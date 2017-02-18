Пропущенные оскаровские номинанты: «Лев», «Манчестер у моря», «Лунный свет»

редакция «Кинокадра» , 18 февраля 2017

В преддверии церемонии вручения самой громкой кинематографической награды года — премии Американской киноакадемии «Оскар», которая состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе, «Кинокадр» напоминает своим читателям о претендентах на получение статуэток в этом году. Большая их часть уже побывала в российском прокате, ещё несколько премьер нас только ждут, однако прокат части из них слишком узок для того, чтобы каждый из наших читателей мог посетить сеанс, поэтому мы решили написать обзор самых заметных оскаровских номинантов в рамках нашей рубрики «Пропущенные фильмы».

Читайте в материале:

«Лев»

«Манчестер у моря»

«Лавинг»

«Тони Эрдманн»

«Она»

«Лунный свет»

«Красная черепаха»

Ранее на Кинокадре:

«Ла-Ла Ленд»

«Прибытие»

«По соображениям совести»

«Любой ценой»

«Лобстер»

«Молчание»

«Капитан Фантастик»

«Под покровом ночи»

«Зверополис»

«Кубо. Легенда о самурае»

«Моана»





Назад в трущобы

Никита КОМАРОВ

«Лев» (“Lion”), 2016

По книге Сару Бриерли

Режиссёр: Гарт Дэвис

Сценарий: Люк Дейвис

В ролях: Дев Патель, Санни Павар, Руни Мара, Николь Кидман, Дэвид Венэм

Номинации в категории «лучший фильм», за адаптированный сценарий, мужскую и женскую роли второго плана, операторскую работу и музыку

Ещё один сезон наград, ещё одна размножившаяся посреди номинаций драма, не просто основанная на реальной истории, но и пересказывающая эту историю столь же бесстыдно, сколь и халтурно. В 1987 году маленький мальчик случайно теряется посреди Индии, а спустя два десятилетия, проведённые в приёмной семье в Австралии, открывает для себя чудеса Google Earth и вновь находит родную деревню; спустя ещё несколько лет он пишет об этом книгу, а затем по книге снимают фильм, два часа пытающийся оправдать своё существование, прежде чем выложить, наконец, все карты на стол, в финальном тексте поверх кадра предлагая зрителю сходить на сайт и поучаствовать в добром деле.

Единственная часть «Льва», в которой он умело выполняет функции фильма — произведения визуального искусства, несущего в себе какие угодно, о чём угодно идеи, — это примерно полчаса ближе к началу, когда поезд, в котором засыпает Сару, увозит его за сотни километров от дома, не оставляя надежды на возвращение. Здесь мало оригинального — мальчик по поводу и без повода зовёт ма-а-а-а-му, а оператор Грейг Фрейзер злоупотребляет кадрами, в которых его показательно давит и уменьшает его безграничное окружение. Тем не менее, это картина определённого опыта, прожитого и ощутимого благодаря деталям, и в ней заключено противопоставление ребёнка и огромного, неожиданного, непонятного, опасного мира, эффектное без всяких слов.

Всё это быстро заканчивается, как только мальчика усыновляют, и фильм, коротая время перед своим заранее понятным финалом, произвольно перечисляет события и отвлекается на второстепенных персонажей — не потому, что это что-то добавляет или имеет смысл как часть общей картины, а просто потому, что так было, а значит, надо это снять, или есть возможность выжать ещё эмоций притянутым за уши монологом, так почему бы её не использовать.

Интересные вопросы — например, каково было Сару адаптироваться к жизни на другом конце света, с новой матерью, новым братом и первым в жизни отцом — для фильма чересчур сложны; здесь нет психологизма, погружения и точки зрения, а есть лишь механический пересказ, идущий сначала к сцене, где Дев Патель стучит по клавишам и с расширенными зрачками глядит в монитор, а оттуда — к финальному воссоединению, которому стоят и аплодируют статисты. Вдохновляюще-активистская документалка, пытающаяся функционировать в шкуре игровой драмы. Будь она именно документалкой, то исполнение было бы по-прежнему банальнее некуда — но зато, по крайней мере, честнее. И шансов на «Оскар» было бы больше.





