  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Каннский кинофестиваль 2018: фоторепортаж

Красный воробей:

Красный воробей: П — Патриотизм


Никто никогда не скажет, что Ниночка была плохой русской.
«Ниночка»
Никита КОМАРОВ, 12 мая 2018
Статьи » Рецензия Детектив
 
Поставьте фильму оценку!

Вослед прошлогодней «Атомной блондинке», искусственной и без остановки кайфовавшей от собственного стиля, прибыл «Красный воробей»: тоже мультиплексный шпионский триллер, в котором статуеподобную героиню с крашеными белокурыми волосами посылают в Восточную Европу, но на этот раз в претензиях присутствуют Ле Карре плюс серьёзный взгляд на путешествие женщины через брутальный мужской мир, в котором она безвыходно заперта, даже когда берёт дело в свои руки. В дороге фильм периодически открыто лихорадит, но он предпочитает делать вид, что так и должно быть, неся свой вышеозначенный груз с однообразно стоическим выражением лица; это и становится источником интереса и раздражения одновременно.

Начинается всё довольно многообещающе — с уверенного пролога, который переходит от балетного выступления к шпионской операции и обратно, находя общий элемент в необходимости выполнять точнейшие физические движения ради успеха. Оба танца заканчиваются нежданным провалом, который в одном случае является случайным, в другом — нет; узнав, что сломавший её жизнь несчастный случай был подстроен, девушка с очень русским именем Доминика избивает занимающихся печальным сексом виновников до полусмерти — акт хладнокровного насилия, демонстрирующий её готовность к новой карьере, однако откуда в ней вообще способность к такому, фильм оставляет загадкой: к суровому тону здесь не прилагаются психологические раскопки.

Впоследствии за пределами «выбора» — на самом деле, конечно же, отсутствующего — единственной мотивацией героини какое-то время будет больная мать, у которой ничего и никого не останется, если дочь не сделает себя инструментом государства. Иными словами, два человека по фамилии Лоуренс здесь снова на территории «Голодных игр», это касается и режиссуры, преисполненной чувства собственной тяжести, и актёрской игры, основанной на стальных взглядах и сдержанном гневе. Поверхностная разница в том, что здесь всё совсем по-взрослому, и испытания героини в заметной степени состоят из пыток, изнасилований и спецшколы, в которой учат соблазнять посредством сексуального унижения.

Красный воробей

Насколько низок или высок во всём этом градус феминизма — вопрос, на который нет однозначного ответа. Однако фильм, по меньшей мере, последователен в своём применении сексуального насилия как постоянной угрозы, одновременно открыто используя одну из таких сцен и её последствия, чтобы фактически дать Лоуренс-актрисе возможность через разыгрываемую ситуацию вернуть себе контроль над своим телом, отобранный у неё сливом фотографий несколько лет назад. Эмпауэрмент (это такой феминистский антоним слова «объективация» — прим. главвред.) самой героини в контексте сюжета более ограничен; о том, что её тело ей не принадлежит, ей говорят прямо и забыть не позволяют.

При всём этом нельзя не заметить, что воробьиная школа в итоге не так нужна сюжету, как может показаться с учётом уделённого ей времени, и присутствует в кадре скорее потому, что перед нами история не просто одной миссии, но полноправного подъёма по карьерной лестнице. Лучшая её часть, впрочем, относится именно к миссии. Самый продуктивный сюжетный ход «Воробья» — в том, что у него не один, а два протагониста, и когда они, наконец, встречаются, у них нет времени скрывать друг от друга то, о чём зритель давно в курсе. Результат запускает сюжетные механизмы, которые сами по себе придают второй половине фильма больше энергии, чем актёры и режиссёр, хотя позднее снова начинают открыто зависеть то от внезапной безжалостности спецслужб, то от их же внезапной мягкости — смотря что удобнее для авторов в данный момент.

Связь героев Лоуренс и Эджертона, как и многое в этом фильме, имеет противоречивый эффект чего-то вымученного: учитывая отчаянное положение обоих, недостаток химии между ними имеет смысл, однако не делает их более интересным дуэтом. Похожие ощущения вызывает размытость времени: «Запад погряз в шопинге и социальных сетях», при этом технологии в кадре представлены диктофонами и дискетами, шпионаж вполне аналоговый, конфликты (вместе со школой) растут из Холодной войны, тут же ещё и Маттиас Шонартс, не играющий молодого Путина, но наиболее интересный, если представить обратное. Намеренное высказывание о том, что чем больше все меняется, тем больше всё по-старому, или просто неловкое желание примоститься к шпионским триллерам предыдущих поколений?

