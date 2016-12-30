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Ахтунг! Фанатское кино

Викинг:

Викинг: Трудно быть фильмом

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 30 декабря 2016
Статьи » Рецензия Исторический
 
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С «Викингом» всё изначально было и символично, и предсказуемо. Он действительно заслужил звание самого важного, громкого, богатого отечественного фильма в этом году. Настолько хороших с точки зрения постановки картин у нас не делали уже очень-очень давно, и никакие «сталинграды», «ледоколы», «адмиралъы» и так далее не выглядели даже в половину достойно так, как «Викинг». До него последний раз тот же уровень показывал только «Турецкий гамбит», который, к слову, тоже был проектом Эрнста.

Но в то же время «Викинг» в объявленный Год российского кино собрал в себе всё самое обидное или просто плохое, что для нашего кино характерно. И это было очевидно заранее, если посмотреть на все большие фильмы, которые продюсировал Эрнст. Он может сколько угодно говорить в интервью, как сильно они все старались, что работали на совесть, но раз за разом его проекты наступают на одни и те же грабли, и не было никаких причин надеяться на то, что человек осознал собственные ошибки. Не было — и правильно.

Что старались, конечно, тоже правда. Впечатлять картинкой начинают с первой же минуты, а десять минут спустя фильм проваливается в такое брутальное дно, что его правильнее сравнивать не с «Игрой престолов», а, как минимум, с «13-м воином». Да, брат идёт на брата, ты сын рабыни, я не пойду за тебя, дальше — братоубийство и борьба за трон, но тут нет никаких особых интриг, а только морды в грязи, изнасилования, сиськи и снова морды в грязи. Что Полоцк, что Киев построены из говна и палок, а знать вся думает только о кровной мести. В лучшие моменты «Викинг» напоминает лайтовую цветную версию «Трудно быть богом», где в кадре сплошные безнадёжные дикари, и вот-вот они друг друга окончательно перережут, а женщин и детей сожгут или разрубят пополам на счастье.

Викинг

По крайней мере, всё так в версии для взрослых. За два часа почти все успевают не только поваляться лицом в луже, но и обмазаться кровью, а Бортич раскрывается настолько, что теперь может спокойно сниматься в порно. Трупы копятся, через каждые пять минут огромная массовка куда-то бежит, битва сменяется дракой, драка — нашествием, нашествие — опять битвой.

Только сценария нет. Простые человеческие диалоги звучат считанные разы. Есть короткие перебранки, неуклюжие реплики-объяснялки и броские фразы для трейлеров — и всё. Ощущение, что снимать стали, имея на руках только общий синопсис. События и поступки постоянно объясняются за кадром, но рассказчик уныл, а под конец опускается до претенциозных и смешных оборотов вроде «Шум моря говорит о вечности».

Персонажи в лучшем случае раскрываются слабо, а в худшем — только слегка обозначаются. Сплошь призраки — от печенегов и викингов до недолюбовницы Ирины и Варяжки, которому досталась бесславная судьба главного врага князя Владимира. Да и сам Владимир тут только на словах, а на деле просто немытый и волосатый Козловский, которому не веришь даже в главной для персонажа сцене — на исповеди в церкви. Он-то старается, и вообще Козловский — хороший актёр, но сцена не работает, не получается живой человек. Если кто здесь аутентичный и убедительный, так это лишь языческие жрецы. Ну, и у Бортич иногда.

Викинг

Наконец, на середине становится банально скучно. Не потому что рассказ сбивчив, и вся история выглядит как нескончаемое насилие — это смягчается картинкой (хотя повсеместное слоу-мо начинает раздражать почти сразу). А потому что после первой временной победы над печенегами, уже становится очевидно, к чему Эрнст с компанией ведёт.

Последний час ты тупо ждёшь, когда Владимир додумается променять невыгодное язычество на более мирное христианство. Причём сначала кажется, что авторы покажут это просто как дальновидное и мудрое решение — принять христианские ценности и таким образом прекратить бесконечное кровопролитие. Но они традиционно выходят на дико фальшивую и неубедительную сказку про то, как Владимир расплакался и обрёл веру, и все вдруг стали счастливы, и киевляне потом в чистых белых рубахах, с горящими глазами и улыбками пошли массово принимать крещение в Днепре.

Мало того, что два часа ты всего лишь смотришь неровную нарезку красивых картинок, вольно пересказывающих историю, так под конец она превращается пошлятину и пропаганду. Как и практически всё нынешнее русское кино.

Викинг

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Викинг:

Викинг
постеры фильма: 8
кадры из фильма: 9
трейлеры: 5


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