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Стражи галактики 2:

Стражи галактики 2: Звёздный папа

Роман КОРНЕЕВ, 3 мая 2017
Статьи » Рецензия Кино-комикс

Стражи Галактики 2

Когда три года назад автору микробюджетного антикомикса «Супер» Джеймсу Ганну получилось выстрелить с большим марвеловским проектом «Стражи Галактики» — радости киноманского сообщества не было предела. По сути — сильнее ажиотаж случился только после выхода «Дэдпула», так что даже не очень благосклонной к авторским проектам мышиной корпорации пришлось согласиться, что следующий фильм стоит доверить тому же автору, и вообще не тянуть с сиквелом, поскольку деньги-деньгами, а доить только «Мстителей» с ответвлениями — это как-то нестратежно.

В итоге ненаучно-фантастический комикс о похождениях космического сироты Питера Куилла по прозвищу Звёздный Лорд в кратчайшие сроки обзавёлся заголовком «Стражи Галактики, том 2» и благополучно выходит на экраны. Знакомые герои (плюс ставший мелким пеньком я-есть-Грут), знакомая музыка в плейере, такой же бодрый сюжет и ещё более бодрые шутки — вот тот несложный рецепт повторения успеха, главное было не расплескать и не переборщить, а то Галактика сама себя не спасёт.

Стражи Галактики 2

И Джеймс Ганн старается. Туповатый пафос Суверенов, пастораль Мира Эго, сложные тёрки Опустошителей, клептомания особенноенота Ракеты, незамысловатый юморок и неизбывная мораль Дракса — всё это тщательно смешивается, взбалтывается, а потом разносится к чертям в финальном противостоянии.

Плюс, памятуя о том, как отдельные фанаты, поднатужась, всё-таки придумали, к чему придраться в первой части — не всем понравилась лютая детскость — в сиквеле герои заметно повзрослели. Ну, для марвеловского комикса, в названии которого нет слога «дэд». То есть в кадре один раз обыгрывается нехорошее слово Грута, а Дракс в своеобычном велеречивом штиле два раза шутит про «чресла». Ну, и мочат, конечно, побольше.

Если же прибавить ко всему этому тему лордовского папы Эго, который бог с маленькой буквы на своей планете, и к которому Йонду не довёз в своё время мальца Куилла, а также камео Сталлоне с намёком на будущие серии, то на выходе получается тот самый современный идеал шутливой космооперы с войнушкой и хитрыми планами, на который народ готов массово тратить свои кровные.

Стражи Галактики 2

Шутки шутятся непрерывным потоком (некогда молчаливый Дракс вообще не закрывает фонтан), команда тасуется самым странным образом (особенно это касается Йонду), пастораль быстро оказывается спойлером, а космические сражения по своей хронологии скоро обгонят «Звёздные войны», разве что происходящее на экране «Стражей Галактики» не выглядит таким циничным (и притом заунывным) выдаиванием фанатской армии, как это происходит в джедайской франшизе.

То есть да, всё, буквально всё происходящее на экране зачастую так тупо, что сами персонажи в кадре лупцуют себя фейспалмами по мордасам. И да, скорость, с которой тут забываются старые предательства и вообще события предыдущей сцены, достойна среднебюджетного сериала вроде тех же «Ходячих». Не стоит переоценивать и пресловутую «взрослость» этого кинокомикса, по сравнению с происходящим в финале балаганом с «усыплениями» тот же «Супер» — это просто вершина реалистичной драмы практически шекспировских масштабов.

Стражи Галактики 2

Но всё познается в сравнении. Уныние последних фильмов DC, вымученность коллизий тех же недавних «Мстителей», тотальный мискастинг пост-лукасовских ЗВ, всё это в новых «Стражах Галактики» по-прежнему отсутствует как класс, зато присутствует точный баланс между крошечной драмой и обильным юмористическим экшном. Что собственно и требовалось для хорошего летнего блокбастера.

Ну, и плюс фанаты отдельно поржут с финальных титров (уточка!) и послетитров (Стэн Ли!), а все возможные фейспалмы несоответствия канону были словлены ещё на прошлой части, так что теперь осталось просто сесть и получить свою часть удовольствия, пока ломовые показатели бокс-офиса продолжат окончательно закапывать в землю веру продюсеров в то, что какое-либо некомиксное кино в наше время вообще способно собирать хоть какую-то заметную кассу. Пустой прокатный апрель видели? Скоро так будет всегда.

Стражи Галактики 2

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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/05/03/guardiansofthegalaxy2.shtml
В фотогалерее фильма кадров: 106
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Стражи галактики 2:

Стражи галактики 2
постеры фильма: 13
кадры из фильма: 106
трейлеры: 16


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