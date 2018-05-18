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Дэдпул 2: Если хочешь жить, иди со мной

Роман КОРНЕЕВ , 18 мая 2018

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Успех первого Дэдпула держался прежде всего на известном нахальстве авторов, которым нечего было терять, и потому они воспользовались нечаянно полученным карт-бланшем по полной, оттягиваясь как могли. То есть глумились над канонами, ломали четвёртую стену, устраивали на экране мелодраму пополам с матюгами и вообще теряли берега.

При этом очевидные недостатки сюжета (особенно его комикс-половины) успешно компенсировались уместным юмором, многочисленными отсылками к другим комиксам и могутным моралите Колосса, который в этой мини-франшизе сходит за Гэндальфа. Да и сам персонаж оказался таким симпатичным, что ему прощались и странная мотивация (чего это он такой хороший вообще), и читерская неубиваемость (роднящая его с Росомахой, другим самым любимым народом персонажем «Людей-Икс»), и наличие в кадре никакущего главзлодея, который был не интересен вообще никому.

В итоге было понятно, что продолжение банкета неминуемо, как наступление Армагеддона, так что «Дэдпул 2» был под вопросом разве что в смысле когда и с каким бюджетом. Тем более что разбрасываться таким самородком при нынешнем состоянии проката, состоящего из комиксов чуть более чем полностью, было глупо втройне. Одна проблема — Тим Миллер, режиссёр оригинала, был благополучно вытащен на площадку нового, кэмероновского «Терминатора», который выйдет в 2019 году, а потому нужна была замена, каковой в итоге назначили каскадёра по профессии, со-режиссёра первого «Джона Уика» и автора «Атомной блондинки» Дэвида Литча, который для разогрева снял про Дэдпула пару занимательных скетчей, чтобы показать, что, мол, стилистику оригинала он сумеет перенять, а там уж всё зависит от Райана Рейнольдса и от его коллег по написанию реприз для Уэйда Уилсона, на которых всё здесь и держится. Шутка про «чимичанги» при этом была прописана непосредственно в контракте.

В общем, когда в первом же кадре Дэдпул ложился на бочки с керосином и бросал спичку, зрители уже могли спокойно выдыхать — сиквел должен был получиться по классике, то есть дословным повторением оригинала, только больше.

Итак, берём слёзовыжимательную романтическую историю («помните, «Дэдпул» — это семейное кино!») с килотоннами милоты, помещаем её в мир наёмных убийц в мире «людей-икс» в мире перемещений во времени, приправляем всё ломовыми шуточками и зубодробительным компьютерным экшном, сверху досыпаем тонну фанатских отсылок к другим комиксам (плюс спародированная заставка к «бондиане», плюс дабстеп, плюс Шнуров на титрах для отечественного зрителя) и тому самому Джону Уику, а добиваем всё пулей в лоб лично Райану Рейнольдсу, собирающемуся подписать контракт на «Зелёного фонаря».

Тут вам и сбор местного «отряда самубийц» (в прямом смысле, особенно Брэду Питту должно быть лестно за самое короткое камео в истории), плюс покатушки на кресле профессора Ксавьера, плюс тонна нижепоясных шуточек, плюс пара прикольных закадровых персонажей, плюс, да-да, вставной «Терминатор» в качестве привета Тиму Миллеру, ну и наконец контрольный в голову — появление Росомахи, который в очередной раз не сумел сдержать обещание и умереть окончательно.

Ну, и наконец Морена Баккарин, отделавшаяся в этой серии лёгким испугом в паре сцен в двух интерьерах, сценаристами была, с учётом недостатков первой серии, аккуратно размазана по всему фильму тонким слоем, так что обнимашки с мимимишками удачно оттеняют реальную жесть без перерыва на обед.

Погодите, а как же сюжет, как же Кэйбл? По случайному совпадению оказавшись главзлодеем сразу двух разных марвеловских франшиз, идущих в соседних залах через стенку, Джош Бролин и правда хорош, играя сразу и Терминатора, и Кайла Риза, и Джона Коннора и даже Сару Коннор, в общем, сценаристы постарались. Одна проблема — писающий мальчик, ради которого он сюда и прибыл разрывать пасть, настолько никакой, что плакать хочется.

В теории, нынче пацаны с лишним весом в кино рулят, их много, они все клёвые, но продюсеры «Фокса» почему-то решили, что сойдёт любой жиртрест без таланта и внятного сценария, и будет нам в кадре новое «Оно» или «Очень странные дела». Но, внезапно, это неправда.

Вся эта муть про «сердце не на месте», весь этот дурдом с педофилами и мутантами (и Ксавьер такой весь не в курсах), да и сам пацан, максимально не умеющий играть, максимально тупой и максимально не смешной — если бы не эпатажный харизматик Дэдпул, пацан сумел бы переплюнуть по степени своей ничтожности и безблагодатности главзлодеек «Отряда самоубиц» и последней «Мумии», а это само по себе неслабо.

Даже пресловутые педофилы лучше играют (почти без реплик!) и вызывают больше эмоций, чем этот главный, мать твою, герой. Всю дорогу половина людей в кадре, мучительно подбирая слова, пытаются донести до недоумевающего зрителя, что это чмо вообще тут делает? Актёра зовут Джулиан Деннисон, запомните это имя, пацан далеко пойдёт.

Впрочем, несмотря на старания жирдяя, сюжет всё-таки удаётся свернуть об колено в нужное авторам русло, так что и Дэдпул очередной раз перевоспитывается, продемонстрировав граду и миру свой основной инстинкт, и Кэйбл грамотно закругляет свою арку, и даже Джаггернаут на миг показывается напоследок из бассейна. Я уже говорил, что в этом фильме у всех фиксация на мужских ягодицах?

Ну, в общем, даже с таким центральным персонажем зал остаётся досматривать послетитровые спойлеры довольный и весёлый. Да, Дэдпулу второй раз удалось войти в ту же реку, анонсирован уже и третий. А там, глядишь, придумают и какой-нибудь более достойный заменитель приличному кино, чем глумливые поскакушки отморозка в красном трико.

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