Живые и мёртвые

Гоша БЕРЛИНСКИЙ

«Манчестер у моря» (“Manchester by the Sea”), 2016

Автор сценария и режиссёр: Кеннет Лонерган

В ролях: Кейси Аффлек, Бен О'Брайен, Кайл Чендлер, Лукас Хеджес, Мишель Уильямс

Номинации в категориях «лучший фильм», за лучшую мужскую роль (Кейси Аффлек), лучшего актёра и актрису второго плана, лучший сценарий и режиссуру

Самое удивительное в «Манчестере у моря» — его старомодность. Никакой погони за наградами, никаких санденсовских мотивов. Он совсем ненапыщенный, не драматизирующий, не стремящийся угождать — то есть лишён того, что стало свойственно оскаровским драмам в целом и траурным сюжетам в частности. Его авторам как будто хотелось рассказать историю — и только. Историю о жизни после трагедии, которая работает не только как терапия, которая без постоянных рыданий, банального посыла и убеждённости в том, что дальше будет только хорошо. Ей удаётся быть светлой и местами даже смешной, но всё равно от начала и до конца печальной, отчасти пессимистичной и однажды даже шокирующей.

«Манчестер» ощущается как драма из 90-х, времён «Умницы Уилла Хантинга». Отчасти, видимо, потому, что делали её Мэтт Дэймон с друзьями-родственниками. Отчасти потому, что финансировал их «Амазон», разрешивший делать что угодно в надежде на престижный для себя проект.

Что ещё интересно: Лонерган рассказывает не про одну, а сразу две трагедии. Одну все ждали, а другая случилась внезапно — и они ненавязчиво противопоставляются. Герой Аффлека приезжает в родной город, чтобы похоронить старшего брата, а в итоге становится ещё опекуном его 16-летнего сына — типичного для американского кино, немного эмоционального, истеричного подростка, который потом начинает собачиться по любому поводу. В то же время Аффлек — не просто одинокий брат, который всю жизнь прожил иначе, а тут ему подарок судьбы в виде сына. Он угрюмый, отстранённый и в целом поломанный человек, и что с ним случилось — главная интрига. При этом Лонерган не верит в чудеса: он иллюстрирует последствия драматических событий, но не считает, что минут на минус обязательно даёт плюс. Иногда, вероятно, уже ничего не поделаешь.





Оставьте нас в покое

Никита КОМАРОВ

«Лавинг» (“Loving”), 2016

Автор сценария и режиссёр: Джефф Николс

В ролях: Джоэль Эджертон, Рут Негга, Ник Кролл, Мартон Чокаш, Майкл Шеннон

Номинация в категории «лучшая женская роль» (Рут Негга)

Этот фильм впитал в себя лёгшие в его основу реальные события в куда большей степени, чем можно было бы предположить. Полвека назад дело Ричарда и Милдред Лавинг стало основанием для отмены на всей территории США законов, запрещавших смешанные браки, но сами они и до, и после этого были людьми, которые не искали себе славы, ничуть не стремились войти в историю и искренне не понимали, почему им просто не дадут жить спокойно. Даже когда дело дошло до прессы и Верховного суда, сами они на рассмотрении своего дела не появились, и фактически всё за них сделали юристы и их невероятно удачная фамилия.

Теперь понятно, что для Джеффа Николса неожиданный коммерческий успех «Мада» остался случайностью. Взяв перерыв на несколько лет и сняв один за другим два фильма, на поверхности выглядевшие как нф-триллер и остросоциальная драма под награды, сценарист и режиссёр не стал более популярным и не приблизился сам к оскаровской славе, потому что остался верен себе и продолжил снимать фильмы Джеффа Николса — тихие, скромные, напрочь лишённые самолюбования и стремления впечатлить. «Лавинг» — кино, в котором такой подход соответствует находящимся в его центре реальным людям, не колеблющимся и не выказывающим праведный гнев, когда их, обручившихся и вернувшихся в родную Виргинию, арестовывают и требуют признать себя виновными в обмен на освобождение, а затем уехать из штата на 25 лет.

