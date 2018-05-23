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Хан Соло: Звездные войны. Истории:

Хан Соло: Звездные войны. Истории: «Сокол Тысячелетия» на штрафстоянке

Роман КОРНЕЕВ, 23 мая 2018
Статьи » Рецензия Фантастика Звёздные войны
 
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Неизвестно, о чём думала Кэтлин Кеннеди, когда нанимала на режиссуру «Хана Соло» дуэт Лорда-Миллера, но потом она внезапно (с тех пор как франчайз попал в её руки, тут многое происходит внезапно) обнаружила, что авторы «Мачо и ботана» почему-то не хотят в драму, а хотят в комедию. Кто бы мог подумать! А между тем Лоуренса Касдана брали обратно в проект не только чтобы трясти стариной и доказывать самим фактом своего наличия в титрах, что У Нас Всё По Канону, но и затем, чтобы в кадре непрерывно превозмогали на суровых щах, и вообще все помнят, что фанаты ЗВ ненавидят любой юмор в кадре, за юмором — в соседний зал, где тот же «Дисней», только про мужчин в трико. Хотя, там нынче тоже плачут, разве что на свой комиксовый лад.

В общем, в итоге режиссёров (какой это уже раз у этого продюсера, третий? четвёртый? я сбился со счёта) отправили на мороз, и всё практически заново принялся переснимать голодный по причине отсутствия на горизонте свежего Дэна Брауна некогда отказавшийся от «Эпизода I» Рон Ховард. Последний в свете «Аполлона 13» обещал нужный уровень насупленности, а также гарантировал съёмки строго по сценарию.

Который к тому моменту, разумеется, уже представлял собой лоскутное одеяло из братания с Чубаккой, ограбления поезда, мародёров в масках и Эмилии Кларк, борющейся за свободу распоряжаться своим телом в мире галактических маскулинных самцов разной степени крупности. То есть ровно то, что сейчас модно. Однако мода модой, но раздёрганность осталась видна даже после тщательной обработки напильником от мастеров голливудского монтажа, поскольку сколько не пускай титр «три года спустя», так и останется непонятно, как это Хан (Солоууу?.. серьёзно, вот так просто?) стал самым крутым пилотом в галактике — тут в сценарии ровно одна фраза, а про Чубакку и того меньше — и вообще весь фильм оказывается про то, как главгерой со слезами на глазах убрался с родной планеты-мусорки (в этой вселенной вообще есть другие?) дабы, доблестно отслужив срочную, вернуться туда гоголем и тем самым спасти Эмилию Кларк, а та возьми да и спасись сама, никого не дожидаясь. Только не спрашивайте, как. Жуткое дело и продюсер Вайнштейн.

Хан Соло: Звездные войны. Истории

Понятно, что от первоначальной идеи про Битву за Кашиик осталась в итоге лишь анонимная битва, история с контрабандистами завязана с главным героем лишь цепочкой случайностей, как и собственно вся предыстория с Чубаккой, «Соколом Тысячелетия» и прочим фан-сервисом вроде правильных пистолетов и аутентичных интерьеров. Однако даже несмотря на достаточно условную похожесть исполнителя на юную версию Харрисона Форда это всё оказалось в высшей степени неважно.

И не в том смысле, что зритель нынче в равной степени готов смотреть любую муру зачёркнуто сиквелы и приквелы к чему угодно, на постере которого значится логотип «Диснея», и потому не учите больших дядь делать деньги, пока остальные огребают всё больше долгов, мышиная империя одна, кажется, знает, что делает. И не в том, что все эти бесконечные спин-оффы унылы до безобразия хотя бы тем, что не могут даже в теории привнести в дарёную им вселенную хоть толику новизны (канон же!), это такая банальная данность, что и обсуждать неловко. Важно только, как авторы сумели посреди всего этого корпоративно-производственного бардака воспользоваться своим правом на попытку улететь, то есть хоть как-то самовыразиться.

И тут лучше всего смотрится совершенно в остальном вставная битва на безымянной высоте, где непонятно даже, с кем сражаемся. Именно тут вожделенная сценаристом мрачность оказалась самой востребованной за весь франчайз. На какое-то мгновение даже веришь, что Хан Соло может умереть, а Чубакка страшен в гневе.

Хан Соло: Звездные войны. Истории

Остальные эпизоды тоже нет-нет да и цепляют искрами последней надежды на то, что перед нами всё-таки живая вселенная. Так и снявший маску «мародёр» хорош, и цепочка предательств вокруг персонажей Харрельсона и Кларк не настолько притянута за уши, чтобы поминутно морщиться. Да и зверушка эта космическая — это такой удачный вариант смеси классики и отсебятины.

В общем, учитывая общий производственный адок, претензий ни к Ховарду, ни к Касдану особых нет, как нет их и к актёрам — в духе оригинала, в меру романтично, в меру бредово, вообще без этих ваших джедайских штучек (которых было навалом, например, в «Изгое-Один») и как совершенно отдельное кино это, пожалуй, действительно первая относительно удачная попытка построить из вселенной ЗВ отдельный открытый мир с азартными играми и Эмилией Кларк и вообще хоть какой-то жизнью за пределами кучки обладателей излишка мидихлорианов во всех местах.

Отвечает ли этот фильм на вопрос откуда есть пошёл Хан Соло? Пожалуй, что нет. Отвечает ли он положительно на вопрос, можно ли и дальше снимать такие фильмы? Пожалуй, что да. Поскольку этих криминальных воротил галактического подполья и их личных яхт можно наснимать ещё на три полных сезона сериала. А что конкретно обсуждаемый фильм на поверку оказывается не то четырьмя, не то шестью случайно составленными эпизодами такого сериала — а что вы хотели, у «Диснея» нет для вас других фильмов. Разве что Джей Джей Абрамс уже вернётся и всем покажет. Или нет.

Хан Соло: Звездные войны. Истории

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В фотогалерее фильма кадров: 108
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Хан Соло: Звездные войны. Истории:

Хан Соло: Звездные войны. Истории
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 108
трейлеры: 16

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Рецензии и обзоры

Хан Соло: Звездные войны. Истории: «Сокол Тысячелетия» на штрафстоянке

Отвечает ли этот фильм на вопрос откуда есть пошёл Хан Соло? Пожалуй, что нет. Отвечает ли он положительно на вопрос, можно ли и дальше снимать такие фильмы? Пожалуй, что да

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