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Пассажир:

Пассажир: Следующая станция

Никита КОМАРОВ, 10 марта 2018
Статьи » Рецензия Детектив
 
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Есть что-то по-своему комфортное в том, чтобы наблюдать, как Лайам Нисон попадает в центр, а затем выпутывается из беззастенчиво абсурдных детективных сюжетов, находясь в окружении надёжных характерных актёров. В этом основная притягательность «Неизвестного», «Воздушного маршала» и теперь «Пассажира», все три из которых поставил проворный каталонец Хауме Кольет-Серра (ещё один его фильм с Нисоном, «Ночной беглец», ближе к гангстерской драме), и внутри экшн-фильмографии актёра они с таким же успехом могли бы составлять свой собственный франчайз, детали которого меняются от фильма к фильму, но ключевые черты остаются теми же.

Как и прежде, Нисон получает персонажа, не бьющего морды на постоянной основе, но с прошлым, подстёгивающим его к этому в нужный момент; в отличие от тех же «Заложниц», в которых он бросается в бой по первому зову, поддерживаемый дублёрами и монтажёрами, фильмы Кольет-Серра максимизируют его способности, насколько это возможно в жанровых би-муви, помещая его в роль сначала обывателя, затем невольной пешки в чьём-то заговоре, и уже во второй половине — героя боевика. «Пассажир» ответственно — и без лишних оглядок на реализм — подходит к каждой части: рослый ирландец здесь — 60-летний бывший коп, а ныне страховщик с ипотекой и готовящимся поступать сыном, бесцеремонно уволенный за несколько часов до того, как перед ним ставят задание найти незнакомца в поезде за девятизначную сумму.

В отличие от «Неизвестного» с его приятным глазу заснеженным Берлином, «Пассажир», как и «Воздушный маршал», помещает своё действие в тесное замкнутое пространство; результат аналогичен — отсутствие атмосферы компенсируется клаустрофобией, выстраиванием сюжета вокруг специфических деталей вроде дыр, проставленных в билетах, и сталкиванием Нисона с разношёрстной публикой, варьирующейся от роковых женщин до подростков и волков с Уолл-Стрит. Антагонисты, как и прежде, проводят большую часть экранного времени в качестве не людей из плоти и крови, но загадочной неопределённой силы, в основном просто ставящей героя в неловкое положение по телефону, но в нужный момент способной фактически на всё, что потребует сценарий.

Пассажир

В то же время, когда доходит до выяснения подробностей, проблемы и мотивации оказываются более приземлёнными, чем в предыдущих фильмах актёра и режиссёра: полицейская коррупция, экономическое неравенство. «От лица среднего класса Америки, пошёл ты», рычит Нисон в лицо брокеру, который является подлинным чужаком в этом поезде, и даже наёмные киллеры признаются, что ввязались в происходящее из-за долгов; в финале же открытость и солидарность одерживают верх над прямыми и завуалированными угрозами, прежде чем главный герой получает в награду за самый тяжёлый день в своей жизни всё, что ранее было у него отобрано.

Кольет-Серра знает, как поддержать интригу, сколь бы безумной она ни была, при этом уровень его сноровки повышается с каждым фильмом: достаточно взглянуть на открывающую сцену, укладывающую годы рутины во вполне самобытную нарезку, или отследить прогрессию от довольно дрянного экшна в «Неизвестном» к выстрелу в полёте в «Воздушном маршале», а оттуда — к потасовке в «Пассажире», представленной без монтажных склеек и не притягивающей к этому внимание, или моменту, в котором пожилой протагонист запрыгивает на движущийся состав, как Берт Ланкастер в «Поезде». Впрочем, и трэшово-практичные инстинкты режиссёра всё так же при нём — если на остатки бюджета от него требуется крушение поезда, то, чёрт возьми, оно будет настолько фальшивым и долгим, что пройдёт полный круг, пока не вызовет умиление.

«Пассажир» не предоставляет Нисону постоянного партнёра на уровне Дианы Крюгер или Джулианны Мур; леди в исполнении Веры Фармиги исчезает через пять минут после появления. У этого решения, как и у других, есть своя обратная сторона: наверное, ещё ни один фильм так эффектно не использовал возраст актёра и его одинокую усталость, оставляя его при этом человеком действия. Не так давно Нисон заявил, что собирается продолжать сниматься в боевиках, «пока меня не закопают в землю»; кто знает, попадётся ли ему на этом пути ещё раз Кольет-Серра, впервые в карьере собравшийся в высокобюджетное кино — диснеевский аттракцион «Круиз по джунглям» с Джонсоном и Блант. Так или иначе, режиссёр уже стал главной причиной, по которой экшн-поворот в карьере актёра не прошёл для него зря.

Пассажир

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Пассажир:

Пассажир
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 6
трейлеры: 9

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Пассажир
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