Николс выстраивает большую часть фильма, исходя из их характеров, не ограничиваясь лишь съёмками в оригинальных локациях и визуальным соответствием актёров людям, которых они играют. Он не сочиняет для них натянутых эмоциональных сцен; в кадре никто не повышает голос, потенциальный спор заканчивается после двух реплик, и даже расист-полицейский произносит свой монолог с убеждённостью, которую из него не выветрить, но и с такой же усталостью. Лавинги и их близкие интересуют режиссёра как люди, и центр его фильма — тёплые семейные сцены, разговоры за ужином на кухне, многозначительные паузы. Единственная номинация, которую получила Рут Негга — глубоко заслуженна и при этом выглядит случайностью, учитывая, насколько это сдержанная игра, выражающая эмоции и внутреннюю стойкость героини через её взгляд, осанку, то, как она чуть сильнее прижимает к себе мужа в момент отчаяния.

В финальной трети вся эта стратегия вступает в контраст с поведением адвокатов-правозащитников, которые героически заходят в кадр и тут же начинают общаться репликами вроде «Вы же понимаете, что это может изменить Конституцию Соединённых Штатов?» Учитывая всё, что происходит ранее, и тот факт, что за этой фразой нарочито следует кадр с Милдред, готовящей еду, хватает оснований полагать, что это не ошибка режиссёра, который вдруг не сдержался и захотел пафоса, но намеренный шаг, должный подчеркнуть разницу между реальностью Лавингов и тем, как их историю видели со стороны. Так или иначе, здесь внутри фильма создаётся неловкое напряжение, которое так и не разрешается и вредит ему больше, чем помогает.





Притворство

Гоша БЕРЛИНСКИЙ

«Тони Эрдманн» (“Toni Erdmann”), 2016

Автор сценария и режиссёр: Марен Аде

В ролях: Сандра Хюллер, Петер Симонишек, Микаель Виттерборн

Номинация в категории «лучший фильм на иностранном языке»

«Тони Эрдманн» — очень длинное кино, которое смотрится на одном дыхании. Оно ненавязчиво грустное, часто милое, аккуратно-комичное. В основном состоит из неловких ситуаций и пауз. А сюжет предельной простой и приземлённый — старый одинокий отец пытается завладеть вниманием взрослой дочери.

Так что фильм спокойно может смотреть и любить не только извращённая фестивальная публика. При этом понятно, почему та тоже в восторге — простота картины обманчива, и любой желающий увидеть некую философскую глубину, уже в самом начале её увидит, а по итогам просмотра сделает целый ряд мудрых выводов «про жизнь».

Дочь не просто отдалилась — она живёт в мире фальшивых ценностей, и добродушный седой пианист, которому чужд притворный мир small talks, строгих костюмов и странных понятий типа «коуч», «консалтинг» и «тим-билдинг», заставляет её оглядеться и задуматься. Именно так фильм и заканчивается — дочерью, которая со сложным лицом уставляется вдаль — сразу после того, как отец сбивчиво попытался объяснить ей, в чём смысл его жизни. Ненастоящий Тони Эрдманн врывается в мир ненастоящих романов и ненастоящей работы и заставляет ненастоящую дочь петь Уитни Хьюстон на празднике ненастоящих друзей, чтобы она вспомнила про свои забытые мечты и что «не стоит прогибаться под изменчивый мир».

Желающие видят в этом сатиру на европейские реалии, но в действительности разговор явно лишь про общие места. Тут нет никакого откровения, если только вы не инфантильная девочка-студентка, впечатлительный критик или просто человек, который всю жизнь прожил в аквариуме. В лучшем случае это фильма-напоминалка. От миллиона голливудских напоминалок её отличает только европейская подача, намеренная неряшливость и бытовушность. Отсюда худшее и одновременно самое предсказуемое, что может случиться с «Эрдманном» — голливудский римейк. И он будет — с Кристен Уиг и Джеком Николсоном, ненужный и банальный.

Далее в материале:

«Она»

«Лунный свет»

«Красная черепаха»

Ранее на Кинокадре:

«Ла-Ла Ленд»

«Прибытие»

«По соображениям совести»

«Любой ценой»

«Лобстер»

«Молчание»

«Капитан Фантастик»

«Под покровом ночи»

«Зверополис»

«Кубо. Легенда о самурае»

«Моана»

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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/02/18/oscar.shtml

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