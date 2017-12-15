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Звёздные войны: Последние джедаи: Порги и джедаи

Роман КОРНЕЕВ , 15 декабря 2017

«Дисней» с упорством маньяка продолжает попытки сделать из франшизы «Звёздных войн» такой новый «Марвел», только в космосе. И если в финансовом плане тут более чем удачно, хотя рейтинги и сборы например «Изгоя-один» и могли быть куда лучше, то в организационном патентованная метода Пола Фейга, вкратце формулируемая как «режиссёр не нужен», работает на джедайской почве как-то странно. Последние полтора года прошли под сенью череды скандалов с бесконечными уходами, увольнениями, пересъёмками и даже отменами самих съёмок на очередных проектах вселенной «Звёздных войн», которые просто замучаешься перечислять, так что продюсерам пришлось даже уговаривать Джей Джей Абрамса снова вернуться на площадку, чтобы утихомирить резонное фанатское беспокойство.

А беспокоиться есть о чём, наследие дедушки Лукаса по плану следовало дербанить, аккуратно расчёсывая все нежные фанатские места до достижения сексуального удовольствия, а вместо этого народ только и делал что бухтел в соцсетях про неудачный кастинг, случайность событий, ненужность бесконечных спин-оффов и прочие приземлённые вещи. Ко всему — настойчивое пропихивание на все подряд роли разного рода дайвёрсити-персонажей сыграло с продюсерами злую шутку, поскольку в итоге все эти персонажи быстро слиплись в одну однообразно-разнообразную кучку без особой истории, зато с жутким ощущением дежавю.

Вот реально, все новые ЗВ так или иначе выглядели настолько оголтелым и бессмысленным фансервисом, что оставляли ощущение чего-то уже сто раз пережёванного, чувство какой-либо новизны происходящего исчезло из франшизы как таковое. Опять бесконечные родственники Скайуокеры-Соло, опять всё тот же видеоряд с космическими кораблями, которые бороздят просторы далёкой-далёкой галактики.

Райан Джонсон с самого начала был сориентирован работать в этой же парадигме, и его «Последние джедаи» были ровно такой восьмой частью бесконечной саги о джедаях и ситхах, и он чуть ли не единственный оказался достаточно скромен в отношениях с продюсерами, чтобы спокойно, профессионально и тихо снять свою серию, о сюжете которой до самой премьеры не было толком ничего известно. Ну да, Рей прилетела с Скайуокеру, но в общем на этом все сюжетные авансы и заканчивались. А ещё в фильме обещали поргов. Ня. В общем, см. любой недавний «Марвел».

Самое смешное, что по итогам как-то незаметно и без малейшей помпы прошедшей премьеры ситуация с сюжетом ничуть не изменилась. Народ обсуждал поргов (которые скорее достали, чем развлекли), смерть Керри Фишер и детали её так сказать финального монтажа, родственные отношения между персонажами (кто на ком стоял) и финал глупой арки Сноука. Ещё обсуждали вставные номера с Чубаккой, Йодой, глупый слив персонажихи Гвендалин Кристи и по-прежнему жутко мискастингового Кайло Рена, хотя тот стал куда меньше истерить, но Адам Драйвер остался Адамом Драйвером, и из него по-прежнему не получается полноценный герой этой оперы.

А фансервис, что фансервис. Отсылок к оригиналу тут, конечно, вагон и маленькая тележка, но обсуждать его всерьёз могут только оголтелые фанаты, для них вот тот странный самоподжог и офигительная история с обращением Кайло Рена в нощи это небывалое развитие вселенной. Ну, ок, если вам так нравится.

Но обычный зритель в зале продолжает мирно спать, и просыпает в итоге например лучшую шутку фильма (которая с утюгом, вот реально, половине зала пришлось её пересказывать второй). Другой самый удачный эпизод фильма как раз отпедалирован грамотно, этот прыжок в полной тишине сразу сумел и придать значимости бесполезному, да и в целом раздражающему феминистическому персонажу Лоры Дерн, и вообще придал внезапный драматизм всей этой довольно занудной истории про бесконечное убегание.

Разумеется, тут же нам, не выдержав паузы, врубили традиционный бабах в космосе, и снова все куда-то побежали, но момент был крутой, этого не отнять. Другое дело что из него следует что весь хвалёный имперский флот при желании можно было в любой момент раздолбать обыкновенными камикадзе, и тот ничего не сможет в ответ сделать, но это уже пусть фанаты обсуждают, это их хлеб.

Если же перебирать в памяти только неклассических персонажей, то тут внезапно всех на корню зарубил Бенисио дель Торо, который впервые может быть с пятой части саги сумел показать нам действительно противоречивого персонажа, за логикой поступков которого интересно следить, да и харизмы у него, в отличие от всей это разливанной дайвёрсити, как говорится, не отнять, тогда как основной хронометраж фильма по-прежнему населяют люди серые, слабомотивированные, истеричные и не особо осмысленные по части поступков.

И потому на выходе мы имеем двух с половиной часовое кино с дюжиной спойлеров, красивой красно-белой гаммой финала, парочкой драм в кадре и безумным количеством скуки посредине. В этом смысле восьмая часть наследует скорее «Изгою-один», нежели части седьмой, и такими темпами скоро в зале начнут умирать в полёте мухи. Как говорится, все на просмотр картины девятой. А также бесконечных спин-оффов. А Райана Джонсона уже прочат в режиссёры новой трилогии.

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