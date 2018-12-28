2018: Лучшие и худшие фильмы года

Роман КОРНЕЕВ , 28 декабря 2018

Подведение итогов года — весьма увлекательное занятие, особенно это касается кино, где вкусовщина традиционно правит бал. Прошедший год был непростым для киномана, иногда целые месяцы проходили без единой заметной премьеры, и даже вездесущий «Нетфликс» не очень-то поспевал, чтобы хоть как-то развеять затянувшуюся паузу. За всех, как обычно, трудились кинокомиксы, но если за океаном они даже вытащили в итоге кинопрокат на рекордный показатель, то у нас антирекорды следовали за антирекордами, при одном, но очень важном исключении, с него и начнём свою предновогоднюю раздачу слонов.

Самым кассовым фильмом года становится формально прошлогодний релиз, российский спортивный блокбастер «Движение вверх», путём героических усилий телеканалов и Минкульта его удалось дотянуть до 3 миллиардов рублей сборов. Больше у нас собирал только стародавний «Аватар», впрочем, тот рубль был не чета нынешнему.

Этот же фильм, несмотря на всякого Бэдкомидиана, стал бы и главным зрительским хитом гола, но наши читатели в итоге выбрали другую спортивную драму — «Тренера» Данилы Козловского. Не будем спорить с коллективным мнением.

Если же вернуться обратно к началу года, то там ещё случилась обязательная, и на этот раз невероятно скучная оскаровская гонка, изо всех участников которой выделились «Тёмные времена», которые получают от нас приз за лучшую костюмную драму (с байопиками определимся позже), а Гэри Олдман становится актёром года с переходящей резиновой мордой за лучшее перевоплощение, далее «Форма воды» становится самым политкорректным фильмом года — получите почётную грамоту «Я ещё не определился», лучшим же оскаровским фильмом, разумеется, становятся «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», где классический кадр даже стал хитом среди эсэмэм-мемов, кажется, его не обыгрывал в этом году только ленивый, также получите и лучшую женскую роль первого плана.

Романтическое кино к концу зимы, разумеется, представил финал «Оттенков серого», фильм получает от нас бронзовую статуэтку Паттинсона с дарственной надписью «отмучившимся». В смысле зрительницам.

В мужском же шовинистическом мире главным хитом стала «Чёрная пантера», тоже очень политкорректная, но не как в «Форме воды». Кино становится лучшим среди равных чернокожим фильмом года, их вообще за океаном стало невероятно много, за ними, впрочем, уже пристроились китайские и прочие национальные, расовые, гендерные и так далее хиты. Главным китайским хитом года становится «Мег» — первый, но не последний в этом году голливудский фильм, благодаря поднебесному продюсированию собравший в домашнем прокате США меньше, чем на родине трудолюбивого народа хань, впрочем, местные фильмы там в этом году собирают куда больше, только у нас их никто не видел.

Что же касается «Чёрной пантеры», то она в любой другой год могла бы стать ещё и самым кассовым фильмом, а также главным кинокомиксом, что нынче одно и то же, если бы в этом году не значились «Мстители: Война бесконечности», которые в итоге уделали «Пантеру», два ярда по миру — это вам не енот начхал, жалкие пару десятков миллионов фильму не хватило до третьей строчки всех времён с миром и, сюрприз, до первой строчки по североамериканской кассе года, где лидирует история про доблестную Ваканду. Афроамериканцы, повторюсь, молодцы как зрители.

Если же подумать не о главном, а о лучшем кинокомиксе года на наш скромный вкус, то тут были также следующие варианты: «Дэдпул 2», «Веном» и «Аквамен», и мы выбираем Венома, потому что Харди красавчик. У него был ещё и один, внезапно, анимационный конкурент, и из той же вселенной, но о нём позже.

Потому что с наступлением сезона мартовских и, далее, летних блокбастеров, настала пора расставить по местам научно-фантастические или около того новинки.

Тут всё традиционно плохо с переходом в отвратительно: «Лара Крофт», «Первому игроку приготовиться», «Излом времени», «Мир Юрского периода 2», «Тихоокеанский рубеж 2», «Хан Соло», «Хищник», «Хроники хищных городов», «Бамблби», а также упомянутая выше «Мег». Сложно решить для себя, кто тут хуже всех, но наши зрители выбрали в качестве худшего фильма года «Излом времени», а мы бы, пожалуй, выбрали «Хищника». Лучшего тут выбирать не станем, не из чего.

В мире фэнтэзи дела обстоят куда проще, «Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда» получают звание худшего ГП всех времён, за бессмысленный шпецэффект, топорный антифашизм и забытый в туалете сценарий. Если же вы хотите лучшее фэнтэзи года — то это независька «Я сражаюсь с великанами», оно же и лучшее подростковое кино.

