  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2017 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы WIKI  

Выбор редакции: маст си

Ла-Ла Ленд:

Ла-Ла Ленд: Счастье

Никита КОМАРОВ, 13 января 2017
Статьи » Рецензия Мюзикл
 
Поставьте фильму оценку!

Ла-Ла Ленд

«Ла-Ла Ленд» принадлежит к числу фильмов, объявляющих о своих намерениях в первой же сцене. Позаимствовав визуальный гэг с растягиванием кадра до формата Cinemascope из музыкальной комедии 1956 года «Эта девушка не может иначе», первое, что он показывает — вид на лос-анджелесскую пробку в ещё один день палящего солнца, где все застряли намертво и совершенно не романтичным образом. Но вскоре перебивающие друг друга радиостанции стихают, обитатели машин выбираются наружу, и перед зрителем тут же разворачивается бойкий четырёхминутный музыкально-танцевальный номер, включающий в себя несколько дюжин исполнителей (в том числе на велосипедах и скейтбордах) и снятый летающей повсюду камерой без видимых монтажных склеек, что, с одной стороны, для этой конкретной сцены необязательно, с другой — не перетягивает на себя внимание и не нарушает динамику музыки.

Выпустив наружу свою заразительную энергию, все вновь садятся за руль, и наступает время для отрезвляющего момента кульминации: каждый из них по-прежнему стоит на том же самом месте. И даже когда они вновь двинутся вперёд, то приедут вовсе не туда, где хотят быть.

На протяжении следующих двух часов «Ла-Ла Ленд» будет использовать чуть ли не каждый свой кадр и как минимум половину диалогов, чтобы обмывать заложенные в этом прологе идеи, в процессе вступая во всё более активный разговор с самим собой и с бесчисленными фильмами, которые так или иначе вошли в его основу. От начала и до конца это кино, построенное на контрастах — между реальным и воображаемым Голливудом, реальными и воображаемыми романтическими отношениями, успехом и неудачей, прошлым и настоящим, чувствами персонажей и их словами, созданием движущихся картинок и эффектом, который они производят на тех, кто их видит.

Ла-Ла Ленд

Даже внутри скромной фильмографии Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд» важным образом сходится и контрастирует с обоими предыдущими фильмами, которые он написал и поставил. Его дебют, «Гай и Мэделин на скамейке в парке» — также музыкальная мелодрама, но снятая им в 2008 году на чёрно-белую 16-миллиметровую плёнку с прикреплённым к камере микрофоном; принесшая ему заслуженную первую славу «Одержимость» — также кино о компромиссах и жертвах, на которые идут люди ради достижения мечты, но сделанное как злой клаустрофобный триллер, чей финал в полной мере раскрыл талант режиссёра ставить умопомрачительные индивидуальные эпизоды.

В «Ла-Ла Ленде», сценарий которого Шазелл начал писать в 2010 году, наконец-то обретший полную свободу действий вундеркинд, по сути, объединяет избранные элементы обоих этих фильмов внутри одного гигантского оммажа фактически всем разновидностям классического мюзикла, на которых он вырос. Второй музыкальный номер (он же — самый необязательный), за четыре минуты перелетающий из тесной квартиры на многолюдную вечеринку у бассейна, кивает экстравагантным номерам Басби Беркли; первый романтический дуэт в парке — Фреду и Джинджер; бессловесные бальные танцы — Джину Келли. Музыка Джастина Гурвица — как энергичные мелодии, сопровождающие первые несколько песен, так и полная меланхолии заглавная тема, — и экспрессивная окраска декораций и костюмов напрямую отсылают к Жаку Деми и Мишелю Леграну, которые сами полвека назад уже вдохновлялись всё теми же американскими мюзиклами 50-х.

Это фильм о людях, которые проводят всю свою жизнь в окружении наследия кино и музыки и отчаянно хотят этому наследию соответствовать; персонаж Гослинга — сноб и пурист, вынашивающий мечты о хипстерском джаз-клубе, героиня Стоун после неудачных кинопроб возвращается домой к висящим повсюду постерам голливудской классики и огромному плакату с Ингрид Бергман. (Забавно, что именно мюзиклов в их мире явно не существует, в этом смысле создатели осторожно держат дистанцию.)

Ла-Ла Ленд

Ровно такими же людьми этот фильм и сделан, и Шазелл, пользуясь заработанной им властью, позволяет своим героям пережить свой собственный роман из тех, что бывают только в кино; кульминацией этого служит эпизод, в котором они в буквальном смысле возносятся к звёздам, после чего первый поцелуй игриво подчёркивается триумфальным ударом по зрительским ушам. Но неприятная реальность, одновременно используемая режиссёром как повод для музыкальных номеров (тут и затор, и потерянная машина Стоун, и выходящий из строя на сеансе проектор) и демонстративно прекращающая те же самые номера, всё настойчивее даёт о себе знать — до тех пор, пока герои не спускаются с небес на землю окончательно, и фильм не превращается из романтической комедии в драму, под конец формируя совершенно неожиданную прокатную рифму со «Светской жизнью» Вуди Аллена.

