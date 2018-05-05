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Остров собак: Пёс знает

Никита КОМАРОВ , 5 мая 2018

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Когда карьера Веса Андерсона достигла своей низшей точки чуть больше 10 лет назад, он обрёл второе дыхание, неожиданно свернув в кукольную анимацию и подарив миру «Бесподобного мистера Фокса», по-прежнему один из своих самых смешных и лучших фильмов. С тех пор главный дизайнер среди режиссёров был вполне непобедим, обновляя персональные рекорды сборов и штурмуя «Оскары» без малейшего разбавления своего стиля, и «Остров собак» был в результате не вынужденным повторением пройденного, но победным возвращением на старую территорию. Материал на этот раз — свой, и, как подтверждает просмотр, это не только второй мультфильм режиссёра, но и второе его подряд политическое высказывание, рассказывающее о росте ксенофобии и фашизма в мире, созданном с помощью альтернативной истории и культурно-киноманских отсылок.

Нынешняя загвоздка с Андерсоном именно в том, что он укрепился в точке, где не просто смотрит на наш мир под особым углом, но чувствует необходимость конструировать с нуля свои собственные миры, и те в итоге состоят из такого количества частей, что его маниакальное внимание к деталям — как рассказчика, как художника, как комика — разбегается во все стороны, приводя к ослаблению фокуса и общего эффекта. Так было с «Гранд Будапештом» (хотя признаем, что публика в массе имела другое мнение), так теперь и с «Островом собак», который в пределах своих 100 минут предлагает зрителю комедийное роуд-муви, политический триллер, семейные разоблачения, убийства, перевороты, один пролог и четыре флэшбэка, тщательно пронумерованных и подписанных, чуть ли не печати на них поставлены.

В то же время, когда дым всего этого рассеивается, то обнаруживается, что из сколько-нибудь проработанных персонажей здесь — один только Шеф, флэшбэки были ни к чему вовсе, а триллер пришлось срочно разрешать ребяческими поворотами событий, по которым местный диктатор находит в себе светлую сторону, чуть не истребив перед этим целый сегмент общества.

Фильм одновременно организован до мелочей и находится в странном разладе сюжетно и тонально. Ложная тревога с костями в клетке только тратит всеобщее время, неторопливая эпизодическая комедия на мусорном острове никак толком не подцеплена к интригам и расследованиям в городе Мегасаки и не совершает плавного подхода к финальным гонкам против часовой стрелки, комбинация фривольного тона («Игорь, кажется, он тебе ухо откусил») и сложных структурных механизмов тоже не находит, как ей дожить до конца. Забавные находки либо повторяются с убывающей отдачей (Миндалька с её трюками, нарочито небрежное упоминание псов-каннибалов — к слову, ещё одна ложная тревога), либо мгновенно забрасываются; какой вообще смысл брать Тильду Суинтон на роль мопса, чтобы в итоге вручить ей полторы коротких реплики?

По меньшей мере, Крэнстон после нескольких лет переменных успехов находит здесь лучшую свою роль в кино; его напряжённый тембр, выходящий из пса-ронина, является постоянным источником юмора и пафоса, которые не отменяют друг друга, и он же главным образом ответственнен за растущую связь Шефа с мальчиком Атари. Когда дело доходит до человеческих персонажей, Андерсон, по большому счёту, не старается вовсе, за исключением тех случаев, когда старается слишком сильно — см. героиню Трэйси, почему-то учащуюся по обмену (после стольких поклонов Японии в течение всего фильма, там нельзя найти своих протестующих школьниц?), в её перманентном состоянии праведного гнева.

Это лишь одна из причин, по которым хочется, чтобы «Остров собак» не покидал остров собак вовсе, до конца развив всё, что есть там. И при том экранном времени, которое он имеет, это превосходная локация для кукольной анимации; Андерсон мог позволить себе снимать здесь всё так же, как он снимал бы в любом из своих игровых фильмов, что означает феноменальное и хорошо видимое количество ручной работы. Вместе с этим, такой контроль над содержимым кадра открывает дорогу для ещё более уверенного визуального остроумия; комический вес здесь имеют простейшие движения персонажей, попадающие в кадр объекты и монтажные склейки. По признанию самого режиссёра, именно идея острова с собаками и лежала в основе всего фильма. Выходя за пределы этой идеи, он не становится лучше.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/05/05/isleofdogs.shtml

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