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Валериан и Город Тысячи Планет: Странные картинки

Роман КОРНЕЕВ , 10 августа 2017

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Сказав всё, что хотел сказать, в фильме «Ангел-А», Люк Бессон перестал мстить Голливуду, чтобы пуститься во все тяжкие с бесконечными «Минипутами» и по пути как-то незаметно для себя превратился во французскую версию Бекмамбетова, вместо того чтобы оставаться французским предтечей Содерберга. То есть он что-то такое снимает раз за разом, и умения не занимать, и продюсерского таланта вагон, а вот утерян навык разговора со зрителем не через губу. По-прежнему дуется на него мастер. На, на, восклицает он на каждой премьере, жри, чего же тебе ещё надо, жри, я ж тебе вон сколько всего навалил!

Не ведётся зритель. Не идёт на контакт. Во времена «Пятого элемента» шёл, а потом чего-то перестал. Это притом, что когда Бессон-продюсер всё-таки наступает на горло Бессону-режиссёру, всё внезапно становится нормально: если «Люси» как совершенно небессоновское кино и, по сути, такая «Заложница» в юбке, вполне себе проканала, то например «Адель» вообще была непонятно для кого снята. Да и свежеиспечённый «Валериан и Город Тысячи Планет» (тоже, кстати, по комиксу), хоть и выглядел в трейлерах, что называется, богато, и двести миллионов китайских денег на спецеффекты были потрачены не зря, но ощущение творящегося на экране бессистемного хаоса возникало уже тогда.

Это именно что хаос, в котором поставленная самому себе задача звучала так — тех же щей, да погуще влей. То есть взять картинку комиксового оригинала, замешать на стилистике «Пятого элемента» (слово «мультипаспорт» обязательно вставить в скрипт), смешать до консистенции клубничного смузи и в таком виде подать зрителю. Ярко, громко, максимально нелепо, но с огоньком.

В принципе, лет 20 назад такое бы, конечно, проканало на ура, хотя бы потому что Кэмерон тогда не принимался названивать адвокатам на каждом втором кадре, но теперь на дворе самый жёсткий идейный кризис мирового кинематографа с конца семидесятых, и просто большое количество спецэффектов уже никого не заставляет бежать в кинотеатры. Тем более что, повторюсь, спецэффекты и тыренные, и странные (вся сцена на «виртуальном рынке» — вообще один сплошной лолшто), и местами неуместные, а уж герои...

Ну нет между Валерианом и его почему-то лишённой имени в заглавии напарницей никакой химии, как нет между ними и никакой существенной разницы. Они вообще выглядят как близнецы, которых зачем-то заставляют по очереди произносить реплики одного персонажа, типа чтобы их было двое. А ещё тратить хронометраж на ненужные любовные диалоги в... купальнике? Детка, если тебе не интересен мужик, зачем ты так разделась, на космическом-то корабле перед прилётом на базу? Что это вообще было?

Таких вопросов по ходу дела возникает больше, чем монтажных склеек. Зверюшка такая ценная, но используют её для клонирования бриллиантов и ядерных жемчужин, но не используют ни для чего ещё, а ко всему кладут на неё болт на добрых две трети фильма, оставляя болтаться на поясе у девки. Алё, она могла сто раз убиться вместе со зверёнышем! И откуда вообще зверёк? Может, если поискать, там и второй сыщется? А клонировать? У вас же на станции гипер-пупер-генетики заявлены.

История с потёртой из базы генералом Генералом ДНК перлов — тоже тот ещё хитрый план. Мы уронили НЁХ на планету, тока тссс это секрет, и никто не выжил, зато, внезапно, куча народу выжила, потому что вовремя захлопнула люк. Что?!

То есть что нам вместо фантастики будут показывать космооперу, мы сразу поняли, но даже у космооперы должна быть какая-то своя логика! Зачем перлам второй корабль, если у них и так был этот, пирамидальный такой, почему не улететь на обычном рейсовом, в конце концов? Что мешало им же спокойно потырить зверушку так же, как это сделал Валериан? Какой смысл отдавать жемчужину в обмен на зверушку, если они канают только в комплекте? В чём состоял хитрый план генерала Генерала, если всю дорогу роботы, или кто там они, ждали его голосовой команды? Да что за бред творится, вообще?

Ладно бы это всё сопровождалось фирменным юмором «Пятого элемента», так нет, несмотря на беспечный тон всего повествования, это ни разу не комедия, тут шутят ну может раза три за весь фильм, да и то никто не смеётся, а всё остальное время нам травят байки про геноцид перлов, переселение душ, а в конце мочат Рианну просто потому, что на неё больше не придумано реприз. То есть космоопера вполне серьёзная, только все почему-то играют в балаган. Ну, да, троица эта смешная, но для полноценной комедии её да перепалок главпарочки вовсе не достаточно.

Потому и остаётся после просмотра скорее недоумение — что хотел этим всем сказать автор? Для кого он это всё снимал? Чего хотел добиться, кроме как потратить тучу денег на красивые мультики? Остаётся загадкой. Да и сам Бессон, боюсь, не в курсе.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/08/10/valerian.shtml

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