  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  

Собибор:

Собибор: Деды страдали

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 4 мая 2018
Статьи » Рецензия Война
 
Поставьте фильму оценку!

Хабенского легко понять: и кушать хочется, и творчески развиваться — тоже. Но усаживаться в режиссёрское кресло «Собибора» было спорным поступком. Сегодня отечественное военное кино не вызывает ничего, кроме раздражения, к тому же пришлось приложить массу усилий банально для того, чтобы откреститься от Мединского, который вроде как был автором сюжета и вроде как расчистил для фильма прокат, а потом вроде как перестал быть этим автором и вроде как не расчистил. А Хабенскому пришлось везде оправдываться, что на него никто не давил, и что ему никто не указ, и что Мединский делал, он не знает, и вообще это неважно, потому что сценарий долго ходил по рукам и много раз переписывался.

И знаете что? Это и правда неважно. Потому что сюжета нет. «Собибор» — это череда бессвязных, не двигающих историю демонстративных эпизодов издевательств нацистов над людьми, где заодно очень красиво наснимали концлагерь. «Список Шиндлера» превратился в продолжение «Хостела». Для пролога (который иллюстрирует обманную смерть от газа вместо душа и заодно символично убивает самую красивую героиню уже в начале кино) стоять в стороне от основного сюжета — это нормально, но когда все сцены стоят отдельно друг от друга — уже не очень.

Вот эпизод, где жестокие немцы показательно расстреливают каждого десятого, потому что была попытка побега. Вот они так делали, смотрите и ужасайтесь. А вот эпизод, где жестокие немцы избивают ремнём от скуки. Еврея бьют, тишина, крики, счёт вслух — и уставший от такой жизни Хабенский в театральном свете на лицо. За эпизодом издевательской романтики — эпизод с издевательским распилом на время и чужие жизни. За иллюстрацией, как евреи избивали своих, чтобы те заткнулись — иллюстрация, как узники разгружали трупы других узников. А кульминацией становится нацистская вечеринка, где евреев превращают в лошадей, а потом по полю валяются трупы, как пустые бутылки.

Собибор

По отдельности выглядит это нормально, хоть и чудовищно театрально. Хабенский ставит кино как пьесу: те же приёмы, освещение и музыка, по большей части — свет на лица и тревожные скрипки, те же паузы и темп, то же раскрытие персонажей, которое на самом деле не раскрытие, и то же чтение текста, которое больше в зал, а не для общения. В «Собиборе» мало человеческих диалогов, и узники концлагеря предпочитают разговаривать пророчествами, либо произносить что-то мутно-философское, либо чеканить готовые цитаты в духе «Научили евреев убивать» — и чтоб сразу другая сцена. Огромное облегчение, когда герои позволяют себе хорошее настроение (где-то дважды за фильм), причём один раз — про верность Сталину. Хотя, право, без Сталина можно было обойтись. Шутку про Путина не вставишь — так про Сталина. Иначе это не отечественное кино.

Стоит картине выбраться из помещений на свежий воздух, взять общий кадр — и тебя неожиданно отпускает. Театр ненадолго меняется на кино. Есть своя ирония в том, что жизнь в «Собиборе» чувствуется не тогда, когда узники наконец вырываются на свободу, и мальчик долго, долго, долго бежит по полю, а когда приезжает труповоз или яркого персонажа убивают как массовку. Он едва успел удивиться — и ты тоже. Ведь не пышная демонстрация лучше всего показывает жестокость и ужас концлагерей и в целом этой войны, а холодные, беспощадные, несправедливые мелочи. Не смерть в газовой камере, а обстриженные волосы. «Собибор» пытается усидеть на двух этих крайностях, но иногда ему удаётся показать пугающую случайность и мимолётность смерти. Был человек — и нет человека, едем дальше.

Но как история фильм не работает. В нём нет людей. Только бледные фигуры, о которых больше говорят актёрские внешность и поведение, а не события. Хабенский даже личность Печерского раскрывает в первую очередь через пространные и неполные диалоги с девушкой Люкой, которая вообще непонятно кто и откуда, а потому долго кажется плодом больного воображения героя. Театральность и нераскрытость делает иллюстративные эпизоды ещё более невыносимыми и показательными, и кино вместо погружения в ужас делает тебя сторонним наблюдателем. Смотри и ужасайся. Смотри и ужасайся.

