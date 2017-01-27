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Притяжение:

Притяжение: Насилие

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 27 января 2017
Статьи » Рецензия Фантастика
Отзывы: [12]
 
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Притяжение

Притяжение

В отличие от случаев Андреасяна или Эрнста, сложно представить, что двигало Бондарчуком, когда он делал «Притяжение». В смысле, не очень понятно соотношение искренности, цинизма и лицемерия в этом произведении. Даже не уверен, что именно раздутое эго является причиной того, что Фёдор снимает только масштабное кино. Скорее всего, главный мотив тот же, что у Сарика — деньги.

С самого начала, ещё на трейлерах, это казалось издевательством — на уровне как раз сариковской фантастики типа «Мафии» и грядущих «Защитников». Безвкусица и подражание шли рядом с модным саундтреком и тупым пафосом, складывая впечатление, что будет пародия на половину голливудской фантастики, но в суровом, истинно православном страдальческом тоне. Самая нелепая на свете летающая тарелка приземлялась в самом унылом месте на планете, в итоге вызывая на себя гнев дворовых пацанов в адидасах. Со словами «Это наша Земля!» и «А мы из Чертаново!» это олицетворение обычных русских людей махало кулаками, а странные инопланетяне, похожие на металлических безликих обезьян, бегали вокруг них с непонятной целью.

В фильме правда всё это есть, но в роликах утаили самое важное — на самом деле это мелодрама для девочек. С любовным треугольником, где есть и прекрасный принц, и слишком эмоциональный любовник. Где тяжёлая разлука, долгие страстные поцелуи и вдохновенные рассуждения о том, что любовь важнее вечности. Желая отомстить пришельцам за смерть подруги, перезревшая школьница (и одновременно генеральская дочка) внезапно обнаруживает, что всё это время смотрела на экзоскелет, а пришелец выглядит как человек. Точнее, как модно и современно подстриженный, хорошо сложенный и милый парень, который, как потом выясняется, бессмертен и живёт в раю среди облаков, но никогда не ел блинов с вареньем и, конечно, не любил.

Если брать суть, Бондарчук переснял «Знакомьтесь, Джо Блэк». Те же конфликты, те же герои, те же комичные ситуации. Вот у нас сложные отношения с отцом после смерти матери. Вот мы учим внеземного няшного парня простым человеческим радостям — как надо здороваться, как улыбаться, как целоваться. Вот он уходит в закат, кое в чём поменяв мнение о людях, пока бедная девушка плачет, понимая, что он был самый лучший, и она будет любить его вечно, и ничего больше не будет, как прежде, и… ах, звёзды.

Притяжение

Только Бондарчук обернул это всё в очень плохую фантастику. Слишком вторичную и дурно снятую, но одновременно слишком напыщенную, чтобы не создать вокруг себя ложные ассоциации. Похожая завязка, шутки про лингвистику и претенциозные фразы в духе пабликов «Вконтакте» не делают фильм достойным сравнения с «Прибытием». А толпы агрессивных гопников и растерянных военных — с «Районом 9». Трудно всерьёз воспринимать разговоры о предрасположенности людей к насилию, когда массовое недовольство переходит в войну миров только потому, что некая школьница кинула взрослого пацана ради другого.

Здесь ещё Бондарчук похож на Крыжовникова: делает вид, что снимает про Россию, про народ, а в кадре — уродство. Страна-кладбище, населённая вояками, шпаной и фриками, и все постоянно шутят про зомбоящик и коррупцию, но ничего не делают, потому что это нормально. Вообще всё было нормально, пока вы тут со своей тарелкой не упали. Будем возмущаться!

И ровно как у Жоры, в пересказе всё похоже на сатиру, типа кривое зеркало — смотри на себя и стыдись. Но ты садишься, смотришь — и чувствуешь, что никто высмеивать не пытался. Просто накинул лопату говна и, возможно, смеялся.

Притяжение

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 badgary
Федя, Федя!!!!((((

Сходил сегодня на этот "шедевр". Люблю фантастику и каждый раз надеюсь на Дядю Федора, но в этот раз это был просто ШВАХххх...!!! Снять настолько неадекватно-быдландоское кино нужно еще умудрится. Самое главное пацаны то стараются, делают серьезное лица, кричат, пытаются что то показать. Актриса - бревно... далее

 akametall
Петя с Женей

В целом большая проблема российского кинА в том, что его очень тяжело воспринимать всерьез. Даже не так: если его воспринимать на серьезных щах - на лбу вырастет шишка от огромного количества фэйспалмов. Поскольку на 1 добротный "Легенда номер 17" приходится условно два, простигосподи, "Сталинграда" и полтора десятка маловнятных комедий... далее

 pantoff

Смотрел фильм в аймаксе. Ну что тут скажешь, в принципе сделано неплохо, намного лучше Сталинграда, но до уровня 9 роты не дотягивает. Есть несколько кардинальных ляпов в фильме, например: Почему постоянно в зоне падения корабля идет пепел со снегом??? что там такое могло гореть, если неделю (!!!!) идет пепел... далее

Остальные отзывы: [ 12 ]
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Притяжение:

Притяжение
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 16
трейлеры: 4

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