При таком необъятном содержательном грузе, который «Ла-Ла Ленд» пытается нести, неудивительно, что общая картина производит лучшее впечатление, чем детали; в том, что касается последних, страдает как непосредственная история любви, после остроумного флирта и промеж танцев сводящаяся к быстрой нарезке из объятий и поцелуев, так и привносящая нужный конфликт, но вполне схематичная сюжетная линия с участием Джона Ледженда.

Но в финальной трети, когда музыка звучит всё реже и реже, ослепительные цвета увядают, а персонажи накапливают опыт и получают возможность оглянуться назад, фильм становится сложнее и интереснее, и в число его самых эмоционально задевающих моментов входят уже не только сложнопостановочные аттракционы, но и очень просто снятые и смонтированные диалоги. Чуть позже наступит время для ещё одного в карьере Шазелла грандиозного финала, но и в нём кажется особенно важным, что это первый раз, когда режиссёр позволил себе полностью закрытую концовку. Поступки совершены, последствия известны, и всё, что можно сделать — оглянуться назад и помечтать ещё раз.

Ла-Ла Ленд

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/01/13/lalaland.shtml
Превью галереи кадров целиком
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Ла-Ла Ленд: расписание сеансов
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
ЛоганТри икса: Мировое господствоДжон Уик 2Трансформеры 5: Последний рыцарьКрасавица и чудовищеНа пятьдесят оттенков темнееТачки 3Спасатели Малибу

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "МЮЗИКЛ"

«Энни»:
Щас спою!
Музыкальные номера не рассказывают историю героев, не передают их настроение, а лишь весьма прямолинейно иллюстрируют сюжет и персонажей, из-за чего даже любителям мюзиклов может быть неловко

РЕЦЕНЗИЯ
Отверженные: Город поющих призраков


«Отверженные»:
Город поющих призраков

Никита КОМАРОВ

В этой истории с предельной регулярностью встречаются моменты, указывающие на то, чем она могла бы быть при менее кондовом и искусственном подходе — а именно, печальной и красивой повестью о вечно поющих и не всегда слышащих друг друга ангелах Парижа, пытающихся выстроить свою жизнь под гнётом неумолимого времени. На экране вместо этого предстаёт монотонная и беспомощная мелодрама, включённая на полную громкость, но вызывающая от этого только меньше эмоционального ответа. Комментариев: [3]


РЕЦЕНЗИЯ
Маппеты: Плюшевое кино


«Маппеты»:
Плюшевое кино

Роман КОРНЕЕВ

Сюжет пьесы понятен — это такая мини-трилогия про полностью двинутого фаната маппетов, который сначала живёт себе с девушкой-училкой в городке Смолвилль, далее идёт роуд-муви про сборы старой команды, и, собственно, третий акт — это непосредственно шапито-шоу в явном виде. В целом, конечно, балаган. Но балаган очень милый, и главное — полностью отвечающий не только представлениям «Диснея» о прекрасном, но и наследию оригинала. И даже брутальные «муппеты» так хороши, что аж слеза прошибает.


Также на Кинокадре :

«Кредо убийцы»:
Икар
Простой сюжет о противостоянии зла и добра обрастает претенциозными философскими выпадами о свободе воли и насилии. Фильм возносится на совсем другой уровень — туда, где не было ни одного блокбастера

«Викинг»:
Трудно быть фильмом
Мало того, что два часа ты всего лишь смотришь неровную нарезку красивых картинок, вольно пересказывающих историю, так под конец она превращается пошлятину и пропаганду. Как и практически всё нынешнее русское кино

Новинки 2017: «Призрак в доспехах», «Чужой: завет», «Бегущий по лезвию 2049»
Начало нового года - всегда время надежд, в случае с кинематографом эти надежды обычно лечатся информированием. Однако если взглянуть на планы грядущего проката, то каждый из нас найдёт себе пару любопытных релизов

Дед Мороз. Битва магов:
Вымораживая
Рядом с отвратительными хромакейными задниками, кошмарными мультяшными летающими санками и бедными лошадьми, которые поскальзываются на ледяной дороге, полно красивых, стильных и просто технически отличных кадров

2016: Итоги года кино
Подведение итогов — занятие неблагодарное, впоследствии обязательно выяснится, что самое интересное ты пропустил. Новый год заставляет нас обернуться и попытаться вспомнить, чем нам запомнился предыдущий

Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории:
Утечки в реакторе
Главное открытие состоит в том, что это вообще не один фильм, а два, и первый является растянутым бесполезным прологом второго. Должен пройти час, чтобы все забрались в корабль и произнесли в рацию импровизированный позывной
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 январь февраль март апрель
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ла-Ла Ленд:

Ла-Ла Ленд
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 33
трейлеры: 7


Обновления

Новости кино:
«Рай» Кончаловского получил «Белого слона» как лучший фильм года
13 января Гильдия киноведов и кинокритиков вручила свои награды «Белый слон»...
5 лучших роликов недели: чёрный Гарри Поттер, роботы и пародия на Канье Уэста
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Логан
Логан, Logan
Прокат в России: 2 марта 2017 года
кадров: +13