Неопределённость возникает из-за режиссуры, полагающейся на тусклый визуальный ряд, медленные движения, отстранённое наблюдение и прочие осторожные приёмы — всё красиво, но ограничено в воображении, этакий поздний Финчер без ударения на то, насколько это всё извращённо и абсурдно. Ценнее всех в актёрском составе — Мэри-Луиза Паркер, которая заходит на пять минут как будто из совершенно другого фильма, в котором на порядок больше жизни. И всей ранней бескомпромиссности «Воробья» не хватает, чтобы достичь его финала, в котором героиня, пусть и по-своему изящным образом, находит один устраивающий авторов способ проявить заботу о Родине. В своём лучшем виде это была бы голливудская версия «Чёрной книги» — но, увы, с тех пор, как Голливуд остался без Верховена, наследников ему там так и не нашлось.

Красный воробей

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/05/12/redsparrow.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Дэдпул 2Соло: Звездные войны. ИсторииЧерновикСуперсемейка 2Мстители: Война бесконечностиМир Юрского периода 2Веном8 подруг Оушена

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ДЕТЕКТИВ"

«Пассажир»:
Следующая станция
Режиссёр знает, как поддержать интригу, сколь бы безумной она ни была, при этом уровень его сноровки повышается с каждым фильмом. Он же стал главной причиной, по которой экшн-поворот в карьере Нисона не прошёл для него зря

Убийство в Восточном экспрессе:
Странные суждения
Режиссура, которой интереснее заниматься своими делами, чем рассказывать историю с ритмом и напряжением. Брана не делает даже элементарные вещи для того, чтобы вовлечь зрителя в убийство и его расследование

«Ветреная река»:
Мёртвые дочери
Шеридан рассказывает, что приберёг именно этот сценарий для личной постановки, поскольку считает его самым для себя важным. Однако фильм в итоге не выходит за рамки приличного эпизода криминально-детективного сериала
Также на Кинокадре :

«Остров собак»:
Пёс знает
Хочется, чтобы сюжет не покидал остров собак вовсе, до конца развив всё, что есть там. По признанию самого режиссёра, именно идея острова с собаками и лежала в основе всего фильма. Выходя за пределы этой идеи, он не становится лучше

«Собибор»:
Деды страдали
Хабенский ставит кино как пьесу: те же приёмы, те же паузы и темп, то же раскрытие персонажей, которое на самом деле не раскрытие, и то же чтение текста, которое больше в зал

Новинки мая: «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2», «Хан Соло», «Черновик»
Сезон летних блокбастеров в этом году у нас случился без фальстарта — никаких апрельских тяжеловесов, а главный апрельский релиз был искусственно передвинут минкультом на 3 мая, перегрев и без того жаркий месяц

Мстители: Война бесконечности:
Он Танос и он бородат
Красиво завёрнуто, плотно сшито, аккуратно переложено не чрезмерным на этот раз юмором и приправлено колоритными эпизодами, среди которых лучший, конечно, Питер Динклейдж в своей самой крупной, хотя бы и чисто геометрически, роли

«Опасный бизнес»:
Судьба гринго
По итогам всех произвольных событий высказывание сводится к журнальной обложке о том, что, быть может, это мексиканцам стоило бы построить стену, чтобы не пускать к себе американцев

«Тренер»:
Дорвался
Козловскому не должно быть стыдно за такое кино. Оно открытое, искреннее и приятное, чем подкупает. Но когда в свой первый фильм режиссёр вкладывает столько всего, то в следующие часто не вкладывается совсем
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 май июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Красный воробей:

Красный воробей
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 13
трейлеры: 10

Похожие фильмы

"Загадочная история Бенджамина Баттона"
"Бегущий по лезвию 2049"


Обновления

11 мая, пятница

Новости кино:
Сеть кинотеатров «Люксор» может быть признана банкротом
Сеть кинотеатров «Люксор» может быть признана банкротом по требованию «МТС Банка», являющегося крупнейшим кредитором компании...
Трейлеры, кадры, постеры:

Дэдпул 2
Дэдпул 2, Deadpool 2
Прокат в России: 17 мая 2018 года
» Промо-ролик с титрами

