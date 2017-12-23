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Яркость: Тренировочный фильм

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 23 декабря 2017
Статьи » Рецензия Приключения и фэнтэзи
 
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Netflix потратилась на свой первый классический полнометражный блокбастер, чтобы эгоистично, демонстративно показать его только у себя. Этакий фак в сторону остальных кинокомпаний и особенно «Диснея», который намерен убрать из Netflix все свои фильмы и запустить собственный лунапарк. Но все так увлеклись показухой и бизнес-стратегиями, что не заметили, как заранее обрекли кино на сложную критику, наняв самых ненавистных на сегодня у западной прессы режиссёра и сценариста — Дэвида Эйра, снявшего «Отряд самоубийц», и Макса Лэндиса, написавшего «Виктора Франкенштейна» и «Ультраамериканцев». А потом эти двое ещё не нашли общий язык, в итоге поделив кино напополам.

Из «Яркости» стоило вырезать первые полчаса. Или остальные полтора. Судя по всему было так: Макс Лэндис в фирменной манере сочинил бессмысленное, но прикольное городское фэнтези, что-то типа «Людей в чёрном», на что Дэвид Эйр поморщился и решил добавить Смысла, переписав первый акт в очередной «Тренировочный день». Потому что ничего другого написать он не может. Поэтому само фэнтези, нормальные диалоги и просто какой-то сюжет начинаются сильно позже, а стартует кино как бытовушная полицейская драма с максимально дубовым социальным подтекстом. Проходит всего пара минут фильма, как Уилл Смит убивает фею со словами «сегодня жизнь фей ничего не значит», отсылая к реальному лозунгу и движению Black Lives Matter. А потом объясняет дочери, что «орки не тупые, все расы разные, но это не значит, что одни умнее, а другие тупее» — и всё в таком духе.

Тут же приезжает его напарник-орк, и начинается тот самый тренировочный день. Опытный коп против новичка. Покатушки по злым улицам и разговоры за жизнь во время полицейской рутины. Только буквально все диалоги — о расовой ненависти к оркам, потому что они орки. Коллеги их унижают, простые пацаны на улице — тоже. Всё безрадостно и сурово. Заодно под напарника-орка роют компромат и в добровольно-принудительной манере Смита просят сдать напарника. Типа, а мы тебе долги простим.

Яркость

Но через полчаса всё это оказывается неважно. Именно тогда наконец стартует сюжет, сумасшедшие начинают лепетать про Тёмного лорда, и появляется волшебная палочка, которую хотят получить все — и социальный подтекст вымывается из кино подчистую. Зачем нас долго морозили топорным морализаторством — непонятно. Чтобы было о чём с прессой поболтать.

Дочь и жена Уорда — лишние. С тем же успехом герой Уилла мог быть холостяком — фильму пошло бы только на пользу. На линию о предательстве напарника потрачено больше экранного времени, чем нужно, потому что линия ни к чему не приводит. В конце про долги героя вообще никто не вспоминает, даже он сам. То есть, полчаса информационного мусора, потому что потом начинается другое кино, где два копа просто бегают по районам, от передряги к передряге, а за ними гоняются элитные эльфы-убийцы, мексиканцы-гопники и мафия орков.

Там уже видно Лэндиса во всей красе. Этот парень свои сюжеты именно конструирует. Берёт разные клише и собирает в причудливом порядке. Типичный постмодерн. В итоге полнометражные работы Лэндиса больше похожи на пилоты сериалов или концепты для видеоигр. Он в первую очередь создаёт миры и населяет их прикольными персонажами, а не рассказывает истории. И всё это касается «Яркости» тоже. Концепт и герои у него получились, а вот история — так себе. Например, если разбирать второстепенных персонажей, то по отдельности они все фиг знает зачем — скорее, заявить о своём присутствии, чем помочь сюжету. Например, агенты ФБР всю дорогу не знают, чем заняться, но зато колоритные — и так со многим.

Яркость

Лэндис и Эйр — это вообще страннейший тандем. Эйр почему-то делал насупленное криминальное кино, которое не пыталось быть бодрым и фановым, хотя сюжет Лэндиса этого требовал. Но с другой стороны, только Эйр и его съёмочная команда, пришедшая с ними, смогли бы сделать реально приземлённое городское фэнтези, без засилья хромакея, со сложным гримом для актёров вместо компьютерной графики. Картинка — прекрасная. Уехавший в Голливуд Васьянов создает чудесные, красивые, атмосферные кадры в не самых искушённых декорациях. И саундтрек подобран чётко. Подыгрывает сценарию, где может.

Так что по большому счёту кино неплохое, а местами даже хорошее. Гораздо более внятное и ровное, чем «Отряд самоубийц». Ему не хватает цельности, потому что авторы как в басне, однако с другой стороны, у него всё-таки есть стержень — это Смит и Эджертон. Что бы ни происходило, в какую бы сторону ни тянуло сюжет, кино получается про них. Они не изменяют себе. Они прикольные. Классические напарники. И хорошо бы, чтоб они вернулись.


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постеры фильма: 2
кадры из фильма: 14
трейлеры: 8


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