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Человек-паук: Нет пути домой:

Человек-паук: Нет пути домой: Реюнион

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 16 декабря 2021
Статьи » Рецензия Кино-комикс
 
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Новый «Человек-Паук» — это первый раз за время пандемии, когда марвеловское манипулирование аудиторией сработало. Масса слухов, которые официально отрицались несмотря ни на что. Трейлеры, где откровенно замазывались персонажи (вместе с полным перерисовыванием фона, но это выясняется уже в кинозале). Всё это создало интригу — то есть, то самое, чем нас много лет заманивали в кинотеатры, несмотря на постоянные разочарования. Любопытством. А ещё, на этот раз — ностальгией.

В тренде на ностальгию «Паук» поразительно, безгранично жадный. Иронично и символично, что выходит он на фоне такой же ностальгирующей «Матрицы», после которой через две недели будет ностальгирующий ивент по «Гарри Поттеру». Новый «Паук» вбирает в себя всё, что ярко отсвечивало в других экранизациях Спайдермена. Он тащит в себя не только злодеев, но их проблемы из предыдущих фильмов — и наивно-шутливо предлагает эти проблемы решить, чтобы все были счастливы. Параллельно иронизируя над всем, что выдаёт в чужих злодея комикс: имена, ориджины, костюмы, травмы.

Он собирает всех вместе, но не для того, чтобы развязать войну. Трейлеры в этом тоже обманчивы. Он собирает всех, чтобы посмеяться. Ради шутки про ноющую спину. Ради выяснения, кто будет первым. Ради диалоговых перестрелок, где толпа персонажей асинхронно отвечает друг другу, выясняет, кто из них лучше, подкалывает друг друга и озвучивает мемы и другие шутки из интернета. Мемы, Карл! Мультиверс открыли именно ради них.

Человек-паук: Нет пути домой

Это и правда похоже на «Через вселенные», но на минималках, и в мультфильме у Паркера и Стейси были свои полноценные арки. Здесь же у пришельцев из других миров арки есть разве что у Зелёного Гоблина, которого сделали визуально более каноничным с этим оборванным худи поверх костюма, и у доктора Осьминога. Остальные — приглашённые гости на телешоу, которые обмениваются воспоминаниями и с удивлением находят совпадения или различия. Такой закрытый в себе фан-сервис.

Но его много. Новый «Паук» живёт фан-сервисом. Он снят ради него. Чтобы знакомые лица занимались какой-нибудь милой фигнёй и подшучивали друг над другом. Как в том эпизоде «Локи», где собираются много Локи, но теперь все диалоги звучат двусмысленно, и актёры едва удерживаются, чтобы не посмотреть прямо в камеру. Как во всех этих телешоу с реюнионом. И то, что сняты эти диалоги всегда банальными неизобретательными восьмёрками, только усиливает эту искусственность. Даже самый драматичный момент фильма — тоже фан-сервис, потому что обыгрывает игнорирование дяди Бена в предыдущих фильмах, который должен умереть и сказать ту самую фразу Паркеру.

Если фан-сервис выкинуть, остаётся чрезвычайно маленькая, локальная история, которая вопреки ожиданиям не влияет в марвеловской киновселенной почти ни на что. То есть, в очередной раз угроза развала мультиверса остаётся угрозой, косвенно ставя «Локи» ещё больше особняком.

Человек-паук: Нет пути домой

Интересно только то, что третий фильм уже полностью работает как «Гарри Поттер». Весь фильм это школьный тимворк дерзкой и всезнающей Гермионы, неуклюжего Рона и неуверенного в себе, но наделённого большой силой Поттера. Вместе они варят оборотные зелья, летают на мётлах, делают порталы и спорят с преподавателем Тёмных искусств, за которого тут доктор Стрэндж.

И как «Гарри Поттер» новый «Паук» работает отлично. Вот уж действительно старая работающая формула. Достаточно, чтобы Поттер-Паркер постоянно мямлил, а Гермиона-Зендая всех ставила на место, а Рон ходил с открытым удивлённым ртом. И все шутили про магию, включая преподавателей и злодеев. Когда фильм уделяет внимание именно этому, он вполне гармоничный. Хотя и страдает от отсутствия красивого киноязыка. В этом смысле новая трилогия тоже похожа на «Поттера», точнее на фильмы Дэвида Йейтса, включая «Фантастических тварей».

Режиссёр может поставить интенсивный сложно постановочный пролог, может сделать смешную диалоговую перестрелку, но все драматичные полутона он зажуёт, а визуальные метафоры даже не подумает выстроить. Да, вся эта трилогия очевидно создавалась под невероятным прессингом, потому что нужно было соблюдать интересны не только «Марвела» и «Диснея», но и «Сони», владеющей правами на Человека-Паука и его злодеев.

Человек-паук: Нет пути домой

Но как показывает практика, MCU не может обезличить автора до конца. В её гайдлайнах есть дыры. Вайтити даже в условиях «Марвела» делает немного своё кино. Джеймс Ганн, судя по «Отряду самоубийц», тоже принёс в «Стражей галактики» свои фетиши и приколы. «Локи» вообще воспользовался моментом всеобщей растерянности и что драматически, что визуально шагнул в другую сторону, и там остался. В конце концов, в новом трейлере следующий «Доктор Стрэндж» отдаёт в арт-дирекшене старым Сэмом Раими. Возможно, поэтому его теперь активно переснимают — уж слишком Раими, судя по слухам.

Так что настоящий художник найдёт, где себя выразить. Просто режиссёр «Паука» к нему не относится, и поэтому по большому счёту эта трилогия как была пустой, так и останется. Но со смешным фан-сервисом. Такие теперь приоритеты.

Человек-паук: Нет пути домой

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Человек-паук: Нет пути домой:

Человек-паук: Нет пути домой
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 8


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Человек-паук: Нет пути домой
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