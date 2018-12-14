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Аквамен: Русалочка

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 14 декабря 2018

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«Аквамен» очень старается. Что логично, конечно, после катастрофы «Лиги справедливости». Он не отрицает её и формально даже продолжает, но хочет быть независимым и законченным, и поэтому работает как обычная история становления, начиная с того, как встретились мама и папа.

Но после ухода Снайдера, который мыслил картинками, и успеха «Чудо-женщины», которая по сути была женской версией «Тарзана», внутри «Уорнеров» очевидно созрело мнение, что самый безопасный путь — это простой постмодерн, и нужно продолжать рассказывать старые истории на новый лад. Наверняка во многом поэтому «Аквамен» совершенно не супергеройское кино, хотя Акваменом в первую очередь двигает желание предотвратить войну миров и спасти человечество. На самом деле «Уорнеры» в очередной раз вольно пересказали легенду про короля Артура, переосмыслив классическое фэнтези в морской эпик про древних атлантов. Все ключевые вещи на месте: и меч в камне, и Мерлин, и турнир, и бастард Артур, и битва за трон.

Правда, разглядеть это можно не сразу, потому что «Аквамен» как любое слишком дорогое кино, которое слишком боится провала и помидоров, вызывает слишком много побочных, но сильных ассоциаций. До тех пор, пока Артур не достанет трезубец, когда паззл уже точно складывается в голове, фильм в разной степени удачно повторяет других. В первый акт он жирно даёт «Трон 2» и «Бегущего по лезвию», а во втором — «Пиратов Карибского моря» и «Мумию», и почему-то первый получается лучше. Притом, третий акт — это «Король Артур», в котором включается то «Властелин колец», то «Звёздные войны», то «Аватар», и всё это Джеймс Ван потом пытается собрать закольцованной родительской мелодрамой у маяка на фоне чересчур живописного рассвета.

То есть, «Аквамен» — это такое же стрессовое кино, как предыдущие фильмы киновселенной DC, где постоянно просматриваются творческие компромиссы, продюсерская трусость и тупость, неверие в зрителя и психологическое давление на всех ответственных, но несмотря на это, у Вана всё равно получилось самое уравновешенное, зрительское, богатое и семейное кино про супергероев, которое сделали «Уорнеры».

У «Аквамена» те же проблемы, что у «Чудо-женщины» и «Лиги», но они развиты не так сильно, и главное, часто перекрываются удачным, изобретательным или завораживающим зрелищем. Тут не так много прямолинейных и высокопарных диалогов, но тоже сложно не закатывать глаза или не ржать, когда они звучат. Никто из персонажей не умеет шутить естественно, и все быстро переходят от откровенных разговоров начистоту к приколам для детей. По этой причине весь второй акт, где включается кругосветка и ромком, смотрится вставным и наигранным, но слава богу, он короткий, и потом Ван возвращается в воду вместе с героями, и по иронии, кино снова показывает признаки жизни.

Но главные достижения Вана в том, что он смог вопреки безумному продакшену сохранить базовые вещи для нормального кино: ощущения цельности повествования, относительно ровного темпа, отсутствия муки на лицах актёров, когда они произносят тупой текст. У него даже Николь Кидман даёт акробатический экшн, а потом прощается со слезами на глазах, и это почему-то прикольно и нормально, а не дебильно и отталкивающе. У него бородатый Лундгрен, который почти ничего не делает, но автоматически добавляет в кадр харизмы, как автоматически добавляет секса декольтированная Эмбер Хёрд в роли эротической фантазии миллениалов на диснеевскую Ариэль. Это вроде бы мелочи, но они работают, и в данном случае не только для гиков и фанатов, как это было у Снайдера, где всё хорошее было для тех, кто знает, куда смотреть.

Само собой, невесело, что «Уорнерам» не хватает чёткого видения, как у «Марвел», и что они не готовы давать карт-бланш режиссёрам, но «Аквамен» даёт надежду, что они выберутся из тупика, куда сами себя загнали.

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