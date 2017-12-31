Новинки 2018: «Первому игроку приготовиться», «Хроники хищных городов», «Боевой ангел» и комиксы

Роман КОРНЕЕВ , 31 декабря 2017

Начало года — это всегда сезон новых надежд, самое время и оглянуться назад, посетовав на очевидные слабости проката, и окинуть заинтересованным взглядом грядущие премьеры, пусть большинство из них пока не обзавелось трейлерами. По этой причине обсуждать мы в этом обзоре будем в основном новинки первой половины 2018 года, но вспомнить мы постараемся даже вовсе пока не назначенные фильмы, а также те проекты, судьба которых вообще непонятна, но от этого она тем более небезынтересна.

Итак, начинается год по привычке со второстепенного заокеанского релиза, тщательно отодвинутого от 1 января, с некоторых пор отданного исключительно на российские новинки, так что открывает сезон неловко отнесённый на 4 января мюзикл с Хью Джекманом «Величайший шоумен». За океаном это костюмное кино травестирует публику недостаточно хорошо — даже условной окупаемостью стомиллионный тяжеловес похвастаться пока не может. Но нам не привыкать в январе приносить даже слабым фильмам рекордные деньги.

Неделю спустя, 11 января, в прокат выходит ещё три отложенных декабрьских релиза: «Большая игра» Аарона Соркина расскажет о подпольных азартных играх для богатеньких, старпёрская комедия «Всё только начинается» с Фриманом и Ли Джонсом тряхнёт стариной, наконец нижеплинтусная комедия «Кто наш папа, чувак?» расскажет о поисках биологического отца. Из трёх релизов интересен только Соркин, но это будет всяко лучше которого уже странного Нового года, где зритель есть, а смотреть ему в общем-то нечего.

Кроме того, 13-14 января случатся предпоказы британского байопика «Тёмные времена». Джо Райт решился снять байопик о величайшем политике Великобритании за всю историю XX века, в главной роли — Гэри Олдман. Вот такое внезапное противостояние Соркина и Райта на фоне двухмесячного малокартинья, когда смотреть было нечего.

18 января столпотворение значимых премьер продолжится — в среднеузком прокате выходит главный оскароносник сезона, альтернативно-сексуальная фантастическая артхаусная драма «Форма воды» Гильермо дель Торо, а в широком прокате — «Астрал 4» по сценарию Ли Уоннелла, детский «Паддингтон 2» и очередной отечественный псевдоисторический «Скиф», который не пустили на январские, чтобы не портил бизнес мединским фронтлайнерам.

Наконец 25 января завершается месяц заокеанский мало кому нужный эндинг некогда популярной франшизы «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», конкурировать с которым берётся отечественный самокритичный комедийный ТНТ-альманах «Zомбоящик». Плюс параллельно назначена потенциально скандальная иностранная комедия «Смерть Сталина», сам факт выхода которой выглядит покуда странным троллингом, как будто прокатчик «Вольга» нарочно нарывается на истерику государевых людей.

В феврале, с некоторых пор ставшем и у нас, и по миру таким маленьким маем, прокатное столпотворение продолжится. Так 1 февраля в прокате столкнутся ещё одна отложенная заокеанская комедия — околофантастическая социальная сатира с Мэттом Дэймоном «Короче» — и дежурный отечественный Минаев с Хабенским под названием «Селфи».

Далее, 8 февраля стартует заключительная часть похождений Анастейши Стил «50 оттенков свободы» для девочек и криминальный боевик с Джерардом Батлером «Охота на воров». Угадайте, кто победит.

14 февраля, то есть с фальстартом в один день — очередное мединский-муви по имени «Лёд», романтическая история между хоккеистом и фигуристкой попробует собрать какие-нибудь заметные деньги, в то время как 15 числа дежурное заокеанское дерби составят вестерн с Кристианом Бэйлом «Недруги», новый Пол Томас Андерсон с Дэниелом Дэй-Льюисом «Призрачная нить» и пара Фаррелл-Кидман в новом лобстерообразном «Убийстве священного оленя». Просто пиршество для киномана.

