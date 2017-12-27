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Движение вверх: Мюнхен



Он весь день хватает мячик и бросает вдаль,

У него медаль.

«Ногу свело»

Роман КОРНЕЕВ , 27 декабря 2017

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Каждый первый успех в отечественном кино норовит создать новый псевдоканон, от которого потом приходится годами избавляться, наблюдая очередные провальные поделия. Так режиссёр Мегердичев буквально ценой собственной карьеры закрывал тему отечественного городского фэнтэзи фильмом «Тёмный мир» (впрочем, урок всё равно не был усвоен и последовали ещё более провальные «Ночные стражи»). Долгострой «Метро» сам собой ничего не закрывал, но до финансового успеха римейка «Экипажа» ему было ой как далеко, да и сама по себе эпоха дорогих постановок нас, кажется, покинула окончательно, если не считать государевых прожектов вроде очередного «Викинга», который не имел шансов окупиться просто потому, что такой бюджет вообще не рассчитан на наши кинопрокатные реалии.

Впрочем, зачем вообще существуют такие фильмы и с какой целью они снимаются (ну, вне рамок банального попила) — для наблюдателей остаётся загадкой, разве что таковой целью служат формальные отчёты Минкульта о доле отечественного кино в прокате. В чём смысл именно этих искомых процентов, а не, например, соотношения вложения-результат, для всех, кроме товарища Мединского, тайна великая есть, но тем не менее, именно в эту сторону нынче принято накручивать статистику, потому такое кино выходит и будет выходить впредь, и в целом успешный старт «Легенды номер 17» сначала зарядил в наш прокат череду альманахов, приуроченных к скандальной допинг-олимпиаде, которые не видел, кажется, вообще никто, а потом и нового ура-проекта, после череды раздумий получившего косноязычное название «Движение вверх».

Поскольку Мегердичев к тому моменту успел отмучиться в горниле бекмамбетовских «Ёлок» и потому снова обрёл статус крепкого ремесленника, и про спорт он уже снимал, его кандидатура в итоге и одобрена, тем более что под присмотром Михалкова у нас выдают приличный результат даже такие странные товарищи, как Николай Лебедев, так что беспокоиться господам министерским было не о чем — каждый выделенный рубль (не без помощи телеканала «Россия») будет так или иначе превращён в проданные билеты. Что же до ожидаемого качества — уже первый трейлер примерно продемонстрировал, что нас ждёт — потные мужчины с телесами качков и бритыми подмышками будут превозмогать, изображая в кадре легендарных советских баскетболистов, довольно случайно обыгравших американских студентов в финале трагической мюнхенской олимпиады 72 года .

Оставался только вопрос, зачем вполне привычным образом апрельский релиз запихнули в итоге на декабрь, но тут см. выше, год удачный, надо добиваться максимальной возможной доли. Вот и добиваются, прибавляя туда всё, включая явно прошлогоднее, дабы получить на выходе искомые красивые цифры. Спасибо внезапному успеху «Гоголя» и «Бабушки лёгкого поведения», помогли сверх плана прибавить лишний миллиард.

Но смотреть «Движение вверх» эти расклады ничуть не стимулировали — по всему выходило, что там будут орать как в «Легенде номер 17», только даже Козловского в кадре не будет, а он у нас вместе с Хабенским единственный нынче, кто умеет работать звездой в кадре. Плюс, возвращаясь к исходной мысли этого текста, закрытие старых случайно выстреливших тем у нас происходит куда бодрее (и чаще), чем открытие, а Мегердичев по этому делу вообще один из главных специалистов, и шансы на то, что на выходе получится не очередная шляпа, были перед началом сеанса так малы, что хотелось заранее зажмуриться.

