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Стражи галактики 2: Звёздный папа

Роман КОРНЕЕВ , 3 мая 2017

Когда три года назад автору микробюджетного антикомикса «Супер» Джеймсу Ганну получилось выстрелить с большим марвеловским проектом «Стражи Галактики» — радости киноманского сообщества не было предела. По сути — сильнее ажиотаж случился только после выхода «Дэдпула», так что даже не очень благосклонной к авторским проектам мышиной корпорации пришлось согласиться, что следующий фильм стоит доверить тому же автору, и вообще не тянуть с сиквелом, поскольку деньги-деньгами, а доить только «Мстителей» с ответвлениями — это как-то нестратежно.

В итоге ненаучно-фантастический комикс о похождениях космического сироты Питера Куилла по прозвищу Звёздный Лорд в кратчайшие сроки обзавёлся заголовком «Стражи Галактики, том 2» и благополучно выходит на экраны. Знакомые герои (плюс ставший мелким пеньком я-есть-Грут), знакомая музыка в плейере, такой же бодрый сюжет и ещё более бодрые шутки — вот тот несложный рецепт повторения успеха, главное было не расплескать и не переборщить, а то Галактика сама себя не спасёт.

И Джеймс Ганн старается. Туповатый пафос Суверенов, пастораль Мира Эго, сложные тёрки Опустошителей, клептомания особенноенота Ракеты, незамысловатый юморок и неизбывная мораль Дракса — всё это тщательно смешивается, взбалтывается, а потом разносится к чертям в финальном противостоянии.

Плюс, памятуя о том, как отдельные фанаты, поднатужась, всё-таки придумали, к чему придраться в первой части — не всем понравилась лютая детскость — в сиквеле герои заметно повзрослели. Ну, для марвеловского комикса, в названии которого нет слога «дэд». То есть в кадре один раз обыгрывается нехорошее слово Грута, а Дракс в своеобычном велеречивом штиле два раза шутит про «чресла». Ну, и мочат, конечно, побольше.

Если же прибавить ко всему этому тему лордовского папы Эго, который бог с маленькой буквы на своей планете, и к которому Йонду не довёз в своё время мальца Куилла, а также камео Сталлоне с намёком на будущие серии, то на выходе получается тот самый современный идеал шутливой космооперы с войнушкой и хитрыми планами, на который народ готов массово тратить свои кровные.

Шутки шутятся непрерывным потоком (некогда молчаливый Дракс вообще не закрывает фонтан), команда тасуется самым странным образом (особенно это касается Йонду), пастораль быстро оказывается спойлером, а космические сражения по своей хронологии скоро обгонят «Звёздные войны», разве что происходящее на экране «Стражей Галактики» не выглядит таким циничным (и притом заунывным) выдаиванием фанатской армии, как это происходит в джедайской франшизе.

То есть да, всё, буквально всё происходящее на экране зачастую так тупо, что сами персонажи в кадре лупцуют себя фейспалмами по мордасам. И да, скорость, с которой тут забываются старые предательства и вообще события предыдущей сцены, достойна среднебюджетного сериала вроде тех же «Ходячих». Не стоит переоценивать и пресловутую «взрослость» этого кинокомикса, по сравнению с происходящим в финале балаганом с «усыплениями» тот же «Супер» — это просто вершина реалистичной драмы практически шекспировских масштабов.

Но всё познается в сравнении. Уныние последних фильмов DC, вымученность коллизий тех же недавних «Мстителей», тотальный мискастинг пост-лукасовских ЗВ, всё это в новых «Стражах Галактики» по-прежнему отсутствует как класс, зато присутствует точный баланс между крошечной драмой и обильным юмористическим экшном. Что собственно и требовалось для хорошего летнего блокбастера.

Ну, и плюс фанаты отдельно поржут с финальных титров (уточка!) и послетитров (Стэн Ли!), а все возможные фейспалмы несоответствия канону были словлены ещё на прошлой части, так что теперь осталось просто сесть и получить свою часть удовольствия, пока ломовые показатели бокс-офиса продолжат окончательно закапывать в землю веру продюсеров в то, что какое-либо некомиксное кино в наше время вообще способно собирать хоть какую-то заметную кассу. Пустой прокатный апрель видели? Скоро так будет всегда.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/05/03/guardiansofthegalaxy2.shtml

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