Собибор

Только Кристофер Ламберт играет какое-то другое кино. Может быть, Хабенский не нашёл с ним общий язык. Ламберт изображает начальника концлагеря, который единственный понимает, каким кошмаром занимается. Будто он не фанатик, а павший духом циник, желающий увидеть что-то живое в этом аду — и этим легко объясняются все его странные появления.

Но потом случается вечеринка, а после вечеринки побег — и чисто шекспировский персонаж, Гамлет в нацисткой форме, остаётся там, где был. Остаётся закрытым, потому что диалог про девушку и Америку не кажется достаточным — он больше похож на обещание. Которое в итоге не выполняется. Возможно, он раскрывался в оригинальном финале, который Хабенский отверг в пользу красивого побега, и вполне вероятно, что Хабенский не ошибался, считая оригинальный финал плохим, но он точно ошибся, что слил единственного реально сложного и трагичного персонажа. Нациста, который понял.

А так получился тяжёлый, но поверхностный театр про страдания и — немного — свободу. К тому же — полная противоположность тому, что людям хочется и нужно смотреть сегодня.

Собибор

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/05/04/sobibor.shtml
Превью галереи кадров целиком
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Дэдпул 2Соло: Звездные войны. ИсторииСуперсемейка 2ЧерновикМстители: Война бесконечностиМир Юрского периода 2ВеномТренер

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ВОЙНА"

«Рубеж»:
Я твой дед
Призраки дедов будут одобрительно смотреть на исправленного, преисполненного гордости и уважения к ним внука, и от этого зрелища будет разить, как от «Голубого огонька» на «Первом канале»

«Дюнкерк»:
Люди и цифры
Нолан находит протагонистов на земле, на воде и в воздухе, не ставя себе цели их развивать. Главный драматический приём – поместить в фокус конкретных персонажей и переживаемый ими кризис, а затем отступить назад или в сторону

По соображениям совести:
Наполовину
Люди мрут каждые десять секунд, причём некрасиво, внезапно и обидно. Смотрите, говорит Гибсон, как всё это ужасно и бессмысленно, вы только посмотрите!.. И всё это с постепенно увеличивающимся пафосом
Также на Кинокадре :

Новинки мая: «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2», «Хан Соло», «Черновик»
Сезон летних блокбастеров в этом году у нас случился без фальстарта — никаких апрельских тяжеловесов, а главный апрельский релиз был искусственно передвинут минкультом на 3 мая, перегрев и без того жаркий месяц

Мстители: Война бесконечности:
Он Танос и он бородат
Красиво завёрнуто, плотно сшито, аккуратно переложено не чрезмерным на этот раз юмором и приправлено колоритными эпизодами, среди которых лучший, конечно, Питер Динклейдж в своей самой крупной, хотя бы и чисто геометрически, роли

«Опасный бизнес»:
Судьба гринго
По итогам всех произвольных событий высказывание сводится к журнальной обложке о том, что, быть может, это мексиканцам стоило бы построить стену, чтобы не пускать к себе американцев

«Тренер»:
Дорвался
Козловскому не должно быть стыдно за такое кино. Оно открытое, искреннее и приятное, чем подкупает. Но когда в свой первый фильм режиссёр вкладывает столько всего, то в следующие часто не вкладывается совсем

«Рэмпейдж»:
Звероформеры
Скала здесь, в общем, на фоне последних нескольких лет совершенно традиционен (хотя персонаж и заявлен мизантропом), а Джордж, едва успев показать характер, надолго исчезает позади вызванной в нём банальной агрессии

«Жажда смерти»:
Защищатель
Авторы вновь отказываются признать ключевой момент: действия главного героя делают его психопатом. Всё наоборот – начиная отправлять людей на тот свет, он залечивает себе душевные раны и находит повод вновь улыбнуться жизни
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 май июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Собибор:

Собибор
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 25
трейлеры: 3

Похожие фильмы

"Утомлённые солнцем 2: Предстояние"


