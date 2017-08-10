  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2017 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы WIKI  

Валериан и Город Тысячи Планет:

Валериан и Город Тысячи Планет: Странные картинки

Роман КОРНЕЕВ, 10 августа 2017
Статьи » Рецензия Фантастика
 
Поставьте фильму оценку!

Сказав всё, что хотел сказать, в фильме «Ангел-А», Люк Бессон перестал мстить Голливуду, чтобы пуститься во все тяжкие с бесконечными «Минипутами» и по пути как-то незаметно для себя превратился во французскую версию Бекмамбетова, вместо того чтобы оставаться французским предтечей Содерберга. То есть он что-то такое снимает раз за разом, и умения не занимать, и продюсерского таланта вагон, а вот утерян навык разговора со зрителем не через губу. По-прежнему дуется на него мастер. На, на, восклицает он на каждой премьере, жри, чего же тебе ещё надо, жри, я ж тебе вон сколько всего навалил!

Не ведётся зритель. Не идёт на контакт. Во времена «Пятого элемента» шёл, а потом чего-то перестал. Это притом, что когда Бессон-продюсер всё-таки наступает на горло Бессону-режиссёру, всё внезапно становится нормально: если «Люси» как совершенно небессоновское кино и, по сути, такая «Заложница» в юбке, вполне себе проканала, то например «Адель» вообще была непонятно для кого снята. Да и свежеиспечённый «Валериан и Город Тысячи Планет» (тоже, кстати, по комиксу), хоть и выглядел в трейлерах, что называется, богато, и двести миллионов китайских денег на спецеффекты были потрачены не зря, но ощущение творящегося на экране бессистемного хаоса возникало уже тогда.

Это именно что хаос, в котором поставленная самому себе задача звучала так — тех же щей, да погуще влей. То есть взять картинку комиксового оригинала, замешать на стилистике «Пятого элемента» (слово «мультипаспорт» обязательно вставить в скрипт), смешать до консистенции клубничного смузи и в таком виде подать зрителю. Ярко, громко, максимально нелепо, но с огоньком.

Валериан и Город Тысячи Планет

В принципе, лет 20 назад такое бы, конечно, проканало на ура, хотя бы потому что Кэмерон тогда не принимался названивать адвокатам на каждом втором кадре, но теперь на дворе самый жёсткий идейный кризис мирового кинематографа с конца семидесятых, и просто большое количество спецэффектов уже никого не заставляет бежать в кинотеатры. Тем более что, повторюсь, спецэффекты и тыренные, и странные (вся сцена на «виртуальном рынке» — вообще один сплошной лолшто), и местами неуместные, а уж герои...

Ну нет между Валерианом и его почему-то лишённой имени в заглавии напарницей никакой химии, как нет между ними и никакой существенной разницы. Они вообще выглядят как близнецы, которых зачем-то заставляют по очереди произносить реплики одного персонажа, типа чтобы их было двое. А ещё тратить хронометраж на ненужные любовные диалоги в... купальнике? Детка, если тебе не интересен мужик, зачем ты так разделась, на космическом-то корабле перед прилётом на базу? Что это вообще было?

Таких вопросов по ходу дела возникает больше, чем монтажных склеек. Зверюшка такая ценная, но используют её для клонирования бриллиантов и ядерных жемчужин, но не используют ни для чего ещё, а ко всему кладут на неё болт на добрых две трети фильма, оставляя болтаться на поясе у девки. Алё, она могла сто раз убиться вместе со зверёнышем! И откуда вообще зверёк? Может, если поискать, там и второй сыщется? А клонировать? У вас же на станции гипер-пупер-генетики заявлены.

Валериан и Город Тысячи Планет

История с потёртой из базы генералом Генералом ДНК перлов — тоже тот ещё хитрый план. Мы уронили НЁХ на планету, тока тссс это секрет, и никто не выжил, зато, внезапно, куча народу выжила, потому что вовремя захлопнула люк. Что?!

То есть что нам вместо фантастики будут показывать космооперу, мы сразу поняли, но даже у космооперы должна быть какая-то своя логика! Зачем перлам второй корабль, если у них и так был этот, пирамидальный такой, почему не улететь на обычном рейсовом, в конце концов? Что мешало им же спокойно потырить зверушку так же, как это сделал Валериан? Какой смысл отдавать жемчужину в обмен на зверушку, если они канают только в комплекте? В чём состоял хитрый план генерала Генерала, если всю дорогу роботы, или кто там они, ждали его голосовой команды? Да что за бред творится, вообще?

