дуэте он выезжает даже в том эпизоде с кораблями, а это показательно. Хочется видеть следующие их приключения.

Но как экранизация это всё-таки плохо, несмотря на множество знакомых стилистических и постановочных атрибутов из игр. Она не дотягивает до оригиналов ни в плане приключений, ни в плане сценария. Несмотря на лёгкий приключенческий жанр, в игровых «Анчартедах» комплексные персонажи и сложные сюжетные переплетения. Они эмоционально сильные и серьёзно обдуманные драматически. Они известны своей зрелищностью, но эта зрелищность основательнее обдуманна, чем в фильме. Почему нельзя было просто взять то же самое и перенести на экран? Вечный вопрос множества экранизаций видеоигр. Ответ, впрочем, всем давно известен: потому что для тех, кому нравятся оригинальные игры, есть оригинальные игры. Экранизации — не для них. И часто их делают люди, которым бренды интереснее самих игр. Они преследуют свои цели. «Анчартед» не исключение.

Анчартед: на картах не значится

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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2022/02/11/uncharted.shtml
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 Legat
Наследие Ф. Дрейка и иже с ними.

Типичный новодел с аллюзиями к Индиане Джонс ну или Ларе Крофт или если хотите к "Доспехам Бога". Короч к любой ходилке/бродилки в поисках чего либо, разной степени унылости. Что понравилось, курортные виды, горячий песочек , чистая водичка , солнечная Испания опять же, теплый камень. Не понравился кастинг... далее

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Анчартед: на картах не значится:

Анчартед: на картах не значится
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 10


Обновления

Лучшие комментарии:
Анчартед: на картах не значится : Наследие Ф. Дрейка и иже с ними. | Legat
Типичный новодел с аллюзиями к Индиане Джонс ну или Ларе Крофт или если хотите к "Доспехам Бога"... далее

10 февраля, четверг
Трейлеры, кадры, постеры:

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постеров: 2, кадров: 9
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Анчартед: на картах не значится: Зато весело

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