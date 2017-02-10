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Джон Уик 2:

Джон Уик 2: Хеллоу даркнесс, май олд френд

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 10 февраля 2017
Статьи » Рецензия Криминальное

Джон Уик 2

Весь «Джон Уик», как выяснилось — это именно тот постмодерн, который сейчас нужен. Абсолютно похож на олдовый боевик, но свеж настолько, чтобы успешно существовать в эпоху кинокомиксов.

«Неудержимые» и прочие слаевские проекты живут вроде бы так же — отсылками, контекстом, общением со зрителем. Но всё работает исключительно на ностальгии, и потому они могут только деградировать, потихоньку превращаясь в фарс. «Уик» же смотрит в будущее и бьёт голливудский мэйнстрим его же оружием.

Все тяжёлые франчайзы тоже заигрываются с фанатами, а под видом продолжений выдают копипаст, но какими бы крутыми ни были герои, какими бы любимыми ни были актёры, киновселенная стоит выше. И это именно то, что первый «Уик» пообещал, а второй взялся выполнять — строить собственный мир, который в теории способен обойтись без Киану Ривза.

Джон Уик 2

Месть за собачку и машину была посторонней ситуацией — тогда Уик вернулся только для того, чтобы уйти снова. Он просто прошёл мимо красивой двери. Вторая часть открывает эту дверь, насильно запихивает Уика внутрь и запирает там, кажется, навсегда. Это возвращение номер два, о чём авторы сами не раз иронизируют в скупых диалогах. Полный и окончательный камбэк.

Связанный правилами и клятвами Уик оказывается перед выбором из двух стульев, после чего попадает в криминальное зазеркалье, где в каждом «Старбаксе» сидит киллер, сеть «Континенталь» — часть огромной и вычурной подпольной инфраструктуры, а мир поделён между фракциями, у которых идёт своя игра престолов. Теперь материала действительно хватит и на сериалы, и на комиксы, и на видеоигры. Единственное, что будет мешать — завязка бренда на имени конкретного героя, но это, скорее всего, решаемо.

Джон Уик 2

Вторая замечательная вещь, наконец полностью раскрытая во втором «Уике» — это его манерность. Киану реально два часа энергично мочит десятки человек, а прерывается только на примерку костюмов и короткие светские разговоры, где половина реплик — обмен любезностями. Ронины — обычные персонажи в боевиках, но до сих пор никто не превращал подобные фильмы в нечто среднее между бондианой и рыцарским турниром. Причём в такой цельной, ультимативной манере, как второй «Уик».

Он ни разу не даёт слабину — даже скорбят в нём аккуратно и недолго. Киану будет истекать кровью и хромать, но хрен он сдастся. У него отнимут всё — хрен он сдастся. На него ополчится весь мир — «Скажи им, что я убью их. Я убьют их всех». И ты в это веришь. Он действительно убьёт всех. Даже если их будут сотни, тысячи, миллионы.

Джон Уик 2

Отсюда другая уникальная черта Уика — он простой, несмотря на всю грандиозную надстройку в концепте и безвыходность ситуации. Правила, мотивы, решения и последствия — они все простые, и сам Уик — такой же. Он даже проще, чем можно ожидать. Он настоящий, честный киногерой, потому что не пытается делать вид, будто может существовать за пределами кино, но одновременно не выглядит карикатурой или фальшивкой. В этом, наверное, его главное очарование и основная причина того, почему за него болеешь. Он никого не спасает, ничего никому не доказывает, не вершит правосудие, не копается в себе. Он просто хочет, чтобы от него отстали и дали жить спокойно — в мире, который ни за что ему это не позволит.


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Джон Уик 2:

Джон Уик 2
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 30
трейлеры: 13


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