Решение о ликвидации new
постеров: 1, кадров: 10
» Трейлер

Шпион, который меня кинул, Spy Who Dumped Me
» Трейлер 2

Поиск, Searching new
постеров: 1, кадров: 2
» Трейлер

Алекс Стрейнджлав, Alex Strangelove new
постеров: 1
» Трейлер

Никогда не возвращайтесь, Never Goin' Back new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер R

Прощаться не будем
постеров: +1, кадров: +7
» Музыкальное видео

10 мая, четверг
Кинокасса России: день без Голливуда или праздник с «Собибором» на глазах
Итак, свершилось, отечественный бокс-офис с двукратным отрывом от прежнего лидера возглавил победительный режиссёрский дебют Константина Хабенского...
Трейлеры, кадры, постеры:

Хищник, Predator new
постеров: 2
» Трейлер
» Русский трейлер

Реинкарнация, Hereditary
» Трейлер к дню матери
» О съёмках

Соло: Звездные войны. Истории
Соло: Звездные войны. Истории, Solo: A Star Wars Story
Прокат в России: 24 мая 2018 года
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок

9 мая, среда

Новости кино:
Тьерри Фремо объяснил запрет селфи и фильмов Netflix
Канны-2018, фоторепортаж В понедельник накануне открытия Каннского кинофорума программный директор фестиваля Тьерри Фремо созвал пресс-конференцию...
В Каннах открылся 71-й международный кинофестиваль
Канны-2018, фоторепортаж 8 мая на Лазурном берегу фильмом иранского режиссёра Асгара Фархади «Все знают» открылся 71-й Каннский кинофестиваль. В основном...
Трейлеры, кадры, постеры:

Анон, Anon
постеров: 3, кадров: 9

Эскобар, Loving Pablo
постеров: 1, кадров: 6
» Русский трейлер

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Красный воробей: П — Патриотизм

Связь героев Лоуренс и Эджертона, как и многое в этом фильме, имеет противоречивый эффект чего-то вымученного: учитывая отчаянное положение обоих, недостаток химии между ними имеет смысл, однако не делает их более интересным дуэтом

Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2018
8 мая на Лазурном берегу открылся 71-й Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе участвует 21 фильм

Анон: В оффлайн по паспорту
Довольно заунывное и страшно голословное кино, в котором револьвер из-за кадра поминутно стреляет без малейшего смысла

Мстители: Война бесконечности: Он Танос и он бородат
Красиво завёрнуто, плотно сшито, аккуратно переложено не чрезмерным юмором и приправлено колоритными эпизодами

Собибор: Деды страдали
Хабенский ставит кино как пьесу: те же приёмы, те же паузы и темп, то же чтение текста, которое больше в зал

Остров собак: Пёс знает
Хочется, чтобы сюжет не покидал остров собак вовсе, до конца развив всё, что есть там, а не распылялся

Родина: 7 сезон: Русский след
Русские тут общаются на хорошем разговорном русском, они различают ФСБ и ГРУ, и вообще не хуже президента Петрова из «Карточного домика»

Смешарики. Дежавю: Что говорить когда нечего говорить
Фильм оказался тем самым чем-то, что прыгает и мелькает, но не рождает никакого сопереживания, то есть банальным и в общем-то бездушным аттракционом

Тренер: Дорвался
Козловскому не должно быть стыдно за такое кино. Оно открытое, искреннее и приятное, чем подкупает
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре
На DVD или Blu-Ray
По телевизору
Через спутник в HD
С торрентов
В социальных сетях
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV
результаты
Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре 39%
На DVD или Blu-Ray 9.3%
По телевизору 4.6%
Через спутник в HD 2.2%
С торрентов 32%
В социальных сетях 3.8%
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV 8.4%



Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Открытие Каннского кинофестиваля 2018, фоторепортаж . «Мстители: Война бесконечности», рецензия . «Родина», 7 сезон, отзыв . «Смешарики. Дежавю», рецензия . «Остров собак», рецензия . «Собибор», рецензия . «Первому игроку приготовиться», отзыв . «Красный воробей», рецензия . «Тренер», рецензия . «Анон», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Анон", "Мстители: Война бесконечности", "Такси 5", "Собибор", "Смешарики. Дежавю", "Тренер", "Истерия", "Статус: Обновлён"
Новинки кино 2018: "Дэдпул 2", "Конченая", "Соло: Звездные войны. Истории", "Черновик", "Красный воробей", "Лето", "Мир Юрского периода 2", "Суперсемейка 2", "8 подруг Оушена"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   