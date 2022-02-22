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Я краснею | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Студия Пиксар

Ролик о русской озвучке New :: 22.02.22

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Название фильма: Я краснею
Оригинальное название: Turning Red
Прокат в России фильма "Я краснею": 10 марта 2022 года
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» Анимация » Компьютерная
О фильме "Я краснею":

Доми Ши (автор раскадровок и концепт-артов «Головоломки») представляет пиксаровский мультфильм о девочке, которая когда нервничает, превращается в гигантскую красную панду.

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Я краснею:

Я краснею
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Миротворец: Ганн страйкс бэк
Джеймса Ганна серьёзно ограничили в бюджете, но дали творческую свободу. Даже больше, чем на «Отряде самоубийц»

Сирано: Всё в эмоциях
Здесь нет классических эмоциональных качелей из драматичных мелодрам: это больше ровная, однотональная баллада

Кими: Киберпанк 2022
Вас записывают, изучают, взламывают, продают с потрохами и делают на вас огромные деньги, а заодно и превращают вас в рабов на корпоративной молотилке чужих душ

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Для тех, кому нравятся оригинальные игры, есть оригинальные игры. Экранизации — не для них

Смерть на Ниле: Леди исчезает
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Обновления
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Я краснею, Turning Red
» Ролик о русской озвучке

21 февраля, понедельник
Бокс-офис США: «Анчартед» возвращает прокат в строй
Стартовавший за океаном относительно успешный по миру «Анчартед» плюс лишний выходной понедельник Президентского дня обязаны были разогреть...

20 февраля, воскресенье
Кинокасса России: «Анчартед» и «Смерть на Ниле» оставляют новичков ни с чем
Пусть российский прокат на неделе и получил заметное число свежих, в основном отечественных премьер...

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Миротворец : Do you really wanna taste that? | akametall
Подходил к этому с опаской. Во-первых, в "Отряде самоубийц" Кристофер был представлен однозначно антогонистичным персонажем... далее

19 февраля, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Базз Лайтер, Lightyear
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Лулу и Бриггс, Dog new
постеров: 3, кадров: 1
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» О съёмках 3
» Отрывок
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» Трейлер

18 февраля, пятница

Элвис, Elvis new
постеров: 1, кадров: 1
» Русский трейлер
» Трейлер

Смерть на Ниле, Death on the Nile
» Русский ролик о съёмках 3
» Русский ролик о съёмках 2
» О съёмках 2
» TV-ролик 3
» Отрывок 2
» О съёмках

17 февраля, четверг

Внезапная удача, Windfall new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

16 февраля, среда

Глубокие воды, Deep Water new
постеров: 2, кадров: 2
» Русский тизер-трейлер

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