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Морбиус | Трейлеры
О съёмках New :: 26.02.22
Название фильма: Морбиус
Оригинальное название: Morbius
Прокат в России фильма "Морбиус": 24 марта 2022 года
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О фильме "Морбиус":
Джаред Лето в комиксе из вселенной Венома (читай, Человека-паука) по версии Сони про биохимика, который пытался вылечить себя от болезни, но вместо этого заделался вампиром.
Режиссёр: Даниэль Эспиноса («Живое»). В качестве камео: Джей Кей Симмонс и Майкл Китон.
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