Обновления

3 мая, четверг

Новости кино:
Телохранители Джонни Деппа подали на него в суд
Телохранители Джонни Деппа Юджин Арбелоа и Мигель Санчез подали в суд на голливудскую знаменитость...
Кинокасса России: данные майских выходных и первые рекорды «Мстителей: Войны бесконечности»
После короткого уикенда отечественный прокат, оставленный без толкового лидера, попытался за три дня майских выходных отыграться за недополученную накануне прибыль...
Бернардо Бертолуччи устыдил Ридли Скотта за замену Кевина Спейси в фильме «Все деньги мира»
Режиссёр Бернардо Бертолуччи, представляя отрестраврированную копию своей картины «Последнего танго в Париже» на кинофестивале в Бари...
Трейлеры, кадры, постеры:

Дэдпул 2
Дэдпул 2, Deadpool 2
Прокат в России: 17 мая 2018 года
» Музыкальное видео

Простая просьба, Simple Favor new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

Реинкарнация, Hereditary
» TV-ролик
» Промо-ролик

2 мая, среда

Человек-Муравей и Оса, Ant-Man and the Wasp
» Русский трейлер
» Трейлер

Юные титаны, вперёд!, Teen Titans Go! To the Movies
» Трейлер

30 апреля, понедельник
Кинокасса России: «Тренер» обваливается на безрыбье
Расчёт минкульта, отодвинувшего у нас премьеру «Войны бесконечности», взорвавшей в минувшие выходные международный прокат...
Трейлеры, кадры, постеры:

Истерия, Delirium new
постеров: 2
» Русский трейлер

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Мстители: Война бесконечности: Он Танос и он бородат

Красиво завёрнуто, плотно сшито, аккуратно переложено не чрезмерным на этот раз юмором и приправлено колоритными эпизодами, среди которых лучший, конечно, Питер Динклейдж в своей самой крупной, хотя бы и чисто геометрически, роли

Собибор: Деды страдали
Хабенский ставит кино как пьесу: те же приёмы, те же паузы и темп, то же чтение текста, которое больше в зал

Родина: 7 сезон: Русский след
Русские тут общаются на хорошем разговорном русском, они различают ФСБ и ГРУ, и вообще не хуже президента Петрова из «Карточного домика»

Новинки мая: «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2», «Хан Соло», «Черновик»
Главный апрельский релиз был искусственно передвинут минкультом на 3 мая, перегрев и без того жаркий месяц

Смешарики. Дежавю: Что говорить когда нечего говорить
Фильм оказался тем самым чем-то, что прыгает и мелькает, но не рождает никакого сопереживания, то есть банальным и в общем-то бездушным аттракционом

Галерея: Московский международный кинофестиваль 2018
C 19 апреля по 26 апреля в Москве проходил юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль

Галерея: CinemaCon 2018
С 23 апреля по 26 апреля в Лас-Вегасе проходил очередной конвент CinemaCon, на котором киностудии представили прокатчикам и зрителям свои ближайшие проекты и дальнейшие

Тренер: Дорвался
Козловскому не должно быть стыдно за такое кино. Оно открытое, искреннее и приятное, чем подкупает

Тихое место: Страна немых
Девочка с никак не желающим работать слуховым аппаратом оказывается и главным символом катастрофы в этой семье, и средоточием всех главных конфликтов получившейся в итоге драматургии
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры
ролики
кадры, постеры
блоги, бокс-офис
новости
упрощённые сценарии
афиша
другое
результаты
Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры 71%
ролики 9%
кадры, постеры 3.4%
блоги, бокс-офис 2%
новости 4.1%
упрощённые сценарии 4.1%
афиша 3%
другое 3.1%



Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Мстители: Война бесконечности», рецензия . Закрытие ММКФ-2018, фото . «Родина», 7 сезон, отзыв . «Смешарики. Дежавю», рецензия . «Рэмпейдж», рецензия . «Собибор», рецензия . «Первому игроку приготовиться», отзыв . «Ходячие мертвецы», 8 сезон, отзыв . «Тренер», рецензия . CinemaCon-2018, фото . «Тихое место», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Мстители: Война бесконечности", "Собибор", "Остров собак", "Тренер", "Танки", "Смешарики. Дежавю", "Правда или действие", "Тихое место"
Новинки кино 2018: "Анон", "Такси 5", "Дэдпул 2", "Конченая", "Соло: Звездные войны. Истории", "Черновик", "Красный воробей", "Мир Юрского периода 2", "Суперсемейка 2"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   