Ладно бы это всё сопровождалось фирменным юмором «Пятого элемента», так нет, несмотря на беспечный тон всего повествования, это ни разу не комедия, тут шутят ну может раза три за весь фильм, да и то никто не смеётся, а всё остальное время нам травят байки про геноцид перлов, переселение душ, а в конце мочат Рианну просто потому, что на неё больше не придумано реприз. То есть космоопера вполне серьёзная, только все почему-то играют в балаган. Ну, да, троица эта смешная, но для полноценной комедии её да перепалок главпарочки вовсе не достаточно.

Потому и остаётся после просмотра скорее недоумение — что хотел этим всем сказать автор? Для кого он это всё снимал? Чего хотел добиться, кроме как потратить тучу денег на красивые мультики? Остаётся загадкой. Да и сам Бессон, боюсь, не в курсе.

Валериан и Город Тысячи Планет

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/08/10/valerian.shtml
Превью галереи кадров целиком
Отзывы: [ 1 ] | Комментировать | Лучшие отзывы | Валериан и город тысячи планет: расписание сеансов
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Первому игроку приготовитьсяИзлом времениТёмная башняБегущий по лезвию 2049Малыш на драйвеУдача ЛоганаЛего Фильм: НиндзягоТор 3: Рагнарёк

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ФАНТАСТИКА"

Планета обезьян: Война:
Ревенант
Фильм работает больше как персональная драма, параллельно исследуя понятие человечности в условиях человеческого вымирания. И в нём столько длиннот, будто он должен был премьероваться в Каннах

Трансформеры 5: Последний рыцарь:
Истерика
Бэй прекрасно осознаёт, насколько тупое кино снимает (а на этот раз оно, кажется, самое тупое), и быстро переходит от стёба и троллинга между строк, которые у него были всегда и везде, к неприкрытой самопародии

«Чужой: Завет»:
Что-то пошло не так
Триллер, где не страшно, а смешно, фантастика, где нет ни фантастики, ни смысла, ни дизайна. Зверюшки, которых так много и они такие разные, но следить за ними совершенно не интересно
Также на Кинокадре :

«Озарк»:
Рисковый бизнес
Сериал фундаментально отличается от «Тяжких» и «Фарго» в одной вещи: его главный герой максимально адекватен и спокоен. Бейтман играет одними глазами. Полутонами на лице. Он не закатывает истерик и не импульсивен

«Ветреная река»:
Мёртвые дочери
Шеридан рассказывает, что приберёг именно этот сценарий для личной постановки, поскольку считает его самым для себя важным. Однако фильм в итоге не выходит за рамки приличного эпизода криминально-детективного сериала

«Тёмная башня»:
Тёмный и ещё темнее
Cценарист Акива Голдсман окомиксил всё, что только можно было превратить в комикс, сделав смешным и нелогичным буквально каждый поворот сюжета, а заодно выхолостив какие бы то ни было попытки создать сложный мир фэнтэзи-верстерна

Новинки августа: «Тёмная башня», «Валериан», «Малыш на драйве»
Если в июле прокат фактически впал в спячку, даже формально имея по блокбастеру в неделю, то август уже не может похвастаться и этим — всего два заокеанских тяжеловеса, плюс ещё два зачем-то перенесли с июня и июля

Роковое искушение:
Девственницы-убийцы
Это римейк, который ничего не делает лучше, чем его предшественник, а некоторые важные вещи либо делает на порядок хуже, либо отказывается делать вообще. Что, впрочем, в данном случае есть одно и то же

Взрывная блондинка:
Обмани другого
Литч, второй и по техническим причинам внетитровый режиссёр первого «Уика», пытается создать ощущение динамичного весёлого фильма, но сценарий тянет его в противоположную сторону
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 август сентябрь октябрь ноябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Валериан и Город Тысячи Планет:

Валериан и Город Тысячи Планет
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 38
трейлеры: 14

Похожие фильмы

"Трансформеры"
"Трансформеры 2: Месть падшего"


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Гоголь. Начало new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

