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Робин Гуд: начало:
Робин Гуд: начало: Угорая
о фильме: рецензия | кадры: 17 | трейлеры: 9 | постеры: 12 | в ролях
«Робин Гуд: Начало» кажется нереальным. От начала и до конца не верится в его существование. До такой степени оно нелепое. Не верится, что тоже нелепый, но пародийный сериал «Жан Клод Ван Джонсон» оказался не пародийным, и Ван Дамм в боевиковой версии Тома Сойера, с драками, сиськами и кровищей, и правда, может быть реальностью в 2018 году.
Это даже не кинокомикс, это видеоигра. В ней постмодерн приобрел такую же причудливую и отмороженную форму, будто это русский или индийский блокбастер, но в отличие от них выглядит не попыткой копировать и подражать, а дорогой, почти уникальной деконструкцией. Настолько наглой, что невозможно поверить, будто авторы не понимали, что они делают.
Средневековье только условность. Современные причёски и макияж, современный дизайн одежды. Шубы, плащи, рубашки — современный фэшн, можно выставлять в магазины. Луки стреляют как автоматы, дробовики, базуки и пулеметы, кареты бегают как спорткары, а на вечеринках играют в рулетку. Всё максимально условно: шериф Ноттингема собирает деньги с бедняков и заставляет их жить на рудниках (которые вообще непонятно зачем, ну, просто потому что фактурная локация) и отправляет людей в Аравию, убивать мусульман в почти современных бронежилетах, с окопами, засадами, первый слева, второй справа. Лорд Робин, оторванный от любимой из-за срочного призыва, сражается в натуральном Ираке, как в тех осовремененных экранизациях Шекспира, типа «Ромео и Джульетты» Лурмана, но только наоборот.
Чтобы потом начать прыгать из жанра в жанр, из одного популярного кино в другое, из иракской драмы в «Звёздные войны», потом в «Голодные игры», потом во «Властелин колец», потом в «Тёмного рыцаря» и немного «Кредо ассассина». И эти переключения случаются быстро, легко и неожиданно, как случайное переключение телеканалов в новогодние праздники. Бен Мендельсон как будто ещё на площадке «Изгоя-один»: снова промежуточный злодей под нацистскими флагами, который, кажется, говорит те же реплики, переживает те же эмоции, и точно так же завершает свою красочную карьеру.
Эджертон тоже отыгрывает по памяти, со всеми полукомичными ужимками из «Кингзмана», и только у самого сценария на него другие планы, и нужно либо говорить фразы для трейлеров, либо строить из себя натурального двуличного Брюса Уэйна, который днём сорит деньгами, на себя не похожий, а по ночам вершит правосудие. Пока по его душу не приходят назгулы, а любимая не нарекает его сойкой-пересмешницей, заставляя устроить маленькую войну в стерильном коридоре, где бедняки кидают коктейли Молотова в стражей с полицейскими щитами.
Мотивации, как у подростков, а диалоги из марвеловских мультсериалов. Ив Хьюсон, единственная девушка в кадре, тут почти всегда с упругим декольте, даже когда в маске. Композитор уходит то в современную электронику, то почти полностью копирует Циммера, опять же, из «Тёмного рыцаря». Тут заваливают панорамными картинками одного и того же замка, и тоже пытаются показать больше, чем можно по бюджету, и поэтому главная погоня фильма сделана на таком плохом хромакее, что может сравниться с такой же погоней в «Агентах А.Н.К.Л.». И у многих в кадре невыносимая мука. Как будто все подписали контракт, когда им было слишком весело, чтобы вчитываться в него и обсуждать.
То есть, изначальное сравнение с прошлогодним «Королём Артуром» не годится. Ритчи ещё знал меру. «Робин Гуд» куда ближе к «Трансформерам 5», «Виктору Франкенштейну» или, если хотите, к «Гордости, предупреждению и зомби», и поэтому смотреть его можно и даже нужно, но только если вы слишком уж любите кино.
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/11/30/robinhood2018.shtml
Лучшие отзывы | Оставить отзыв
akametall
Робин Гуд: мужчины в унынии.
Настолько нелепой, конъюнктурной, неизобретательной, сценарно-бездарной и в целом унылой картины я не видел давно. Все настолько плохо, что это был первый фильм за долгие годы финала которого я не дождался... далее
Массаракш из Локсли
А еще меня не покидало ощущение, что они плагиатили Бондарчука с его пониманием декораций и костюмов. Шерифовский плащ - ну прямо целиком тянут из "обитаемого острова". Фильм, который плагиатит Бондарчука - это уж и без того днище! А если добавить политкорректности и демократии (тм) - то просто дальше некуда падать.
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