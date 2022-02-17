Название фильма: Лулу и Бриггс

Оригинальное название: Dog

О фильме "Лулу и Бриггс":

Ченнинг Татум снял роуд-муви (или, если хотите, бадди-муви) про военную собачку, которую надо доставить на армейские похороны (нет, не собачки, собачка жива). Он же сыграл главную роль. Нет, не собачки.