Если же вернуться к фантастике, то среди её инди-направления тоже были заметные величины: «Отель Артемида», «Закат цивилизации», «Апгрейд», «Мир будущего» и совсем уже артхаусный «Как разговаривать с девушками на вечеринках». Вот последний мы и назовём лучшей инди-фантастикой года и лучший британский фильм года, а ещё там лучшие костюмы, и лучшая женская роль второго плана у Николь Кидман.

Если же вернуться к какой-то там хронологии (хотя смысл?), то уже апрель, а это сезон боевиков, которых в этом году было невероятно мало, а также присоединившихся к ним триллеров, которых тоже было не слишком много.

Лучшим среди первых становится «Пассажир», среди вторых — «Тихое место», их же наши читатели также назвали лучшими иностранными фильмами года. Вышедшая в этом году «Миссия невыполнима 6: Последствия» увы, как ни старалась, зрительское внимание привлекла недостаточно, да и обладала на вид тучей недостатков.

Тут же, на границе апреля и мая, на кинопрокат падает сауроново око Минкульта, помимо упомянутого выше «Тренера» тут случились, таким образом: «Гоголь. Вий» (приз за худший сиквел, приквел, спин-офф или римейк), «Собибор» (приз за худшее кино с Хабенским всех времён), он же бы собрал и всё остальное худшее, если бы не вышедший тут же «Черновик», который получает переходящий бюст Сарика Андреасяна за худшую режиссуру, сценарий, спецэффекты, диалоги, актёрскую игру и доставший всех трёхрублёвый вид.

Чтобы нашим не было особо обидно, там же вышло и худшее заокеанское кино про нас, и это не «Хантер-Киллер», а «Красный воробей». Две золотых развесистых клюквы этому воробью.

С началом лета помимо засилья упомянутых выше комиксов наступает сезон анимации: «Суперсемейка 2», «Монстры на каникулах 3», присоединившийся к ним осенью «Ральф против интернета» — всё это прекрасно, лучшим внезапно оказывается «Человек-паук: Через вселенные» (он же был бы и лучшим кинокомиксом, но это нечестно), а из независимой анимации — «Остров собак».

Также летом выходит главный отечественный артхаус года — музбайопик «Лето», с ним позже будет активно соревноваться за звание самого спорного и лучшего музыкального фильма «Богемская рапсодия», но, будем считать, что тут победила дружба. Главным же мюзиклом становится в итоге «Звезда родилась». А главной биографией без музыки — «Человек на Луне».

Закрывает же летний период 2018 незаслуженно забытый в самом начале, где про политкорректность, женский криминальный боевик «8 подруг Оушена» — кино получает антиприз за худшие женские роли (сразу все), худший актёрский ансамбль, худший грим и худшую летящую походку. А также за самый ненужный сиквел этого года, хотя, казалось бы, тут была безумная конкуренция.

Осень на этот раз отличилась особенно голым прокатом, так что помимо уже перечисленных выше блокбастеров давайте вспомним более узкожанровые картины. Сразу два заметных вестерна «Баллада Бастера Скраггса» и «Братья Систерс» стрелялись честно и до последнего патрона, но вторые несколько неожиданно победили. «Человек, который убил Дон Кихота» становится главным артхаусным долгостроем, однако у Линча в прошлом году получилось то, что не получилось у Гиллиама в этом. Иногда всё-таки нельзя второй раз войти в ту же воду. «Экстаз» становится главным наркотрипом года. «Нация убийц» — главным политпамфлетом года, переполненного политическими высказываниями, это же кино получает в подарок резинового Бекмамбетова для битья. Наконец «Дом, который построил Джек» становится расчленёнкой года, хотя, надо отметить, Триер явно выдохся.

Наконец, под самый конец года сразу два фильма решительно взялись наравне сражаться за самый громкий провал: «Робин Гуд: Начало» и упомянутые выше «Хроники хищных городов» у нас собрали неплохо, но в целом этот ужас кроме оголодавшего российского зрителя в мире вообще не стали смотреть.

А как же сериалы, спросите вы, их нынче стало так много, что уследить за всеми даже заметными нет никакой возможности, но из тех, тчо мы всё-таки посмотрели, самым крутым кино в классическом смысле этого слова был сериал «Террор», из драматических — «Шучу», из чистой фантастики — «Маньяк».

На внезапной этой ноте мы торжественно приступаем к нарезке салатов, изготовляемся следить за кассой очередного новогоднего мединскино (оно же, в данном случае, ещё и михалкино) «Т-34» и прощаемся с вами до следующего года, предлагайте в комментариях свои номинации и делитесь собственными мнениями по итогам года.

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