Ну и неделю спустя начинается битва за мартовские иды, во многом кассово переоценённые (куда важнее — следующие за ними весенние каникулы), но привычка — вторая натура, так что 22 февраля фальстартом выходит марвеловская «Чёрная пантера», зрелище это будет в высшей степени странное ввиду собственной переполненности расовыми предрассудками, поданными под политкорректным соусом.

Параллельно оскаровский сезон закрывают дуплетом «Все деньги мира» Ридли Скотта без Спейси, но с Пламмером и «Секретное досье» Спилберга с Хэнксом и Стрип. Надо смотреть.

Наконец дежурный дуплет мединскино — разговорная комедия «О чём говорят мужчины 3» и странное кино про попаданца на Невский пятачок «Рубеж». Желающие приглашаются на сеанс.

При таком столпотворении в широком прокате самое начало марта оказывается несколько скудным, но и тут есть на что обратить внимание: подростковый прехисторик «Альфа», сложносочинённая драма Вима Вендерса «Погружение» и отечественный кунштюк про магическое ограбление «За гранью реальности». Украдено всё, включая постер и специально приглашённого Бандераса.

Когда же настаёт 8 марта, которое календарно в этом году составляет четыре полных выходных дня, в прокате буквально разверзаются небесные хляби, загибайте пальцы: Натали Портман в купленной на корню «Нетфликсом» фантастике автора «Из машины» Алекса Гарланда «Аннигиляция», диснеевская детская фантастика «Излом времени», сложносочинённая детективная история с Лайамом Нисоном в поезде «Пассажир», заокеанский афганский боевик с Крисом Хемсвортом «Кавалерия» и внезапно похожая на нечто приличное отечественная комедия «Я худею» про эцсамое.

15 марта ввиду близости тех самых каникул прокатчики продолжат набрасывать: новый Лукьяненко режиссёра-оператора Мокрицкого, а именно экранизация «Черновика» про параллельные реальности будет бороться с новой попыткой экранизировать «Лару Крофт» с Алисией Викандер в качестве замены Анжелины Джоли.

Неделю спустя, 22 марта базар-вокзал только усилится, собственно, весь остаток года число премьер будет до крайности ограничено, так что вот вам такой последний выдох господина ПэЖе: рассчитанный на фанатствующих «Тихоокеанский рубеж 2», отечественная типа-реалистичная «Днюха» Романа Каримова, британский криминальный артхаус с Хоакином Фениксом «Тебя здесь никогда не было», британская же приключенческая история с Колином Фёртом «Гонка века», и снова британский пластилиновый мультфильм «Дикие предки», и наконец, конечно же, компьютерно-игровые британские «Приключения кролика Питера» про говорящих животных.

Завершается же март спокойно: подростковой фантастикой Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» про видеоигры и отечественная комедия про Путина в Крыму «Каникулы Президента».

Апрель открывается некоторым числом жанровых среднепрокатников: Хелен Миррен в триллере «Винчестер», Эмили Блант в хорроре «Тихое место», Руни Мара в библейской драме «Мария Магдалина» и наконец на этот же фрейм сейчас назначена вторая часть «Гоголя. Начало» по имени «Гоголь. Вий». Не путать с назначенным на август долгостроем по имени «Вий 2: Путешествие в Китай».

12 апреля стартует первый вонаби-блокбастер начинающегося летнего сезона — выходят «Люди Икс: Новые мутанты» с Арьей из «Игры престолов» в роли заточённой в психушке юной мутантши. Больше пока про фильм сказать нечего.

19 апреля настаёт время режиссёрского дебюта Данилы Козловского «Тренер», приуроченного к ЧМ по футболу. Мешают Мединскому накручивать долю российского кино Дуэйн Джонсон в рип-оффе Кинг-конга «Рэмпейдж» про гориллу-мутанта и звёздная криминальная комедия «Опасный бизнес». Наверняка ещё перенесут.

Ну, и под самое начало майских ещё одно небольшое столпотворение: шпионская мелодрама Фрэнсиса Лоуренса с Дженнифер Лоуренс (повторюсь — не родственники) «Красный воробей», фантастический боевик про генномодифицированных солдат с Сэмом Уортингтоном «Титан», плюс дежурные отечественные «Танки» (ранее называвшиеся «Увидеть Сталина» от режиссёра «28 панфиловцев», так что это не экранизация WoT, но спонсор понятен) и очередные полнометражные «Смешарики. Дежавю».

