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Притяжение: Насилие

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 27 января 2017

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В отличие от случаев Андреасяна или Эрнста, сложно представить, что двигало Бондарчуком, когда он делал «Притяжение». В смысле, не очень понятно соотношение искренности, цинизма и лицемерия в этом произведении. Даже не уверен, что именно раздутое эго является причиной того, что Фёдор снимает только масштабное кино. Скорее всего, главный мотив тот же, что у Сарика — деньги.

С самого начала, ещё на трейлерах, это казалось издевательством — на уровне как раз сариковской фантастики типа «Мафии» и грядущих «Защитников». Безвкусица и подражание шли рядом с модным саундтреком и тупым пафосом, складывая впечатление, что будет пародия на половину голливудской фантастики, но в суровом, истинно православном страдальческом тоне. Самая нелепая на свете летающая тарелка приземлялась в самом унылом месте на планете, в итоге вызывая на себя гнев дворовых пацанов в адидасах. Со словами «Это наша Земля!» и «А мы из Чертаново!» это олицетворение обычных русских людей махало кулаками, а странные инопланетяне, похожие на металлических безликих обезьян, бегали вокруг них с непонятной целью.

В фильме правда всё это есть, но в роликах утаили самое важное — на самом деле это мелодрама для девочек. С любовным треугольником, где есть и прекрасный принц, и слишком эмоциональный любовник. Где тяжёлая разлука, долгие страстные поцелуи и вдохновенные рассуждения о том, что любовь важнее вечности. Желая отомстить пришельцам за смерть подруги, перезревшая школьница (и одновременно генеральская дочка) внезапно обнаруживает, что всё это время смотрела на экзоскелет, а пришелец выглядит как человек. Точнее, как модно и современно подстриженный, хорошо сложенный и милый парень, который, как потом выясняется, бессмертен и живёт в раю среди облаков, но никогда не ел блинов с вареньем и, конечно, не любил.

Если брать суть, Бондарчук переснял «Знакомьтесь, Джо Блэк». Те же конфликты, те же герои, те же комичные ситуации. Вот у нас сложные отношения с отцом после смерти матери. Вот мы учим внеземного няшного парня простым человеческим радостям — как надо здороваться, как улыбаться, как целоваться. Вот он уходит в закат, кое в чём поменяв мнение о людях, пока бедная девушка плачет, понимая, что он был самый лучший, и она будет любить его вечно, и ничего больше не будет, как прежде, и… ах, звёзды.

Только Бондарчук обернул это всё в очень плохую фантастику. Слишком вторичную и дурно снятую, но одновременно слишком напыщенную, чтобы не создать вокруг себя ложные ассоциации. Похожая завязка, шутки про лингвистику и претенциозные фразы в духе пабликов «Вконтакте» не делают фильм достойным сравнения с «Прибытием». А толпы агрессивных гопников и растерянных военных — с «Районом 9». Трудно всерьёз воспринимать разговоры о предрасположенности людей к насилию, когда массовое недовольство переходит в войну миров только потому, что некая школьница кинула взрослого пацана ради другого.

Здесь ещё Бондарчук похож на Крыжовникова: делает вид, что снимает про Россию, про народ, а в кадре — уродство. Страна-кладбище, населённая вояками, шпаной и фриками, и все постоянно шутят про зомбоящик и коррупцию, но ничего не делают, потому что это нормально. Вообще всё было нормально, пока вы тут со своей тарелкой не упали. Будем возмущаться!

И ровно как у Жоры, в пересказе всё похоже на сатиру, типа кривое зеркало — смотри на себя и стыдись. Но ты садишься, смотришь — и чувствуешь, что никто высмеивать не пытался. Просто накинул лопату говна и, возможно, смеялся.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/01/27/pritazhenie.shtml

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