И, надо отметить, первые 10 минут фильм честно изображает ровно то, что от него ожидалось. Странные люди в гриме а-ля советские семидесятые произносят немотивированные речи, бьют себя в перси за советский спорт, сыплют килограммами незнакомых неспециалистам фамилий из мира легенд советского баскетбола, почему-то отчаянно педалируют межнациональные и диссидентские темы (в каждой первой сцене обязательно должен быть конфликт!), плюс по новой отечественной моде буквально в каждый сюжетный извив тщательно всунуты полубезымянные женские (и детские) персонажи, которые должны потом всю дорогу заламывать руки за кадром и вообще с немым укором стимулировать спортсменов на победу. Ну, и разумеется, как же без них, образы мудрого, хотя и сомневающегося руководства, которое и по шапке даст, и, если надо, поддержит. В общем, разве что никто не орёт, ибо Машков, в отличие от Меньшикова, умеет играть не только горлом, но и лицом.

На этом из зала вроде как можно было начать выходить, ибо сюрпризов кинопросмотр не обещал от слова совсем, но на десятой (ну, ладно, двадцатой) минуте сеанса, когда ты, наконец, привыкаешь к необычной типажности всех спортсменов (а они показаны именно что традиционными для этого спорта дылдами) и перестаёшь морщиться от довольно грубо выстроенной мотивации, почему-то сплошь вращающейся вокруг премиальных денег, пусть и необходимых на лечение сына, но бабки в конвертах, в виде икры или контрабанды, тут реально суют в кадр через сцену. В общем, когда глаз приноравливается вычленять суть, а ухо учится игнорировать нарочитые загибоны про свободную Литву (что в указанные годы было равносильно волчьему билету, тем более что именно Паулаускас был капитаном команды), с этого момента тебе внезапно открывается соверщенно новый фильм, каким-то чудом завёрнутый в исходную концепцию «Движения вверх».

Наверное, это происходит на той самой тренировке с батутами, где у спортсменов неожиданно даже для постановщика как будто реально прорезаются крылья, а великий тренер становится великим тренером, а не просто помятым мужиком, который внезапно на ровном месте решил обыграть американцев.

И тут ты начинаешь различать характеры спортсменов, а главное внезапно проникаешься их стремлением к победе как самоценной вещи, и Сергей Белов наконец из просто нелюдимого типа с вечно каменным лицом становится таким советским Арагорном, который не просто играет в типажность и преодолевает в кадре, а который действительно все силы отдаёт любимому спорту.

Плюс все интерлюдии с грузинской свадьбой, поиском родственников, захватом в заложники израильской команды, попыткой к бегству так или иначе удачно ложатся в общую канву, не царапая больше глаз и не набивая оскомину там, где в «Номере 17» был лишь один тупой ор.

В общем, к тому моменту, когда на экране появляется удачный ход со счётом и временем прямо поверх картинки, а на площадку выходят пресловутые американцы (пусть и описанные в фильме не зелёными студентами, самому старшему из которых было 22 года, а матёрыми профи), то опять же совершенно внезапно оказывается, что, в отличие от хоккейного панно, тут они показаны не дикими зверьми, а вполне симпатичными ребятами, которые точно так же боятся проиграть (по фильму — впервые с 36 года, хотя в реальности наши уже побеждали американцев, например, на чемпионате мира 59 года), и точно так же достойны победы, как и наши спортсмены.

Таким образом, когда наступает момент кульминационных «самых длинных 10 секунд в истории мирового баскетбола», результаты которых до сих пор не признаются теми же американцами, то зритель уже окончательно готов болеть за баскетбол в традиционном понимании этого слова. Понятна цена победы, знакомы герои драмы, нерв происходящего взвинчен до нужного предела, на табло 49:50, и хотя нужно быть очень ленивым или далёким от истории спорта человеком, чтобы не знать, как всё закончится, даже для тех, кто уже видел любой из десятка документальных фильмов и видел собственно ту трансляцию, даже для них финал снят предельно напряжённо, технически грамотно и очень драматично.

Нам даже покажут под титры тот самый нелепый двухочковый, где Александр Белов сам не поверил, что вокруг действительно никого и каким-то неуверенным подскоком всё-таки буквально положил мяч в корзину. Именно таким выглядит и сам фильм. Он словно до последнего не верит, что получилось. Не очередное взвейтесь-развейтесь, а приличное кино, где есть эпоха, люди в ней (что бы там ни думали вдовы спорсменов) и пусть донельзя спорная, но действительно легендарная победа.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/12/27/dvizhenievverh.shtml

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