Три икса: Мировое господство
Три икса: Мировое господство, xXx: The Return of Xander Cage
Прокат в России: 19 января 2017 года
постеров: +1, кадров: +30
» О съёмках 3
» О съёмках 2

Молчание
Молчание, Silence
Прокат в России: 26 января 2017 года
кадров: +35
» Русский трейлер

14 января, суббота
«Логан», обновление
Кинокомпания 20th Century Fox позволила Хью Джекману поделиться со своими поклонниками твитом, содержащим официальный синопсис фильма «Логан»...
Lucasfilm не станет воссоздавать образ Кэрри Фишер для «Звёздных войн: Эпизода 9»
После внезапной смерти Кэрри Фишер, снявшейся в легендарной фантастической саге Джорджа Лукаса «Звёздные войны» в роли принцессы Леи...
Вуди Харельсон сыграет в «Хане Соло» криминального авторитета
Кинокомпания Lucasfilm официально подтвердила участие Вуди Харельсона в фильме Фила Лорда и Криса Миллера «Хан Соло. Звёздные войны. Истории»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Их звёздные полтора часа, Their Finest new
кадров: 3
» Трейлер

Твин Пикс
Твин Пикс, Twin Peaks new
постеров: 1, кадров: 3
» Тизер 3
» Тизер 2
» О съёмках
» Тизер

Женщины ХХ века, 20th Century Women
» Отрывок

13 января, пятница

Новости кино:
Гильдия американских режиссёров объявила номинантов
12 января стали известны номинанты на награду Гильдии режиссёров США. Все пять претендентов уже упоминались в различных номинационных списках текущей предоскаровской...
Warner Bros. запускает в производство «Корпус Зелёных фонарей»
Warner Bros. и DC Films приступили к разработке кинокомикса «Корпус Зелёных фонарей». Сценаристами в проект назначены Дэвид Гойер и Джастин Родс...

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Ла-Ла Ленд: Счастье

Музыка звучит всё реже и реже, ослепительные цвета увядают, персонажи накапливают опыт и получают возможность оглянуться назад, а фильм становится сложнее и интереснее

Закон ночи: Шляпных дел мастер
Такое кино прокатило бы ещё десять лет назад. Возможно. Мы тогда не были избалованы телевидением, а потому были снисходительнее

Викинг: Трудно быть фильмом
В объявленный Год российского кино фильм собрал в себе всё самое плохое, что для нашего кино характерно

Кредо убийцы: Икар
Простой сюжет о противостоянии зла и добра обрастает претенциозными философскими выпадами о свободе воли и насилии

Новинки 2017: «Призрак в доспехах», «Чужой: завет», «Бегущий по лезвию 2049»
Если взглянуть на планы грядущего проката, то каждый из нас найдёт себе пару любопытных релизов

Фрэнк и Лола: Уйти нельзя остаться
Нуарная мелодрама, психологический триллер и детектив, угрожающий уйти в трагедию — фильм плавает между всеми этими жанрами, играя и с главным героем, и со зрителем

Американская милашка: Путешествие
Своих вершин это кино достигает не как заявление, но именно как непредсказуемый вихрь из эмоций и музыки, затягивающий в себя людей, которые сами это едва осознают

Шерлок: Начало сезона: Офигевая с М
Целая серия вот такого бессюжетного варьете — это перебор даже для Моффата, и он нехотя начинает двигать сюжет... лучше бы он этого не делал вовсе

2016: Итоги года кино
Подведение итогов — занятие неблагодарное, впоследствии обязательно выяснится, что самое интересное ты пропустил
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре
На DVD или Blu-Ray
По телевизору
Через спутник в HD
С торрентов
В социальных сетях
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV
результаты
Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре 40%
На DVD или Blu-Ray 8.8%
По телевизору 4.8%
Через спутник в HD 2.3%
С торрентов 32%
В социальных сетях 3.8%
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV 8.5%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Викинг», рецензия . «Кредо убийцы», рецензия . 2017: главные новинки года, анонс . «Ла-Ла Ленд», рецензия . 2016: Лучшее и худшее, итоги года . «Закон ночи», рецензия . «Американская милашка», отзыв . «Пассажиры», отзыв . 2016: бокс-офис России и мира, итоги . «Шерлок», начало 4 сезона, отзыв . «Фрэнк и Лола», отзыв . «8 чувство», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Ла-Ла Ленд", "Кредо убийцы", "Закон ночи", "Три богатыря и Морской царь", "Викинг", "Почему он?", "Викинг 18+", "Монстр-траки"
Новинки кино 2017: "Три икса: Мировое господство", "Притяжение", "Великая стена", "Джон Уик 2", "Лего Фильм: Бэтмен", "На пятьдесят оттенков темнее", "Обитель зла: Последняя глава", "Патерсон", "Защитники"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   