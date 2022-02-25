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Анчартед: на картах не значится | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 4 New :: 25.02.22

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Все ролики фильма "Анчартед: на картах не значится" (15, из них 4 новых)

 
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Название фильма: Анчартед: на картах не значится
Оригинальное название: Uncharted
Прокат в России фильма "Анчартед: на картах не значится": 10 февраля 2022 года
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» Голливуд » Компьютерные игры
        ... » Приключения
О фильме "Анчартед: на картах не значится":

Том Холланд, Марк Уолберг и Антонио Бандерас в приквеле к одноимённой серии видеоигр о похождениях искателя сокровищ Натана Дрейка.

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Анчартед: на картах не значится:

Анчартед: на картах не значится
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 15

Рецензии и обзоры

Белфаст: Дом, любовь и фантазия
Бране удалось сделать личную историю универсальной, создать рассказ о людях, которые ещё вчера жили в мирном городе, а сегодня чувствуют себя абсолютно потерянными

Игра теней: Идентификация Нисона
Лучше бы фильм так и оставался до конца рассудительным кино о взаимоотношениях девочки и деда, который забывает выпить таблетки

Миротворец: Ганн страйкс бэк
Джеймса Ганна серьёзно ограничили в бюджете, но дали творческую свободу. Даже больше, чем на «Отряде самоубийц»

Сирано: Всё в эмоциях
Здесь нет классических эмоциональных качелей из драматичных мелодрам: это больше ровная, однотональная баллада

Кими: Киберпанк 2022
Вас записывают, изучают, взламывают, продают с потрохами и делают на вас огромные деньги, а заодно и превращают вас в рабов на корпоративной молотилке чужих душ
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Анчартед: на картах не значится, Uncharted
» Отрывок 4
» Отрывок 3
» О съёмках 3
» Промо-ролик
» Отрывок 2

23 февраля, среда

Игра теней, Blacklight
» Русский TV-ролик 2
» Обращение Лайама Нисона
» Русский TV-ролик

22 февраля, вторник

Лулу и Бриггс, Dog new
постеров: 3, кадров: 1
» Русский минутный трейлер
» Русский трейлер
» О съёмках 3
» Отрывок
» О съёмках 2
» О съёмках
» Трейлер

Я краснею, Turning Red
» Ролик о русской озвучке

21 февраля, понедельник
Бокс-офис США: «Анчартед» возвращает прокат в строй
Стартовавший за океаном относительно успешный по миру «Анчартед» плюс лишний выходной понедельник Президентского дня обязаны были разогреть...

20 февраля, воскресенье
Кинокасса России: «Анчартед» и «Смерть на Ниле» оставляют новичков ни с чем
Пусть российский прокат на неделе и получил заметное число свежих, в основном отечественных премьер...

19 февраля, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Базз Лайтер, Lightyear
постеров: +1
» Русский трейлер

18 февраля, пятница

Элвис, Elvis new
постеров: 1, кадров: 1
» Русский трейлер

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