Майские иды так и пройдут под девизом борьбы отечественного с иностранным не в пользу первого — 3 мая выходят драма про побег из концлагеря «Собибор» с Хабенским по сценарию Мединского и марвеловский комикс «Мстители: Война Бесконечности, часть 1», но настоящие киноманы пойдут на «Собачий остров» Веса Андерсона.

10 мая настанет черёд постапокала Джеймса Франко «Мир будущего».

17 мая почему-то пока нет никакого блокбастера, зато есть антитеррористический боевик с Розамунд Пайк «На острие».

24 мая выходят отечественный мультфильм «Садко» и очередной спин-офф «Соло: Звездные войны. Истории».

Наконец завершается май долгожданным сиквелом неформатного комикса «Дэдпул 2», продюсеры осознали, что в феврале столь потенциально кассовому фильму делать нечего.

Далее летний прокат так и будет предельно механистичен и размерен, каждую неделю по сиквелу, последовательно выходят: «Мир Юрского периода 2» — 7 июня, «Суперсемейка 2» — 14 июня, женский звёздный спин-офф «8 подруг Оушена» — 21 июня, «Сикарио 2: Солдат» — 28 июня, «Человек-муравей 2» — 5 июня, «Монстры на каникулах 3» — 12 июля, «Алита: Боевой ангел» — 19 июля (плюс тогда же — отечественный «Непрощённый» с Дмитрием Нагиевым о Виталии Калоеве), «Миссия: Невыполнима 6» — 26 июля.

Лишь в августе эта машина остановится, и начнётся работа с внесезонными, хотя и не сказать чтобы тоже сильно оригинальными форматами.

2 августа Шейн Блэк попробует оживить франчайз «Хищник», полнометражка «Барби» с Энн Хэтуэй (про эцсамое), тот самый долгострой «Вий 2», отечественная комедия «Ночная смена» плюс внезапный сиквел «Мама мия 2» — 16 августа.

На этом подробная роспись фильмов до конца года по сути заканчивается, остаются буквально штучные наименования: в сентябре выходит очередной Козловский в женском кино «На районе», на октябрь назначены комикс «Веном» и мультфильм «Смолфут», в ноябре стартуют спин-офф «Людей-икс» по имени «Тёмный феникс» с Дженнифер Лоуренс и Оливией Манн, «Фантастические твари 2», «Ральф 2» и очередной раз назначенный отечественный долгострой «Ампир V» по Пелевину.

Ну и наконец завершается год плотной группой блокбастеров: «Хроники хищных городов» продюсера Питера Джексона, «Аквамен» Джеймса Вана, новый «Гринч» с Бенедиктом Камбербэтчем, спин-офф трансформеров «Бамблби» и анимационная полнометражка «Человек-паук: Через вселенные».

Осталось вспомнить, что ещё заметного пока не назначено. Это антитеррористическая ЖЗЛ-драма Клинта Иствуда «Поезд на Париж» с небанально исполняющими роли самих себя участниками событий (запланирована на февраль-март), аналогично антитеррористический боевик «Семь дней в Энтеббе» с Розамунд Пайк (март-апрель), подростковое фэнтэзи Тодда Хейнса «Мир, полный чудес» (январь-март), независимая фантастика про клонирование с Киану Ривзом «Репродукция» (январь-март), байопик с Бенедиктом Камбербэтчем «Война токов» (февраль-март), трэш-фантастика «Железное небо 2» (февраль-апрель) и диснеевская полнометражка Лассе Хальстрёма «Щелкунчик и Четыре королевства» (октябрь-ноябрь).

На этом всё, следите за нашими анонсами на странице новинок кино 2018, а также в рубрике «Премьеры месяца». До встречи в кино!

См. также: 2017: итоги года кино

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/12/31/premier2018.shtml

Написать отзыв:

Псевдоним Заголовок Сообщение:

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей. Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.