Заложники new
постеров: 1, кадров: 9
» Трейлер

9 августа, среда

Новости кино:
Дастину Хоффману исполнилось 80 лет
8 августа исполнилось 80 лет знаменитому американскому актёру, дважды лауреату премии «Оскар» Дастину Хоффману...
Оператор Джон Бэйли избран президентом Американской киноакадемии
Новым президентом Американской киноакадемии 8 августа избран американский кинооператор Джон Бэйли. Об этом сообщается в пресс-релизе организации...
Мила Йовович сыграет ведущую роль в перезагрузке «Хеллбоя»
Мила Йовович подписалась на главную злодейскую роль в экшен-фильме «Хеллбой: Восхождение Кровавой королевы» — перезагрузке дилогии о Хеллбое Гильермо дель Торо...
Экшен-триллер «Ковбой, ниндзя, викинг» ищет режиссёра
Экранизация комикса «Ковбой, ниндзя, викинг», анонсированная ещё в 2010 году, наконец, получила дату релиза — июнь 2019 года...
Трейлеры, кадры, постеры:

Первому игроку приготовиться
Первому игроку приготовиться, Ready Player One
» Русский трейлер

Восьмое чувство, Sense8
» Благодарственное обращение к фанатам

8 августа, вторник
Кинокасса России: 3-6 августа, «Тёмная башня» среди пустоты
Достигнув наконец дна, к которому он опускался почти месяц, отечественный бокс-офис двинулся в обратном направлении...
Netflix приобрела издательство Марка Миллара
Netflix объявил о покупке издательства Millarworld, созданного известным писателем комиксов Марком Милларом в 2004 году...
Ребекка Томас экранизирует комикс Джеймса Вана
Ребекка Томас заменит Брэда Пейтона в экшен-триллере «Злокачественный человек»...

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Валериан и Город Тысячи Планет: Странные картинки

Нет между Валерианом и его напарницей никакой химии, как нет между ними и никакой существенной разницы. Они вообще выглядят как близнецы, которых зачем-то заставляют по очереди произносить реплики

Дюнкерк: Ноланизация
Нолан-старший продолжает снимать одно и то же: про желание вернуться домой, когда шансов вернуться нет. Только теперь дом называется Родина

Озарк: Рисковый бизнес
Сериал фундаментально отличается от «Тяжких» и «Фарго» в одной вещи: его главный герой максимально адекватен и спокоен

Галерея: «Окно в Европу» 2017
6 августа в городе Выборг Ленинградской области открылся 25-й фестиваль российского кино «Окно в Европу»

Тёмная башня: Тёмный и ещё темнее
Cценарист Акива Голдсман окомиксил всё, выхолостив какие бы то ни было попытки создать сложный мир фэнтэзи-верстерна

Ветреная река: Мёртвые дочери
Фильм в постановке не выходит за рамки приличного, но не выдающегося эпизода какого-нибудь криминально-детективного сериала

Взрывная блондинка: Обмани другого
Режиссёр пытается создать ощущение динамичного весёлого фильма, но сценарий тянет его в противоположную сторону

Дюнкерк: Люди и цифры
Нолан находит протагонистов на земле, на воде и в воздухе, не ставя себе цели их развивать

Игра престолов: Опенинг 7 сезона: Дени идёт по коридору
Лишние сюрпризы зрителю не сдались, все хотят, чтобы дракоши поскорее начали жечь синеглазиков, а Дени и Джон поцеловались
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре
На DVD или Blu-Ray
По телевизору
Через спутник в HD
С торрентов
В социальных сетях
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV
результаты
Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре 40%
На DVD или Blu-Ray 9.2%
По телевизору 4.7%
Через спутник в HD 2.2%
С торрентов 32%
В социальных сетях 3.9%
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV 8.3%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Валериан и Город Тысячи Планет», рецензия . «Тёмная башня», рецензия . «Дюнкерк», две рецензии . «Взрывная блондинка», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . Фестиваль «Окно в Европу», фото . Сериал «Озарк», рецензия . «Матрица времени», отзыв . «Роковое искушение», рецензия . «Ветреная река», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Валериан и город тысячи планет", "Проклятие Аннабель 2", "Ветреная река", "Тёмная башня", "Гадкий я 3", "Бигфут Младший", "Взрывная блондинка", "Дюнкерк"
Новинки кино 2017: "Телохранитель киллера", "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр", "Оно", "Удача Логана", "Kingsman: Золотое кольцо", "Лего Фильм: Ниндзяго", "Бегущий по лезвию 2049", "Сделано в Америке"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   