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Ахтунг! Фанатское кино

Кредо убийцы:

Кредо убийцы: Икар

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 5 января 2017
Статьи » Рецензия Фантастика
 
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Кредо убийцы

«Кредо убийцы» в точности повторяет сложную и грустную судьбу «Варкрафта». Годами экранизация висела в воздухе, потому что игровой издатель желал контролировать съёмки, чем отпугивал голливудских продюсеров. Пока однажды проект не попал в руки людей, готовых делать одновременно и аутентично, и на совесть.

В данном случае таким человеком оказался Фассбендер, который за последние годы не только стал одним из самых значимых актёров в современном большом кино, но и вытянул на свет уже целую толпу талантов. Это он протянул руку Джону Маклину, у которого, ещё не будучи звездой, снялся в короткометражке “Pitch Black Heist”. Потом Фассбендер нашёл Маклину денег на вычурный вестерн-трагикомедию «Строго на запад», где сам же и снялся.

Он же, по сути, открыл братьев Курцель — Джеда, композитора, и Джастина, клипмейкера и рекламщика. Первого он поставил писать музыку к тому же «Строго на запад», а затем протиснул в «Чужой: Завет». Но самое важное — все трое сделали сильнейшую экранизацию «Макбета». После чего Фассбендер всех подписал на «Кредо». Однако даже при всех заслугах участников, было наивно предполагать, что им позволят потратить 125 миллионов как душе годно.

Кредо убийцы

Оказалось — ещё как позволили. «Кредо» обманывает любые ожидания, потому что сегодня никто в здравом уме не вкладывает столько денег в кино, под которое трудно жрать колу и чипсы. Логично было ожидать бодрый зрелищный аттракцион, ещё один «Принц Персии», но никак не два часа холодного и мутного киберпанка, где зловещих, неуютных длиннот больше, чем диалогов. А порой они длятся так долго, что фильм грозит провалиться в экстремальный психодел «Неонового демона» и «За чёрной радугой».

Курцель, кажется, совершенно не парясь делает очередного «Макбета». У него главный герой как будто с протекающей крышей, а все остальные ходят с таким выражением лица, словно всё тлен, и завтра им помирать. Говорят они соответственно — коротко, загадочно, риторично. Всё пафосное они произносят шёпотом, внимательно смотря друг на друга. И ни одной шутки. Только трижды Фассбендер разряжает атмосферу, нисходя до простых человеческих фраз, но даже эти реплики он произносит с тем же маниакальным выражением лица, с которым ходил по площадке «Макбета».

Простой сюжет о противостоянии зла и добра обрастает претенциозными философскими выпадами о вреде свободы воли и неискоренимости насилия в крови людей.

Кредо убийцы

А из персонажей, поголовно следующих сложным и не всегда понятным мотивам, так и не получается высмотреть хоть кого-то приятного. Хотя бы одного. С одной стороны туда-сюда ходят и строят великие планы радикалы-идеалисты, с другой — дергаются, скалятся убийцы-фанатики. В конце ты морально готов к тому, что они друг друга перережут. Причём не ради человечества, а тупо за свои идеи и принципы. В каком-то смысле это даже замечательно, потому что фильм возносится на совсем другой уровень — туда, где не было ни одной экранизации видеоигры и просто почти ни одного блокбастера.

Но в то же время сложно сказать, добивался ли этого Курцель или он всего лишь переборщил. Плюс, после многих броских слов он не подводит никакой морали, не ставит четких дилемм, а под занавес скользит на голом драматизме — прямиком в открытый финал. Ощущение пролога остаётся даже несмотря на то, что он старается смазать его теми же суровыми пафосными длиннотами.

Также остаются и разные вопросы к бэкраунду, из-за которых, если не играешь в видеоигры, фильм смотреть ещё тяжелее. Два часа герои ныряют в прошлое, чтобы найти артефакт, расшифровывающий геном человека и позволяющий отключить у людей свободу воли, но никто не удосуживается объяснить, откуда такая штука взялась в средневековой Испании. В играх этому есть объяснение, но большинство зрителей, простите, не знакомо с лором. Они просто скажут, что сюжет тупой — и это лишь усугубит разочарование в том, что вместо увлекательного приключения им показали молчаливый триллер про ненормальных. Пускай ну очень богато и красиво снятый.

Кредо убийцы

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Кредо убийцы:

Кредо убийцы
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 36
трейлеры: 23

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Афиша кино

Кредо убийцы
Простой сюжет о противостоянии зла и добра обрастает претенциозными философскими выпадами о свободе воли и насилии. Фильм возносится на совсем другой уровень — туда, где не было ни одного блокбастера

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