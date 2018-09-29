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Человек, который убил Дон Кихота:

Человек, который убил Дон Кихота: Реальность, Санчо

Никита КОМАРОВ, 29 сентября 2018
Статьи » Рецензия Приключения и фэнтэзи
 
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Человек, который убил Дон Кихота

«Я снял этот фильм у себя в голове», — говорит Терри Гиллиам о «Человеке, который убил Дон Кихота» ближе к началу документального фильма «Затерянные в Ла-Манче», ещё на той стадии, когда съёмки за пределами головы только близились; «Может, мне лучше оставить его там?», размышляет он вслух после настигшей их катастрофы. Как показали следующие 17 лет, Гиллиам не был бы собой, если бы смирился, что теперь по умолчанию является главным аргументом в пользу фильма. Однако и «Человек» не был бы тем, чем он в итоге является, если бы не изменился за всё это время, став нежеланным проектом мечты, который режиссёру всё более отчаянно требовалось изгнать наружу, дабы наконец обрести покой. Чем бы оно ни было когда-то, теперь, как открыто подтверждает сам Гиллиам, это кино «об ущербе, который причиняет людям кино».

История фильма и его создателя пробиралась в менявшийся из года в год сценарий до тех пор, пока не стала его отдельным слоем, представленным в виде конфликтов, рефлексий и болезненных инсайдерских шуток. Рекламщик, который когда-то должен был попасть в 17-й век и быть принятым там за Санчо Пансу, теперь — режиссёр рекламы, вернувшийся в «грёбаную Испанию» спустя годы после того, как снял там студенческий фильм с неудивительным названием. Дон Кихот — не Дон Кихот, но актёр-непрофессионал из того самого фильма, слишком вжившийся в роль; 21-й век больше не сменяется 17-м.

Это богатая идея в теории и, периодически, на практике, но Гиллиам не аналитик, и продумывает он её лишь настолько, насколько ему это удобно. Достаточно заметить, что его главный герой приезжает снимать рекламу на основе «Дон Кихота» в то же место, где не слишком давно снимал фильм на основе «Дон Кихота», но сам, похоже, не вспоминает об этом до тех пор, пока ему в лицо не суют пиратский диск; позднее, видя, как «Кихот» с копьём кидается на «великана», он замечает, что это мельница, но явно не имеет представления о том, что это также самая известная сцена из классики мировой литературы, им самим когда-то экранизированной.

Человек, который убил Дон Кихота

По сути, в «Человеке» соседствуют и смешиваются три фильма — закулисная комедия про художников и продюсеров, экранизация отдельных кусков Сервантеса в изменённом контексте и личная история персонажа Адама Драйвера, ищущего и теряющего себя посреди растущего хаоса. Первую, с которой всё и начинается, от Гиллиама меньше всего ждёшь, и она ровнее и энергичнее всего, что за ней следует. Вторая, наоборот, разбросана по хронометражу и отстранена от оригинального текста; идея безвестного сапожника, сбегающего от прежней жизни, по-своему хороша, но фильм проводит с ним слишком мало времени, чтобы сделать из него полноценного персонажа, чьё финальное пробуждение имеет должный вес.

Лучшее, что есть в распоряжении Гиллиама — Драйвер, бросающийся на каждую реплику и каждое действие с таким азартом, что он силой протаскивает своего героя через все неровности и вопросы, и, по иронии, сильно ограниченный бюджет, заставляющий режиссёра воздерживаться от своих патентованных рукодельных спецэффектов максимально долго; результатом становятся непривычно элегантные, действительно дезориентирующие переходы между реальным и воображаемым.

Больше ни в чём элегантным фильм не назвать. Чувство меры и чувство ритма всегда были скорее врагами Гиллиама, и любая надежда на то, что годы, проведённые с «Человеком», заставили режиссёра подточить его и ясно структурировать, была наивной; его шутки старомодны и скрипучи, эмоциональные моменты неловко налетают друг на друга. Второстепенные персонажи впечатляюще одномерны: российский олигарх-антагонист, «как Трамп», две ключевые женщины, одна из коих ничуть не глубже повторяемого в экстазе «я жена босса», а другая, в свою очередь, зовёт себя шлюхой и подстилкой и, кажется, меняет своё отношение к этому в каждой сцене. Вот до чего доводят съёмки в чужом студенческом фильме.

Всё это накладывается на преимущественно давно знакомые идеи. Бегство от реальности — это как минимум половина фильмографии режиссёра, история циника из индустрии развлечений, вновь находящего себя после встречи с человеком, которого он однажды ненароком заставил совершить такое бегство — ни что иное, как «Король-рыбак», только место его замечательной, душевной середины, где все успокаиваются и раскрываются друг перед другом, занимают вырезки из «Дон Кихота» и измотанные гиллиамовские нервы. Но именно последние, непривычно открытые, и занимают здесь ключевое место: в свой мир в «Человеке» сбегает художник, неспособный более взаимодействовать с обманывающими и высмеивающими его силами бездушного капитализма. Дорога к нему была шаткой, но более подходящий финал представить себе было нельзя.

Человек, который убил Дон Кихота

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Человек, который убил Дон Кихота:

Человек, который убил Дон Кихота
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 19
трейлеры: 2

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