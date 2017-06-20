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Американские боги: Шутя

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 20 июня 2017

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Нил Гейман написал очень много разного, но «Американские боги» — всё-таки его литературная вершина. Роман неровный, вязкий, странный и угрюмый, долгое время как будто бессюжетный, сконцентрированный на деталях и рефлексии, а по всему этому прекрасно передающий чувство большого путешествия. Идеальной экранизацией стало бы многочасовое кино, среднее между «Залечь на дно в Брюгге» и «Страхом и ненавистью в Лас-Вегасе», и тот сериал, который теперь мы имеем, иногда действительно такой.

Первые серии мало отходят от книги, в основном сокращая, а не добавляя по сюжету, а многие диалоги воспроизводя дословно. Старый бог и бывший зэк по-прежнему катаются по Америке, пытаясь собрать других старых богов на войну с богами новыми. Только темп рассказа абсолютно другой — Брайан Фуллер, шоураннер «Ганнибала», со всей прежней командой ожидаемо снимает ровно как раньше, то есть клипово, стильно, избыточно.

Главный актёр, правда, харизмой не вышел, хотя вроде бы аутентичен. Зато все прочие соревнуются в обаянии, независимо от размера роли. Все по очереди крадут шоу: от излишне темпераментного лепрекона Суинни, мёртвой, но наглой жены Лоры и мистера Среды, который долгое время больше похож на детектива Коломбо — до эпизодических персонажей вроде Чернобога, играющего в шашки, и старушки Зори Вечерней, пьющей водку с горла.

Но чем дальше, тем очевиднее, что Фуллер играется с «Богами» ровно так же, как игрался с «Ганнибалом», который, напомню, в конце концов довёл до очень красивого, но бессюжетного яоя. Радовались только девочки-фанатки. Фуллеру, как и Гейману, почти безразличен центральный сюжет, но! взамен Гейман прописывал внутренний мир главного героя и переосмысливал простые бытовые вещи. А Фуллер, напротив, с Тенью не работает. Главный герой сериала внезапно максимально неинтересный и даже лишний. Он как потерявшаяся девочка, и слава богу, что харизмы Макшейна хватает на двоих. Даже мёртвая жена Тени раскрыта лучше его самого (не говоря уже о том, что в книге она совсем проходный персонаж, и не занимает так много внимания).

Фуллер уходит с головой в контекст, часто сильно забывая про всё остальное. Книжные интерлюдии, которые обычно идут под нож в экранизациях, он сохранил и расширил с большим энтузиазмом. В любой серии огромный кусок времени уходит на отдельную новеллу, связанную с общим сюжетом либо никак, либо очень косвенно. То есть, это обычные короткометражки, где авторы каждый раз пробуют что-то новое ради фана — вплоть до CG-мультфильма.

В предпоследней серии Фуллера заносит настолько, что предыстория лепрекона становится в ней основной, формат картинки окончательно переходит на анаморф, а Эмили Браунинг дают отдельную роль ирландской иммигрантки просто потому, что почему бы нет, пусть играет. А что показывают до черта неважных событий, это как будто его не волнует. Зачем нам всё это жизнеописание с двойным пересечением океана и прочими тяготами жизни? Незачем. И даже морали никакой. Но почему бы не снять, да.

Слишком многое происходит просто так. Раз за разом вклиниваются новые побочные сюжетные линии, которые никакого смысла не несут или, в лучшем случае, обещают завершиться в следующем сезоне. Режиссёры и операторы всё чаще понтуются на голом месте, как понтуются и сами боги, как старые, так и новые. Они сотрясают воздух и показывают фокусы, но без всякого смысла. Джиллиан Андерсон в роли парящей Мерилин Монро — это прикольно, но весь эпизод — совершенно пустой, у него никаких последствий. Чисто фан-сервис. Понабрали харизматиков — и давай делать всё то, что было в последних сезонах «Ганнибала».

Фуллер распыляется на второстепенные вещи, но только ради приколов и внезапных высказываний. Из предыстории Нанси он делает замечание про угнетение чёрных, а из сюжетов про ирландку и вагино-богиню — про угнетение женщин. Появление джина выливается в банальный прямолинейный гей-романс (встретились два одиночества, секс, занавес). Отдельную серию он тратит вовсе ради сатиры на американских националистов и оружейный культ. Получается, само собой, не мистификация быта, как у Геймана, и не рассказ про забытых богов, которые пытаются выжить в современном мире, а какой-то марш по нынешней медийной повестке. И какой бы темы Фуллер ни касался, говорит он грубо и однобоко.

Так что «Боги» — совсем противоречивое кино, которое стартует как второй «Проповедник», но затем сворачивает в сторону последних сезонов «Шерлока», куда приписывают до кучи самый дубовый социальный подтекст на свете. Обычно на такую метаморфозу уходит несколько сезонов — Фуллер умудрился совершить её за восемь серий.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/06/20/americangods.shtml

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